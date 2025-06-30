Что такое план А и план Б для сборной России – все места и даты проведения сборов.

Российские лыжники будут готовиться к Олимпиаде в Европе. Но пустят ли их на Игры-2026?

Сборная России по лыжным гонкам рассчитывает выступить на Олимпиаде-2026 в Италии. Ради этого в единый календарный план (ЕКП) заложено проведение тренировочных сборов в Европе всех основных групп национальной команды, включая молодёжную. Шансов на то, что FIS пересмотрит свою позицию по отношению к России, ничтожно мало, но тренировочный график уже расписан.

Правда, есть план А и план Б, о которых часто говорит глава ФЛГР Елена Вяльбе. А что в реальности представляют собой эти планы? Где и в какие даты запланировано проведение сборов? Информация о плане Б, согласно которому сборную России по-прежнему не пускают на международные соревнования, открыта. Достаточно просто внимательно изучить документы. Информация о плане А находится в Минспорта, который должен дать добро и утвердить смету расходов.

Ниже приведены оба тренировочных плана всех групп сборной России, за исключением юниорской – эта команда точно будет готовиться к сезону дома.

График тренировочных мероприятий сборной России по лыжным гонкам. План А

Группа Юрия Бородавко:

4–24 июля, Монте-Бондоне (Италия);

31 июля – 19 августа, Малиновка;

28 августа – 15 сентября, Монте-Бондоне (Италия);

29 сентября – 18 октября, Рамзау (Австрия);

29 октября – 24 ноября, Муонио (Финляндия).

Группа Олега Перевозчикова:

27 июня – 17 июля, Цахкадзор (Армения);

25 июля – 14 августа, Отепя (Эстония);

22 августа – 11 сентября, Монте-Бондоне (Италия);

25 сентября – 9 октября, Оберхоф (Германия);

17 октября – 8 ноября, Алдан;

9–24 ноября, Муонио (Финляндия).

Группа Егора Сорина:

11 июля – 1 августа, Раубичи (Беларусь);

10 августа – 1 сентября, Монте-Бондоне (Италия);

6–24 сентября, Малиновка;

2–15 октября, Рамзау (Австрия);

15 октября – 3 ноября, Ливиньо (Италия);

3–24 ноября, Куусамо (Финляндия).

Молодёжная группа Петра Седова/Андрея Нутрихина:

9–27 июля, Малиновка;

4–23 августа, Пассо-Лаваце (Италия);

4–24 сентября, Малиновка (с участием в летнем чемпионате России);

2–18 октября, Рамзау (Австрия);

26 октября – 17 ноября, Муонио (Финляндия).

График тренировочных мероприятий сборной России по лыжным гонкам. План Б

Группа Юрия Бородавко:

4–24 июля, Монте-Бондоне (Италия);

2–22 августа, Малиновка;

31 августа – 17 сентября, Монте-Бондоне (Италия);

3–21 октября, Эсто-Садок;

30 октября – 13 ноября, Ханты-Мансийск.

Группа Олега Перевозчикова:

27 июня – 17 июля, Цахкадзор (Армения);

25 июля – 15 августа, Раубичи (Беларусь);

23 августа – 14 сентября, Монте-Бондоне (Италия);

6–24 сентября, Малиновка;

1–21 октября, Цахкадзор (Армения);

20 октября – 8 ноября, Алдан.

Группа Егора Сорина

11 июля – 1 августа, Раубичи (Беларусь);

10 августа – 1 сентября, Монте-Бондоне (Италия);

6–24 сентября, Малиновка;

5–24 октября, Эсто-Садок;

29 октября – 13 ноября, Ханты-Мансийск.

Молодёжная группа Петра Седова/Андрея Нутрихина:

9–27 июля, Малиновка;

4–23 августа, Эсто-Садок;

4–24 сентября, Малиновка;

2–18 октября, Эсто-Садок;

25 октября – 12 ноября, Ханты-Мансийск.

Можно заметить, что даже в плане Б, который не предусматривает участие в международных соревнованиях, зарубежные сборы в Италии всё равно остались в графике подготовки. Первыми итальянское местечко опробуют подопечные Юрия Бородавко, у которых сбор в Монте-Бондоне стартует 4 июля. Все спортсмены уже получили визы и готовы к тренировочной работе.

Стоит отметить, что небольшие нестыковки по датам в группе Олега Перевозчикова в плане Б связаны с участием в летнем чемпионате России в Малиновке, который запланирован с 19 по 24 сентября. Естественно, если зарубежный сбор будет оплачен Минспорта в полном объёме, спортсмены проведут его полностью, а затем же приедут на чемпионат страны.

Не исключено, что возможен какой-то симбиоз из двух планов, если наших лыжников пустят не только в Италию. А после вкатки начнётся соревновательный сезон. Где начнёт его сборная России – непонятно. Возможно, случится чудо и наша команда приедет в Финляндию на первый этап Кубка мира в Куусамо, но с вероятностью 95 процентов это будет в Кировске на первом этапе Кубка России.