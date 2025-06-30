Российские лыжники будут готовиться к Олимпиаде в Европе. Но пустят ли их на Игры-2026?

Сборная России по лыжным гонкам рассчитывает выступить на Олимпиаде-2026 в Италии. Ради этого в единый календарный план (ЕКП) заложено проведение тренировочных сборов в Европе всех основных групп национальной команды, включая молодёжную. Шансов на то, что FIS пересмотрит свою позицию по отношению к России, ничтожно мало, но тренировочный график уже расписан.
Правда, есть план А и план Б, о которых часто говорит глава ФЛГР Елена Вяльбе. А что в реальности представляют собой эти планы? Где и в какие даты запланировано проведение сборов? Информация о плане Б, согласно которому сборную России по-прежнему не пускают на международные соревнования, открыта. Достаточно просто внимательно изучить документы. Информация о плане А находится в Минспорта, который должен дать добро и утвердить смету расходов.
Ниже приведены оба тренировочных плана всех групп сборной России, за исключением юниорской – эта команда точно будет готовиться к сезону дома.
График тренировочных мероприятий сборной России по лыжным гонкам. План А
Группа Юрия Бородавко:
- 4–24 июля, Монте-Бондоне (Италия);
- 31 июля – 19 августа, Малиновка;
- 28 августа – 15 сентября, Монте-Бондоне (Италия);
- 29 сентября – 18 октября, Рамзау (Австрия);
- 29 октября – 24 ноября, Муонио (Финляндия).
Группа Олега Перевозчикова:
- 27 июня – 17 июля, Цахкадзор (Армения);
- 25 июля – 14 августа, Отепя (Эстония);
- 22 августа – 11 сентября, Монте-Бондоне (Италия);
- 25 сентября – 9 октября, Оберхоф (Германия);
- 17 октября – 8 ноября, Алдан;
- 9–24 ноября, Муонио (Финляндия).
Группа Егора Сорина:
- 11 июля – 1 августа, Раубичи (Беларусь);
- 10 августа – 1 сентября, Монте-Бондоне (Италия);
- 6–24 сентября, Малиновка;
- 2–15 октября, Рамзау (Австрия);
- 15 октября – 3 ноября, Ливиньо (Италия);
- 3–24 ноября, Куусамо (Финляндия).
Молодёжная группа Петра Седова/Андрея Нутрихина:
9–27 июля, Малиновка;
4–23 августа, Пассо-Лаваце (Италия);
4–24 сентября, Малиновка (с участием в летнем чемпионате России);
2–18 октября, Рамзау (Австрия);
26 октября – 17 ноября, Муонио (Финляндия).
График тренировочных мероприятий сборной России по лыжным гонкам. План Б
Группа Юрия Бородавко:
- 4–24 июля, Монте-Бондоне (Италия);
- 2–22 августа, Малиновка;
- 31 августа – 17 сентября, Монте-Бондоне (Италия);
- 3–21 октября, Эсто-Садок;
- 30 октября – 13 ноября, Ханты-Мансийск.
Группа Олега Перевозчикова:
- 27 июня – 17 июля, Цахкадзор (Армения);
- 25 июля – 15 августа, Раубичи (Беларусь);
- 23 августа – 14 сентября, Монте-Бондоне (Италия);
- 6–24 сентября, Малиновка;
- 1–21 октября, Цахкадзор (Армения);
- 20 октября – 8 ноября, Алдан.
Группа Егора Сорина
- 11 июля – 1 августа, Раубичи (Беларусь);
- 10 августа – 1 сентября, Монте-Бондоне (Италия);
- 6–24 сентября, Малиновка;
- 5–24 октября, Эсто-Садок;
- 29 октября – 13 ноября, Ханты-Мансийск.
Молодёжная группа Петра Седова/Андрея Нутрихина:
- 9–27 июля, Малиновка;
- 4–23 августа, Эсто-Садок;
- 4–24 сентября, Малиновка;
- 2–18 октября, Эсто-Садок;
- 25 октября – 12 ноября, Ханты-Мансийск.
Можно заметить, что даже в плане Б, который не предусматривает участие в международных соревнованиях, зарубежные сборы в Италии всё равно остались в графике подготовки. Первыми итальянское местечко опробуют подопечные Юрия Бородавко, у которых сбор в Монте-Бондоне стартует 4 июля. Все спортсмены уже получили визы и готовы к тренировочной работе.
Стоит отметить, что небольшие нестыковки по датам в группе Олега Перевозчикова в плане Б связаны с участием в летнем чемпионате России в Малиновке, который запланирован с 19 по 24 сентября. Естественно, если зарубежный сбор будет оплачен Минспорта в полном объёме, спортсмены проведут его полностью, а затем же приедут на чемпионат страны.
Не исключено, что возможен какой-то симбиоз из двух планов, если наших лыжников пустят не только в Италию. А после вкатки начнётся соревновательный сезон. Где начнёт его сборная России – непонятно. Возможно, случится чудо и наша команда приедет в Финляндию на первый этап Кубка мира в Куусамо, но с вероятностью 95 процентов это будет в Кировске на первом этапе Кубка России.