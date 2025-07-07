Победительница Кубка России – 2024/2025 рассказала о выступлении в спринте на Дворцовой и своих шансах попасть на Олимпиаду.

«Жду возвращения на мировую арену, но не убиваюсь по этому». Как дела у Дарьи Непряевой?

В воскресенье, 6 июля, в историческом центре Санкт-Петербурга состоялся традиционный для лыжного межсезонья старт – спринт на Дворцовой.

В гонке участвовали и спортсмены, специализирующиеся на лыжероллерах, и звёзды зимних турниров, например, победители общего зачёта Кубка России – 2024/2025 у мужчин и женщин: Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

Лучшие лыжники страны показали красивую борьбу, но до призовых мест не добрались. Дарья Непряева закончила борьбу на стадии полуфинала, зато обстоятельно поговорила с журналистами обо всех важных темах: подготовке к грядущей зиме, шансах на Олимпиаду и допинг-истории Виктории Карль.

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«Городские спринты – это интересно»

– Дарья, этот спринт на Дворцовой – первый для тебя. Какие эмоции?

– Для меня это, конечно, было непривычно. Даже не могу подобрать слов… Настолько сильно я отличалась от девчонок, которые этим живут, то есть занимаются лыжероллерами. Я же немного из другой среды. Думаю, можно сравнить с футболом на поле и на пляже – настолько это разные виды спорта. И я вот сегодня убедилась, что обычные лыжи и роллеры – тоже. Было тяжело в плане подстройки, поиска быстрых движений. Я даже не была уверена, что получилось пройти квалификацию, потому что на такие роллеры встала впервые и было действительно сложно. Я понимала, что мне будет тяжело с девчонками, которые настоящие профессионалы в этом деле.

– Дождь не напугал?

– Нет. Мы бегаем в любую погоду.

– Как тебе соревноваться в таком живописном месте?

– Это очень круто. У нас не так много соревнований в центре города, где болельщики, которые не разбираются в лыжных гонках, роллерах, могут со стороны посмотреть, открыть для себя этот вид спорта. Мне понравилось бежать, несмотря на то как ужасно я это сделала. Классная атмосфера.

– Планируешь погулять по Петербургу?

– Да. После соревнований у нас будет развлекательная программа. Нужно погулять, возможно, получится посмотреть на развод мостов – никогда не видела, из окна только.

– Тебя вообще расстраивает, что в сезоне нет городских спринтов?

– Мы никогда их и не бегали, но было бы прикольно. Это интересно.

– Перед тем как здесь бежать, долго думала или сразу приняла решение?

– Да мы как-то с тренером обсудили, что мне это нужно. Одновременный бесшажный ход – моя слабая сторона, которую нужно подтягивать. Сегодня я себя попробовала на равнине.

Дарья Непряева Фото: РИА Новости

«Если не получится с Олимпиадой, не буду унывать»

– Есть ли какие-то нюансы в подготовке с учётом того, что предстоящий сезон может быть олимпийским?

– Нет, мы готовимся как обычно. Понятно, например, если были ошибки в прошлом году, мы их исправляем, но готовимся планомерно. Всё идет хорошо, уже сделали огромный объем работы. Это был самый тяжёлый месяц за всю мою карьеру: около 100 тренировочных часов за месяц – это много.

– Выходные вообще бывают в межсезонье? Что-то помимо тренировок?

– Парочка в месяц. В межсезонье между сборами всё равно продолжаю тренироваться. Пока больше всего запомнился спринт на Дворцовой.

– Ты веришь в потенциальный допуск на Олимпиаду?

– Конечно, хочется верить, но, если не получится, не буду унывать. Буду выполнять свою работу дальше.

– У тебя есть какие-то ограничения в плане допуска? Например, ты состоишь в «Динамо», ЦСКА или ещё что-то подобное?

– У меня нет никаких ограничений. Но я не знаю, какие будут критерии, поэтому могу только предполагать, что там может быть. Пока ничего не знаю.

– Ты ждешь нашего возвращения на международные старты?

– Я верю в лучшее. Жду.

– Насколько тяжело в такой ситуации сохранять мотивацию?

– Для меня это всё новое. Я не пробовала себя на взрослых международных стартах, а всегда бегала в России. Жду возвращения на мировую арену, хочется себя попробовать, но нет такого, что убиваюсь.

«Сравнения с Наташей меня не задевают»

– Слышала про допинг-историю Виктории Карль?

– Да, слышала. Я в шоке. Мне кажется, весь мир в шоке от такой новости. Не знаю, что там будет дальше.

– Как считаешь, нужно ли наказывать спортсменов, которые перепутали лекарства?

– Я не могу рассуждать, потому что не знаю нюансов.

– Ты приехала сюда в ранге лучшей лыжницы России по итогам прошлого сезона. Каково это?

– Я себя точно так не ощущаю. Всё-таки это роллерные соревнования, а не лыжные. И та же Вика Лукашова здесь сильнее меня. Надо к ней подходить фотографироваться, а не ко мне (смеется). Я здесь новичок.

– Так сложилось, что ты сестра знаменитой лыжницы Натальи Терентьевой. Задевает ли, что тебя сравнивают с ней?

– Нет, не задевает. В какой-то степени горжусь, что у меня такая сестра. А адекватные люди понимают, что я отдельная личность. У нас с ней разные пути. Нас могут сравнивать, мы всё же сестры, не вижу в этом ничего такого. Просто люди должны понимать, что мы разные. Генетика у нас, может, и одна, однако как спортсменки мы точно не похожи друг на друга.

– У тебя есть мечта пробежать с Наташей командный спринт на Олимпиаде?

– Есть. Я вообще хочу просто там пробежать. Необязательно с Наташей. Может, она не отберётся в команду, вдруг будет не очень готова (смеётся).