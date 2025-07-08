«Шансы поехать на Олимпиаду? Уже 95,5%!» Позитивное интервью с Савелием Коростелёвым

Победитель Кубка России — 2024/2025 выступил в «Спринте на Дворцовой», а после этого искромётно поговорил о главных темах лыж и не только.

На календаре – середина июля, а лучшие российские лыжники уже вовсю готовятся к новому сезону. Группа Бородавко, например, проводит тренировочный сбор в Италии. А группа Сорина вместе с победителем Кубка России Савелием Коростелёвым в рамках подготовки заскочила в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в «Спринте на Дворцовой».

Особого успеха один из лучших лыжников нашей страны не добился, вылетев на стадии полуфинала. Но Савелий из-за результата не расстроился. В хорошем настроении он пообщался с журналистами и дал огня! Лыжник весьма дерзко раскритиковал организацию соревнований, порассуждал, в каком случае мог бы сменить спортивное гражданство, и высказал мнение о допуске на Олимпиаду. Без традиционных шуточек от Савелия не обошлось.

«Проиграли. На чемпионате России будем исправляться»

– Как оцениваешь выступление в «Спринте на Дворцовой»?

– На три из пяти.

– Чего не хватило?

– Финала (смеётся).

– Дождь сильно подпортил гонку?

– Все в равных условиях, просто было мерзко (улыбается). Мерзко, холодно и неприятно.

– Насколько тяжело соревноваться со спортсменами, которые чисто на лыжероллерах катаются?

– В каком-то плане было противостояние лыжников и роллеристов: мы были на приближённых к ним роллерах, на их полотне, но по нашим правилам спринта. Сегодня они победили. Приедем к ним на чемпионат России в Казани и будем исправляться (улыбается).

– В субботу вы с ребятами поддерживали биатлонистов на марафоне «Белые ночи». Звали ли их сюда?

– Нет, мы даже с ними не пересеклись. Мы посмотрели Антона Бабикова на «половинке», да пошли спать. Потому что после «половинки» они убегали куда-то далеко и возвращались только под финиш. Не было смысла стоять, тем более что шёл дождь.

– Сам поучаствовать не хотел бы?

– Хотел, но марафон не вписывался в тренировочный план. Ну и не 42, а 10 км, само собой (смеётся).

– А в будущем?

– Обязательно! Очень классный марафон, классная атмосфера. Я бы хотел пробежать его.

– Для тебя «Спринт на Дворцовой» – это классное соревнование или просто возможность потусить в Петербурге?

– 50 на 60 (смеётся).

– 110 получается.

– Ну да (улыбается). На самом деле, для меня это что-то из разряда контрольного старта. Лучшая тренировка – это соревнование, поэтому я только рад участвовать здесь. Правда, в такую погоду не очень желание появляется, но, как говорится, мы в любую погоду готовы показать, во что горазды.

(В этот момент на сцене для награждения начался концерт. – Прим. «Чемпионата») Вот сейчас какая-то дискотека намечается, так что я надеюсь, что мы и удовольствие получили, и ещё получим, и зрителей питерских повеселили, и тренировку провели.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

«Вопросы к организаторам только что появились»

– Ты недавно получил диплом. Что дальше?

– Магистратура.

– Будешь менять направление?

– Да. Я закончил обучение на тренера, а сейчас пойду на организацию спортивных массовых мероприятий.

– Вроде «Спринта на Дворцовой»?

– Типа такого, да.

– А как тебе вообще идея проводить городские спринты?

– Это очень классная идея, такого хочется видеть больше. Это подогревает интерес к спорту. Я даже сегодня смотрел, люди идут и обсуждают: «Что тут происходит? Это не «Белые ночи», что происходит? Какие-то чуваки на каких-то непонятных роликах катаются. Давайте постоим, поснимаем, зайдём, посмотрим».

На самом деле у меня есть вопрос к организаторам по поводу раскрутки этого мероприятия. Она ужасна! К нам ребята подходят на «Белых ночах»: «О, Савелий, Серёга (Волков. – Прим. «Чемпионата»), можно с вами сфоткаться?». Мы отвечаем: «Да, конечно». Дальше они спрашивают: «А что вы здесь делаете?» – «Вот, поболеть пришли, а завтра сами здесь побежим» – «Что? Где побежите?» – «Ну, «Спринт на Дворцовой»!» – «Серьёзно? А когда он?»

Мы стоим и говорим: «Блин, ребята, ну к вам вопросов нет, а к организаторам появились только что». Хотелось бы, чтобы это мероприятие больше раскручивали и оно становилось всё масштабнее и масштабнее.

Сергей Волков тоже был недоволен таким раскладом: Лыжник Волков — про «Спринт на Дворцовой»: мы зазывали людей, ведь многие были не в курсе

– Как раз в эту тему: недавно объявили, что зимний чемпионат России будет на Сахалине после Олимпиады. Время начала гонок – два-три часа ночи по Москве. Что думаешь об этом?

– Это вообще… (удивлённо).

– Это чисто для зрителей восточной части России, чтобы там поднимать интерес к лыжам?

– Для Штатов (смеётся). Я не знаю, как это версталось. Я думаю, что могут подвинуть. Надеюсь, по крайней мере. Всё-таки и «Матч ТВ» вряд ли готов предоставить эфирную сетку на год вперёд. И в ФЛГР до конца не уверены, когда именно чемпионат России проводить.

Есть же план «А», есть план «Б». Нам вроде говорили, что если будет план «А», то чемпионат России вообще будет в конце марта.

– Ты поедешь?

– Я очень хочу съездить на Сахалин – принять участие в чемпионате России и задержаться там, посмотреть сам остров.

«Шансы поехать на Олимпиаду? Уже 95,5%!»

– У тебя был самостоятельный сбор в Австрии. Планируешь ещё отдельно куда-то ехать или сейчас только в группе?

– Может, где-то два-три дня больше-меньше. А так – всё с командой.

– Есть ли какие-то изменения в тренировочном плане, если учитывать, что следующий сезон – потенциально олимпийский?

– У нас план четырёхлетний, по циклам. Поэтому идём по намеченному.

– На что делаешь больший упор?

– Олимпиада – мой упор (смеётся).

– Ты не так давно говорил, что на 95% уверен, что нас допустят на Олимпиаду. Откуда такая большая вера?

– А что? Я же сказал, что внутренне так чувствую. Народу понравилось (улыбается).

– А сейчас сколько дашь?

– Уже 95,5% (улыбается).

– Тебя в один голос называют нашей главной надеждой на Олимпиаде в случае допуска. Это тебе льстит или, наоборот, давит?

– Ну, говорят и говорят.

– Ты сам как к этому относишься?

– Сижу, жду, надеюсь. 95,5% с куста не берутся (смеётся).

– Через неделю будет 95,7%?

– 95,75%, может, 95,55%, но обратно точно не пойдёт.

– Не рассматриваешь вариант, что действительно что-то может обломаться? Будет же очень больно.

– Будет неприятно, ну а что… Сколько мне сейчас? На этой Олимпиаде будет 22, на следующей – 26, дальше – 30. Во сколько там Сундбю выиграл? В 33-34? У меня это уже четвёртая Олимпиада по счёту будет. Если Милан пропустить, то третья. Главное – добегать, не сломаться.

– Не тяжело будет поддерживать мотивацию?

– Будет неприятно, обидно, ну и что? Мы уже три года сидим в отстранении, поедем на Сахалин на чемпионат России бегать в два-три ночи. Почему нет?

«Если заплатят миллиард, какой дурак не согласится?»

– К тебе приходили представители других сборных?

– Нет, ни разу.

– А если бы пришли?

– Наверное, нет.

– Наверное? Не так давно олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов отказался от выступлений в нейтральном статусе из патриотических соображений. А позже сказал, что у нас в мире всё покупается, и, возможно, есть какая-то «криштиануроналдовская» сумма, за которую он бы мог перейти. А если к тебе бы пришли с $ 1 млрд?

– Да, я про это слышал. Блин, если тебе заплатят $ 1 млрд за переход, какой дурак не согласится (смеётся)?

– А как же патриотизм?

– В душе-то я русским останусь. Может, я там нашу страну пропагандировать буду.

– Волосы в бело-сине-красный покрасишь?

– Да-да (улыбается).

– Рискнул был устроить такой перформанс на Олимпиаде?

– Почему нет?

– А если будут какие-то жёсткие ограничения?

– Везде есть лазейки (улыбается). А про абстрактный $ 1 млрд – это можно сравнить с любой сферой. Вряд ли кто-то бы отказался. Но вообще, я не хочу, пока не хотел никуда переходить и не планирую. Если бы я хотел, я бы этим занялся. Логично?

– А если всю жизнь придётся в России бегать?

– Пфф, вообще нет.

– Имеешь в виду, что такое невозможно?

– Такое невозможно.

«О Волкове иностранцы высказывались негативно»

– Ты на одном из стартов покрасил волосы, как у Джокера. Что готовишь на следующий раз?

– Зачем я буду сейчас говорить? Я ещё сам не придумал (смеётся). Это же будет неинтересно! Смотрите, ждите каждый старт, может, выйду просто, а может…

– А может, не выйду?

– Нет, это не про меня (улыбается).

– Что думаешь о допинговой истории Виктории Карль?

– Очень жалко, что такое случилось. Насколько я понял, это случилось по неосторожности врача и спортсмена.

Этот кейс сравнивают с историей Терезе Йохауг. Причём, что для меня лично странно, когда у нас Серёга Волков получил дисквалификацию, а у него, как и у Карль, тоже по неосторожности было, иностранцы его возраста в комментариях очень негативно высказывались об этом. А иностранцы, которые сейчас комментируют допинговую историю Виктории Карль, высказываются очень аккуратно: да, жалко, но надо понести наказание. Я придерживаюсь этого формата. Есть ряд правил, попало в организм – неси ответственность. Есть пара человек в мире, которые каким-то образом избегают наказаний, но сам факт: попало в организм – неси ответственность.

– Двойные стандарты, получается?

– Ну, прослеживается.

«В Испании немножко перебор эмоций случился»

– У тебя была парочка фотосессий. Обычно у нас этим девушки балуются, а тебе это зачем?

– Почему нет? Женские фотосессии для мужской аудитории, мужские фотосессии – для женской аудитории. По-моему, всё логично.

– У тебя больше женской аудитории?

– Там 50 на 50 (смеётся).

– Ты часто играешь в футбол. В Медиалигу бы залетел?

– Я приходил к ребятам пару раз посмотреть. Классное шоу, мне нравится. С радостью залетел бы, почему нет?

– За кого там болеешь?

– Блин, я как раз таки не следил за конкретными командами. Я знал, что она есть, меня позвали – я пришёл, посмотрел, кайфанул. Вроде начал следить, но на самом деле времени на это нет.

Мы сейчас с ребятами обсуждали, что начались какие-то просто нереально спортивные выходные: Уимблдон, Формула-1, «Тур де Франс», «Белые ночи», «Спринт на Дворцовой», клубный чемпионат мира по футболу. Невозможно посмотреть всё. Стараюсь следить за тем, что интересно. Медиафутбол, к сожалению, пока не близок к сердцу, приходится им жертвовать.

– Ты был в Испании на «Барселоне» и признавался, что «находишься в экстазе». А когда ещё испытывал подобные эмоции?

– Там, скорее всего, случилось перенасыщение эмоциями, потому что у нас с ребятами была очень насыщенная программа. Мы меняли города, придумывали на каждый день развлечения какие-то. Не было такого, что мы приехали в один город на две недели и смотрим его постепенно, то есть пляж-развлечение-пляж-развлечение. Мы постоянно находились в каком-то движении, и у нас такое эмоциональное безумие было, что в конце мы так устали от этого. Немножко перебор случился (смеётся).

– А если отбросить перенасыщение, вспомнишь подобный кайф?

– Это всё-таки разное. Там был кайф от отпуска. Есть кайф от тренировок, есть кайф от гонок. Это можно разделять, можно сравнивать, однако нужно ли? В любом случае дофамин выделяется. Но он есть тяжёлый, есть лёгкий. Я могу рилсы полистать и получить простой дофамин. А могу пойти на тренировку, кайфануть, получить тяжёлый и насладиться этим.