Большунов в первой гонке сезона не попал в топ-15. За золото зарубились Ардашев и Спицов

В Малиновке классными коньковыми разделками стартовал летний чемпионат России – 2025 среди лыжников-гонщиков. И в каждой из гонок случились громкие сенсации: в женской Наталья Терентьева проиграла спортсменкам из молодёжной команды, в мужской Савелий Коростелёв не попал в топ-6, а Александр Большунов – даже в топ-15!

Мужская гонка ознаменовалась борьбой спортсменов групп Юрия Бородавко и Егора Сорина. Подопечные Юрия Викторовича только спустились с итальянских гор и тут же вступили в бой, а подопечные Егора Владимировича приехали в Малиновку на сбор перед чемпионатом России. В целом получилась боевая ничья, хотя отдельные спортсмены вообще в этой борьбе не участвовали.

Наверное, удивительно, что в борьбе за высокие места не участвовал Александр Большунов. Трёхкратный олимпийский чемпион начал уступать уже со старта и просто шёл ровно все три круга. Характерным было поведение Бородавко – если другим спортсменам группы он кричал про расклады и подгонял, то в отношении Большунова вёл себя очень спокойно. Видимо, Александр в этой гонке решал свои задачи.

В прошлом году в Тюмени в коньковой разделке Большунов финишировал 10-м. Победил тогда Савелий Коростелёв, который в Малиновке не сумел войти в топ-6. Действующий обладатель Кубка России только в начале гонки поддерживал ту скорость, которая позволила бы бороться за высокие места, однако затем чуть сдал. Савелий показал седьмой результат.

Победу одержал Сергей Ардашев, который очень грамотно разложился по дистанции и здорово прошёл последний круг. По ходу гонки он догнал Илью Семикова, и этот тандем отработал до финиша, сменяя друг друга и подтаскивая на сложных участках.

«Старался бежать с запасом, поскольку обычно я пробегаю 12 км, а потом меня накрывает. Но мне и попутчик отличный попался. Часть подъёма я отрабатывал, часть – Илья Семиков», — отметил Ардашев в прямом эфире.

Вторым стал лидировавший практически всю гонку Денис Спицов, однако на последних километрах он чуть сдал. А затем рассказал, что последний километр вообще бежал с одной палкой.

«Мне пришлось очень быстро стартовать, чтобы попасть хоть в какой-то пелотон. Ведь лыжероллеры – почти как велоспорт, если ты попадаешь в хорошую группу, обязательно будешь высоко. Примерно за 2,5 км до финиша я остался один. Наверное, это стало ключевым моментом, поскольку напарника на спуске не было. Ну и ещё за километр до финиша мы схлестнулись на транзите, где пересекаются первый подъём и последний, с Александром Большуновым. И Саня мне случайно, надеюсь, щёлкнул по палке. До финиша бежал с одной палкой. Однако я думаю, что, не случись этого, Сергей всё равно бы выиграл, он показал класс. Мне, конечно, очень хотелось примерить золотую майку, но не судьба. В любом случае этой мой лучший результат на лыжероллерах», — отметил Спицов.

Летний ЧР-2025 среди лыжников Фото: ФЛГР

Здорово провёл гонку Алексей Червоткин, который, возможно, и на большее мог претендовать, однако третий круг он бежал на сильном закислении.

«Два круга гонки для меня была рабочая атмосфера, а третий круг получился адским. Хотелось закончить уже после первого подъёма на последнем круге, потому что было ужасное закисление. К сожалению, попутчиков к финишу не осталось, доезжал один и вырвал у Ивана секундочку, хотя на отсечке до этого было четыре с небольшим секунды», — сказал Червоткин.

В топ-6 попали также Иван Якимушкин, Илья Семиков и Сергей Волков.

В женской гонке сенсационную победу одержала Екатерина Шибекина, которая на 0,9 секунды опередила Алину Пеклецову. Третьей стала главный фаворит стартовавшего сезона Наталья Терентьева.

До этого лучший результат Шибекиной на чемпионатах России (зимних и летних) был в марте 2025 года в Казани – тогда она стала пятой в скиатлоне. На том же чемпионате Шибекина вошла в топ-10 на коньковой разделке. Но на лыжероллерах лучший результат Екатерины был в коньковой разделке на ЧР-2024 в Тюмени – тогда она стала 14-й.

Пеклецова повторила результат прошлого года – тогда она уступила только Марии Истоминой. Шибекина и Пеклецова тренируются в молодёжной группе Андрея Нутрихина. А Екатерина Никитина, которая работает в молодёжной группе Петра Седова, в Малиновке стала четвёртой. Топ-6 замкнули обладательница Кубка России Дарья Непряева и Карина Гончарова.