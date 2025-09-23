Большунов проиграл долю секунды в гонке на 30 км! После финиша Александр упал без сил

В Малиновке длинными классическими масс-стартами на 30 км в новом формате туда и обратно завершился летний чемпионат России среди лыжников. Обе гонки получились похожими, всё решалось на финише.

Раньше гонки в таком формате в рамках летних чемпионатов России не проводились. Получилось похоже на стандартный классический марафон, где все бегут даблом. Разница в том, что тут финиш был в подъём, чего на таких марафонах не увидишь, ведь они проходят по равнине.

В Малиновке в качестве равнины выступила дорога общего пользования, но самое интересное было именно на классической «роллерке». Все понимали, что на равнине всё равно бесполезно делать отрывы, когда впереди ещё больше 2 км рельефа.

Однако в женской гонке одной спортсменке удалось отъехать раньше – как раз таки на равнине. Наталья Терентьева обеспечила себе решающий отрыв ещё до возвращения на рельефную трассу и внешне спокойно удержала преимущество.

За её спиной была жаркая битва за второе и третье места, которые в итоге завоевали Дарья Непряева и Елизавета Пантрина. Екатерина Никитина, как и в коньковой разделке, стала четвёртой.

В мужской гонке на финиш вместе накатила группа из шести спортсменов, сильнейшим из которых стал Илья Семиков. Он лидировал и до возвращения на роллерный рельеф, и в самой «роллерке» сохранял первое место, и затяжным финишем вырвал победу. Илья продемонстрировал завидную скоростную выносливость.

Летний чемпионат России по лыжным гонкам Фото: Пресс-служба ФЛГР

«В начале гонки я попытался уйти, чтобы первые спуски пройти спокойно, всё-таки больше 100 человек на старт вышли. По гонке — всё прошло хорошо, рад, что выиграл. Давление соперников чувствовал. Я лишь мельком видел, что рядом многие лидеры, потому постарался максимально отсечь спринтеров, начал увеличивать темп задолго до финиша. У кого какие сильные стороны, тот теми и пользуется. Скажу так, финиш был тяжёленький», — сказал Семиков в эфире после завершения гонки.

Всего 0,1 секунды проиграл ему трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. После финиша он отъехал чуть в сторону и без сил упал на траву – после горного сбора такая гонка далась очень тяжело. Большунов в Малиновке пробежал всё, не стал ничего пропускать. На финише масс-старта он справился даже с Александром Терентьевым.

Лучший спринтер России усидел за спинами соперников на равнине, дотерпел до финишных разборок, но выше третьего места не поднялся. Тем не менее медаль в непрофильной дисциплине – отличный результат. Даже великолепный, поскольку это первое в карьере Александра попадание в топ-3 в дистанционной гонке. Из Малиновки Терентьев, как и его супруга, увозит золото и бронзу – классический спринт он уверенно выиграл, подтвердив звание чемпиона России.

Летний чемпионат страны завершён – впереди зимний сезон. А вот каким он будет – с надеждами на Олимпиаду или опять только с внутренними стартами, решит совет FIS 24 сентября.