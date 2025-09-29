«Прошу прощения у всей команды». Российский лыжник попался на мельдонии

В российских лыжах – допинг-скандал. Победитель и призёр этапов Кубка мира, участник чемпионатов мира Андрей Парфёнов попался на мельдонии. Он сам рассказал об этом в видеообращении. Может быть, после расследования ему удастся добиться минимально возможного наказания. Подобные инциденты всегда некстати, но сейчас – в особенности.

В российском спорте обычно не принято открыто говорить о положительных допинг-пробах. Но Парфёнов и его команда решили действовать иначе. Андрей рассказал обо всём почти сразу после получения уведомления о пробе с мельдонием. Наверняка после консультаций с руководством Федерации лыжных гонок Ленинградской области и главным тренером.

«В моём организме было обнаружено наличие мельдония. Для меня результат допинг-пробы стал шоком. Сейчас разбираюсь, как эта субстанция могла попасть в мой организм. Я понимаю, что, согласно антидопинговым правилам, вся ответственность лежит на спортсмене, и готов её нести. В то же время хочу подчеркнуть, что никогда сознательно не принимал запрещённых препаратов. Этот случай ещё раз доказывает, насколько хрупкой может быть карьера спортсменов и тренеров.

Хочу ещё раз предостеречь всех – будьте внимательны к питанию, к спортивным добавкам, к тому, что пьёте и едите. Для меня спорт не просто работа, а жизнь. Я намерен разобраться в ситуации и продолжить свой путь в спорте и тренерской деятельности. Спасибо всем, кто меня поддерживает и остаётся рядом. Прошу прощения у всей команды Ленинградской области за эту ситуацию», — заявил Парфёнов.

Андрей Парфёнов Фото: РИА Новости

То, что очередной российский спортсмен попался на препарате, который уже практически 10 лет находится под запретом, даже не удивляет. Хотя вряд ли Андрей, который регулярно попадает в топ-3 на российских стартах и столь же регулярно сдаёт допинг-пробы, принимал мельдоний намеренно.

Скандал с положительной допинг-пробой – сильный репутационный удар по сборной Ленинградской области, куда Парфёнов перешёл после долгих лет выступлений за сборную Тюменской области. В межсезонье при поддержке губернатора Ленобласти Александра Дрозденко лыжи в регионе получили мощнейший импульс. В состав региональной сборной были приглашены многие известные спортсмены, в числе которых был и Парфёнов. На 37-летнего лыжника возложили обязанности играющего тренера – помощника главного тренера команды Дмитрия Колыванова.

Парфёнов на сборах успевал и других тренировать, и сам тренировался. На прошедших летом и осенью 2025 года лыжероллерных стартах он выиграл шесть медалей – очень неплохо для спортсмена его возраста. Но на летнем чемпионате России, который прошёл в Малиновке, Андрея уже не было. На данный момент его последний старт – финал Кубка России в Рыбинске. Вероятно, положительную пробу он сдал именно тогда.

Бо́льшую часть карьеры Андрей специализировался на спринте, тренировался в группе Юрия Каминского вместе с целой плеядой выдающихся спортсменов. Участвовал в чемпионатах мира, а на Кубке мира трижды поднимался на подиум: дважды становился призёром в личном спринте, а также победителем – в командном. На Кубке Восточной Европы, стартах FIS и российских соревнованиях у него целая россыпь наград.

До вынесения окончательного вердикта Парфёнов отстранён от тренировок и работы с командой. Какое наказание ему будет вынесено – станет ясно после завершения расследования.