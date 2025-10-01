В лучшем случае на Игры в Италию смогут поехать только два спортсмена из России.

У российских лыжников есть только один путь на Олимпиаду-2026. Что им нужно сделать?

21 октября состоится внеочередное заседание совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), на котором будет решено, допустить ли российских спортсменов до отбора на Олимпийские игры – 2026.

Но что дальше? Ведь почти все квоты на Игры уже распределены.

Как россиянам попасть на Олимпиаду?

Вариант, на самом деле, только один. Все критерии отбора, утверждённые FIS, описывать уже смысла нет, большинство путей на Олимпиаду в Италию россиянам уже недоступно. Но в розыгрыше осталось ещё 20 квот – по 10 у мужчин и женщин. Заработать их можно только через Кубок мира.

Отдельно отметим – про уайлд-кард в критериях нет ни слова.

Какие этапы Кубка мира идут в зачёт?

FIS ограничила отбор по спортивным критериям лишь первым периодом Кубка мира – 2025/2026, все гонки пройдут с 28 ноября по 14 декабря. То есть необходимое количество очков можно набрать только на трёх этапах: в финской Руке (28-30 ноября), в норвежском Тронхейме (5-7 декабря) и в швейцарском Давосе (13-14 декабря). При этом российским лыжникам даже не нужно показывать выдающиеся результаты – по сути, просто поучаствовать.

Когда будет определён окончательный список?

В правилах олимпийского отбора FIS прописано, что период подсчёта FIS-пунктов заканчивается 18 января 2026 года, а в период с 19 по 22 января все квоты должны быть подтверждены, и после этого будет опубликован окончательный список участников Олимпийских игр в лыжных гонках.

До 18 января 2026 года включительно в рамках Кубка мира пройдут многодневка «Тур де Ски» (с 28 декабря 2025 года по 4 января 2026 года) и этап в Оберхофе (17-18 января). Но они, согласно существующим критериям олимпийского отбора, уже не попадают в рейтинг.

Как россиянам попасть на Кубок мира?

На первый этап Кубка мира российские лыжники могут попасть только по решению совета FIS. 21 октября будут даны ответы на все вопросы.

Никаких других вариантов нет?

Только теоретические.

Например, если совет FIS внесёт изменения в собственные правила. Например, расширит период квалификации через Кубок мира, не ограничиваясь первым периодом, а взяв все старты по 18 января включительно. Тогда будет вариант попасть на Кубок мира через Кубок Восточной Европы. На этапе в Щучинске (Казахстан) нужно будет показать отличные результаты, стать лидером турнира в общем зачёте и получить персональную квоту на «Тур де Ски».

Или всё-таки ждать чуда в виде уайлд-кард.

Пока же российские лыжники продолжают готовиться к сезону в Европе. Уже 2 октября группа Юрия Бородавко начнёт сбор в австрийском Рамзау, а 10 октября туда же прилетит и группа Егора Сорина, которая затем переберётся в итальянский Ливиньо. Группа Олега Перевозчикова выбрала вариант с ближайшими сборами в России: сначала в Токсово, затем – в Алдане.

Паралимпийцы выступят на Играх в Италии!