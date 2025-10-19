Скидки
FIS провела опрос по возвращению российских лыжников на мировую арену, кто против, какое решение будет принято 21 октября

Российских лыжников, похоже, хотят вернуть на Кубок мира. Загадочная история с письмом FIS
Батраз Томаев
Российских лыжников, похоже, хотят вернуть на КМ
Так какое решение будет принято 21 октября?

Сосем недолго осталось ждать до судьбоносного заседания совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). 21 октября будет решено, возвращать Россию на Кубок мира или нет.

И есть знаки, что FIS, кажется, хочет россиян вернуть.

«Мы должны поддерживать всех»

За несколько дней до заседания совета в организации провели негласный опрос среди лыжных федераций. Подшефные Йохана Элиаша разослали странам-членам письма, где был перечислен ряд доводов, согласно которым российских и белорусских лыжников нужно вернуть на турниры.

Ответы – анонимны. Результаты опроса – тоже не будут опубликованы.

Но фрагменты письма от FIS просочились в прессу.

«Ни один спортсмен не может выбирать, где он родился. Они должны находиться в центре нашего внимания, быть свободными от политического давления и влияния. Исходя из этого, мы должны поддерживать всех спортсменов и не позволять использовать их как инструмент в политических играх.

Цель опроса – собрать мнения и мысли наших членов по деликатной и важной теме, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги или принимать решения», – приводит отрывки текст NRK.

«Мы против возвращения России»

В состав FIS входят 137 стран. И предсказать, как на него ответит каждый член организации, сложно. Однако этот неофициальный опрос напрямую не может повлиять на возвращение россиян, ведь 21 октября голосовать будут не страны, а члены совета, а там ситуация чуть сложнее, потому что больший вес у представителей скандинавских стран – а они против возвращения.

Норвежцы, шведы и финны с 2022 года не меняли свою позицию. Доводы FIS для них не имеют значения. По-прежнему негативно реагируют на любое упоминание россиян не только спортивные функционеры, но и сами лыжники. Вот, например, какого мнения придерживается по поводу опроса от FIS глава Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти.

«С одной стороны, это хорошо, что консультируются с федерациями, но, когда вы пытаетесь повлиять на их мнение, это уже совсем другой вопрос.

Я не согласна с аргументами, изложенными в письме. Скандинавские страны против возвращения России. Наша позиция после такого письма не изменится. Всё было очень просто: нам даже не пришлось это обсуждать», – приводит слова Коркатти Iltalehti.

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг солидарна со своей коллегой. Она отметила, что подобный шаг от FIS может помочь россиянам, а это, с её точки зрения, нежелательно.

«Сейчас нет никаких сомнений относительно нашей позиции по этому вопросу. Мы не хотим возвращения россиян. Ситуация не изменилась, а, наоборот, ухудшилась, поэтому мы и не меняем свою позицию.

Что я думаю о письме? Ну, это немного удивительно. Решение должно приниматься советом, и именно он его примет на следующей неделе. Думаю, президент FIS готов использовать все средства, чтобы вернуть россиян на Олимпиаду. Возможно, это сыграет им на руку. Во вторник они могут вернуться, и тогда начнётся шум», – приводит слова Дюрхауг NRK.

Голос скандинавов будет решающим?

Глава комитета спортсменов Норвегии Магнус Недреготтен считает полезным опрос FIS и вообще занимает менее агрессивную позицию.

«Это позитивный шаг. Вопрос в том, как будут представлены результаты, ведь в таких процессах важна прозрачность. Может быть полезным показать, как распределились ответы.

Есть россияне, которых мы не можем допустить. Например, в командных видах, где символика важнее. Для индивидуальных спортсменов допуск может быть разумным шагом. В особенности для лыжников, чтобы они могли вернуться и участвовать. Я смотрю на спортсменов в целом. Это может быть не так важно для лыжных видов, но в целом полезно для всего спорта», – приводит слова Недреготтена NRK.

В России эксперты неоднократно говорили о том, что участие наших лыжников в международных соревнованиях выгодно не только нашей стране, но и самой FIS. Возможно, теперь и в международной федерации пришли к этому выводу. Впрочем, до голосования членов совета делать выводы преждевременно.

