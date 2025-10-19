Российских лыжников, похоже, хотят вернуть на Кубок мира. Загадочная история с письмом FIS

Сосем недолго осталось ждать до судьбоносного заседания совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). 21 октября будет решено, возвращать Россию на Кубок мира или нет.

И есть знаки, что FIS, кажется, хочет россиян вернуть.

«Мы должны поддерживать всех»

За несколько дней до заседания совета в организации провели негласный опрос среди лыжных федераций. Подшефные Йохана Элиаша разослали странам-членам письма, где был перечислен ряд доводов, согласно которым российских и белорусских лыжников нужно вернуть на турниры.

Ответы – анонимны. Результаты опроса – тоже не будут опубликованы.

Но фрагменты письма от FIS просочились в прессу.

«Ни один спортсмен не может выбирать, где он родился. Они должны находиться в центре нашего внимания, быть свободными от политического давления и влияния. Исходя из этого, мы должны поддерживать всех спортсменов и не позволять использовать их как инструмент в политических играх.

Цель опроса – собрать мнения и мысли наших членов по деликатной и важной теме, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги или принимать решения», – приводит отрывки текст NRK.

«Мы против возвращения России»

В состав FIS входят 137 стран. И предсказать, как на него ответит каждый член организации, сложно. Однако этот неофициальный опрос напрямую не может повлиять на возвращение россиян, ведь 21 октября голосовать будут не страны, а члены совета, а там ситуация чуть сложнее, потому что больший вес у представителей скандинавских стран – а они против возвращения.

Норвежцы, шведы и финны с 2022 года не меняли свою позицию. Доводы FIS для них не имеют значения. По-прежнему негативно реагируют на любое упоминание россиян не только спортивные функционеры, но и сами лыжники. Вот, например, какого мнения придерживается по поводу опроса от FIS глава Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти.

«С одной стороны, это хорошо, что консультируются с федерациями, но, когда вы пытаетесь повлиять на их мнение, это уже совсем другой вопрос.

Я не согласна с аргументами, изложенными в письме. Скандинавские страны против возвращения России. Наша позиция после такого письма не изменится. Всё было очень просто: нам даже не пришлось это обсуждать», – приводит слова Коркатти Iltalehti.

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг солидарна со своей коллегой. Она отметила, что подобный шаг от FIS может помочь россиянам, а это, с её точки зрения, нежелательно.

«Сейчас нет никаких сомнений относительно нашей позиции по этому вопросу. Мы не хотим возвращения россиян. Ситуация не изменилась, а, наоборот, ухудшилась, поэтому мы и не меняем свою позицию.

Что я думаю о письме? Ну, это немного удивительно. Решение должно приниматься советом, и именно он его примет на следующей неделе. Думаю, президент FIS готов использовать все средства, чтобы вернуть россиян на Олимпиаду. Возможно, это сыграет им на руку. Во вторник они могут вернуться, и тогда начнётся шум», – приводит слова Дюрхауг NRK.

Голос скандинавов будет решающим?

Глава комитета спортсменов Норвегии Магнус Недреготтен считает полезным опрос FIS и вообще занимает менее агрессивную позицию.

«Это позитивный шаг. Вопрос в том, как будут представлены результаты, ведь в таких процессах важна прозрачность. Может быть полезным показать, как распределились ответы.

Есть россияне, которых мы не можем допустить. Например, в командных видах, где символика важнее. Для индивидуальных спортсменов допуск может быть разумным шагом. В особенности для лыжников, чтобы они могли вернуться и участвовать. Я смотрю на спортсменов в целом. Это может быть не так важно для лыжных видов, но в целом полезно для всего спорта», – приводит слова Недреготтена NRK.

В России эксперты неоднократно говорили о том, что участие наших лыжников в международных соревнованиях выгодно не только нашей стране, но и самой FIS. Возможно, теперь и в международной федерации пришли к этому выводу. Впрочем, до голосования членов совета делать выводы преждевременно.

А вы что думаете?

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.