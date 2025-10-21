Российских лыжников не пустили на Олимпиаду-2026. Чуда не случилось

Увы… Российские лыжники не смогут выступить на Олимпиаде. Международная федерация лыжных видов спорта целый месяц дразнила наших спортсменов и поклонников спорта, но в итоге сказала «нет».

А так хотелось верить в чудо.

Лыжная оттепель?

После отстранения России от международных турниров было ясно, что последними на мировую арену вернутся лыжники и биатлонисты. Уж слишком сильно в обеих федерациях скандинавское влияние. Многие лыжники активно выступали против участия наших спортсменов, да и чиновники высказывали похожие мнения. В общем, рассчитывать было не на что, тем более когда отстранения продлевались одним за другим.

Оттого особых надежд на что-то хорошее не было, даже когда FIS анонсировала принятие решения по участию россиян Олимпиаде на 24 сентября. Неожиданно рассмотрение вопроса отложили до 21 октября, и месяц паузы породил во многих из нас невиданный оптимизм.

Казалось, что настроения в лыжном мире поменялись. Всё больше спортсменов стали спокойнее относиться к допуску россиян, да и в FIS пошли активные разговоры о возвращении. В норвежских СМИ поговаривали, что участие российских атлетов в Олимпийских играх предстоящей зимой было пролоббировано самим президентом FIS Йоханом Элиашем.

А незадолго до дня принятия решения, 17 октября, FIS вообще разослала национальным федерациям письмо, в котором перечислила аргументы, почему россиян стоит допустить. А в конце документа был опрос, уточнявший отношение стран к участию наших атлетов в международных стартах.

«Спортсмены должны быть в центре нашего мышления, свободными от политического давления и влияния. Ни один спортсмен не может решать, где ему родиться. Исходя из этого, мы должны поддерживать всех спортсменов и гарантировать, что они не будут использоваться в качестве орудия в политической игре», — говорилось в письме FIS к федерациям.

И эта резкая смена курса была проблеском света.

Ложная надежда

Вот только 21 октября ничего хорошего для россиян не случилось. Совет FIS оставил в силе недопуск наших атлетов на международные турниры.

В России на решение отреагировали соответствующе, назвав действия федерации дискриминацией.

«Это решение продолжает дискриминационную политику в отношении наших спортсменов, противоречащую основополагающему принципу политического нейтралитета, закреплённому в Уставе FIS. Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) продолжает решительно выступать за равное и справедливое отношение к нашим спортсменам. Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путём обращения в судебные инстанции. АЛВСР по-прежнему привержена принципам справедливости, недискриминации и равенства в спорте», – говорится в заявлении Ассоциации лыжных видов спорта России.

По имеющейся у «Чемпионата» информации, против допуска россиян на совете FIS выступили не только скандинавские государства, но и многие европейские страны. Более того, страны пригрозили выходом из FIS, если наши спортсмены всё-таки будут возвращены на международные турниры.

А значит – никакого Кубка мира, никакого отбора на Олимпиаду и, соответственно, никаких Игр-2026, причём не только для сборной по лыжным гонкам, но и для всех, чьи виды спорта находятся в ведении FIS: сноубордистов и фристайлистов, двоеборцев и прыгунов на лыжах с трамплина. Для всех.

В целом такой поворот событий действительно ожидался, однако последний месяц вселил в нас ложную надежду. Получилось, что FIS нагло подразнила россиян слабой надеждой на допуск, как голодающего – едой. Одно дело, если в федерации действительно хотели помочь россиянам, другое – если это был изощрённый способ ударить побольнее. Но, как говорится, всё, что не убивает, делает нас сильнее. И российские спортсмены знают это как никто другой!