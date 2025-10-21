А сможете потом посмотреть этим ребятам в глаза?

Ну что, скандинавы, вы довольны?! Целое поколение российских спортсменов лишили мечты

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) решила, что российские спортсмены всё-таки не поедут на Олимпиаду-2026. Наши лыжники, сноубордисты, фристайлисты, двоеборцы, горнолыжники и прыгуны с трамплина по-прежнему отстранены на неопределённый срок.

Они ждут уже почти четыре года. Но ничего, подождут ещё – решили в FIS.

Чиновникам лыжной федерации, всем этим норвежским, шведским и финским тренерам и спортсменам плевать на объединяющую суть спорта, который должен оставаться вне политики. И даже на доводы о том, что если политика всё-таки принимается во внимание, спортсмены её не определяют.

Клебо вот радуется, что россиян не пустили на международные старты. А хватит ли у него когда-нибудь духу прямо в глаза сказать о своей радости, например, Савелию Коростелёву, который остался без своей мечты?

А, Йоханнес?

Целому поколению российских спортсменов, которое почти и не выступало на мировых стартах, придётся ждать шанса выиграть медаль Олимпиады ещё почти пять лет. Подавляющее большинство его уже не дождётся.

Вот они. Лыжники: Савелий Коростелёв, Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Иван Горбунов, Дарья Непряева, Елизавета Пантрина, Алёна Баранова, Анастасия Фалеева. Сноубордисты: Дмитрий Логинов, Кристина Пауль, Ярослав Ленчевский, Дмитрий Карлагачев, Мария Валова, Ярослав Степанко, Илья Витюгов. Фристайлисты: Максим Буров, Артём Потапов, Артём Глущенко, Никита Новицкий, Артём Шульдяков, Александр Терёшкин, Елизавета Понкратова, Полина Рябова, Лана Прусакова. Горнолыжники: Юлия Плешкова, Виталина Гирина, Артем Кашинцев, Семён Челмакин, Иван Мизинцев. Прыгуны с трамплина: Максим Колобов, Кирилл Котик, Илья Маньков, Михаил Пуртов, Аделина Ибрагимова, Кристина Прокопьева, Лидия Яковлева. Двоеборцы: Артём Галунин, Анастасия Гончарова, Елена Силантьева.

Все они пропустят Олимпиаду-2026. Просто потому что они из России.

Ну что, теперь вы всем довольны, дорогие скандинавы?