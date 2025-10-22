Партнёром сборной США по лыжным гонкам стала национальная армия. Но им можно

Будто в качестве дополнительного издевательства над нашими многострадальными лыжниками в день окончательного решения FIS о продлении отстранения любопытная новость пришла из США.

21 октября американская федерация лыж и сноуборда представила нового партнёра организации. Партнёром этим стала национальная армия США.

«Мы уже давно работаем над партнёрством с армией США. Всё началось с тренировочного лагеря в Портильо, Чили, где солдаты 10-й горной дивизии тренировались на той же горе, что и наша женская сборная по горнолыжному спорту. С тех пор мы стремимся к сотрудничеству, чтобы продемонстрировать историю 10-й горной дивизии и её вклад в наш вид спорта», – сказала президент Федерации лыж и сноуборда США Софи Голдшмидт.

В предстоящем зимнем сезоне на Кубке мире, куда спортсменов одной страны не пустили как раз из-за гипотетической связи с армией, сборная США будет выступать с нашивкой «Армия/10-я горнопехотная дивизия».

Кажется, определение фразы «двойные стандарты» выглядит именно так.

В планах у армии США и дивизии инвестировать средства в программу поддержки спортсменов федерации, а также присутствовать на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту и этапе Кубка мира по лыжным гонкам в США. Средства организации пойдут и на участие сборной в Олимпийских играх.

Спортсмены ЦСКА, «Динамо» и других клубов, которых всевозможные международные комиссии никуда не пускают, держитесь.

А им можно. Это другое.