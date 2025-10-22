«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?

21 октября FIS решила оставить в силе отстранение российских спортсменов. Из-за этого наши атлеты сразу в пяти видах спорта пролетают мимо Олимпиады-2026. Реакция на это решение внутри России понятна, а что же думают о нашем недопуске иностранцы?

Спойлер: после прочтения этого материала вам понадобятся курсы по управлению гневом.

«Это победа»

Первыми, кто отреагировал на новость о нашем недопуске, были спортивные чиновники и, в частности, представители лыжных федераций разных стран.

Пожалуй, наиболее едкий комментарий дала Туве Мо Дюрхауг, президент Норвежской ассоциации лыжного спорта.

«Мы рады и удовлетворены тем, что большинство в международном лыжном сообществе по-прежнему хочет исключения спортсменов из России и Беларуси. Ассоциация лыжного спорта чётко обозначила свою позицию с самого начала СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата»), и сегодняшнее решение — это победа для всех, кто дистанцируется от действий России.

Длительная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата») не должна вознаграждаться участием в Олимпиаде. Мы рады, что большинство в FIS по-прежнему выступает за запрет. Не сомневаюсь, что мы, скандинавы, обеспокоены этим больше, чем другие, но мы считаем, что после их запрета ничего не изменилось», – заявила Дюрхауг VG.

Похожее мнение выразила и генеральный секретарь Шведской ассоциации лыжного спорта Пернилла Бонде.

«Мы всегда ясно заявляли: пока продолжается СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата») на Украине, российские и белорусские лыжники не должны участвовать в международных соревнованиях FIS. Решение FIS полностью соответствует нашей позиции. Спорт имеет сильный голос и налагает ответственность. Отстаивая наши ценности, мы показываем, что на самом деле спорт – это общность, демократия и честная игра», – пояснила Бонде Aftonbladet.

«Я испытываю облегчение и в то же время немного горда тем, что совет принял такое решение. Не секрет, что существуют разные мнения по этому вопросу, однако я действительно думаю, что мы обсудили его со всех сторон. В Швеции и некоторых других странах этот вопрос несложный, но другие считают его более сложным», – добавила Карин Маттссон, представитель Швеции в совете FIS.

Согласна со своими коллегами была и представительница Финляндии.

«Мы уже выразили свою позицию как публично, так и в адрес FIS, что, поскольку ситуация на Украине остаётся неизменной, мы не считаем участие россиян возможным. Мы удовлетворены этим решением и видим, что активная лоббистская работа стран Северной Европы также смогла повлиять на принятие международных решений FIS», – высказалась председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти.

«Этически оправданное решение»

Радость по поводу недопуска россиян активно выражали и эксперты различных иностранных СМИ.

«Это действительно большой сюрприз. Судя по тому, как развивались события последних недель, и я, и ещё несколько человек из моей команды были практически уверены, что совет FIS изменит своё решение. Президент FIS Элиаш приложил немало усилий, хитрости и авторитета, чтобы склонить на свою сторону большинство, но не добился успеха, даже на прошлой неделе, за спиной своего собственного руководства, направив письмо странам-членам», — поделился мнением с NRK Ян Петтер Сальтведт.

Согласился с Сальтведтом и его коллега из SVT Андрес Блумквист.

«Это единственное этически оправданное решение. Россия даже близко не подошла к тому, чтобы претендовать на место в спортивном сообществе».

И только эксперт NRK Торгейр Бьёрн неожиданно высказал иное мнение.

«С точки зрения спорта возвращение России в игру было бы большим плюсом для интереса. Звёздная дуэль Клебо и Большунова делала международные соревнования по лыжным гонкам среди мужчин более интересными до 2022 года. После ухода россиян норвежским лыжникам стало легко соревноваться в спортивном плане».

«FIS следует похвалить»

Не менее радостно к недопуску россиян отнеслись и спортсмены. Те, кто, казалось бы, должен лучше других понимать важность Олимпиады для атлетов, не выразили никакого сочувствия.

«FIS следует похвалить за это решение. Это важно и правильно для лыжного спорта. Пока продолжается СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата»), Россия не должна быть частью семьи лыжников. Если СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата») прекратится, тогда это уже другой вопрос», – сказал норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Свою положительную реакцию на ситуацию не скрывали и другие норвежцы Эвен Нортуг и Ян Томас Йенссен.

«Должен сказать, всё было ожидаемо, и я поддерживаю это решение. Я рад, что FIS приняла такое решение. Мы следили за ситуацией, но согласились довериться FIS и не обсуждать этот вопрос дальше, пока он не стал проблемой», – признался Нортуг.

«Я считаю, что хорошо, что россиянам не разрешают выступать вместе с нами. Мне не нравится то, что происходит на Украине, и я считаю, что было бы совершенно неправильно допускать их к участию в Кубке мира наравне с нами. Мы немного поговорили внутри команды и с нетерпением ждали развития событий. Вероятно, мы бы подняли этот вопрос дальше, и они бы согласились, но, к счастью, сейчас нам это не нужно», – добавил Йенссен.

Аналогичное мнение высказал и швед Калле Хальфварссон.

«Я остаюсь при своём мнении: пока идёт СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата»), двери должны быть закрыты.

Я прекрасно понимаю, что российская сторона считает, что многие не имеют никакого отношения к политике. Ситуация становится настолько масштабной, что я не могу её как-либо прокомментировать. Было бы крайне несправедливо по отношению к спорту, если бы многим людям не разрешили участвовать в соревнованиях. Но это решение принято, и я считаю, что в таких ситуациях нужно быть очень жёсткими».

Согласна с недопуском была и четырёхкратная чемпионка мира из Финляндии Айно-Кайса Сааринен.

«Считаю, что россиянам не следует участвовать в международных соревнованиях, поскольку они продолжают вести СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата»). Ситуация ничуть не изменилась».

Были и те, кто обрадовался решению FIS, но выразил поддержку российским спортсменам. Среди таких был прыгун с трамплина Хальвор Эгнер Гранеруд.

«Я считаю, что FIS правильно проголосовала против. Пока Россия ведёт СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата»), я считаю, было бы неправильно возвращать их. Однако мне искренне жаль спортсменов, которые пострадали от этого и которые не имеют никакого отношения к российским военным».

С сочувствием к россиянам отнёсся и легендарный финский лыжник Юха Мието в интервью Iltalehti.

«Им нужно было разрешить участвовать в Олимпиаде. Я бы с удовольствием сделал это. Олимпиада – уникальное событие. Все лучшие спортсмены мира должны иметь возможность участвовать в ней. Я до сих пор слежу за лыжными гонками, и мне было бы гораздо интереснее смотреть соревнования, где выступают все лучшие спортсмены. Международный паралимпийский комитет разрешил выступать россиянам. Поэтому мы могли бы и здесь подумать о равенстве. Но решение FIS было однозначным. Мы должны быть удовлетворены этим, ведь решение принято демократическим путём. Вероятно, оно было правильным».