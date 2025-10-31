Скидки
Попавшуюся на допинге лыжницу Викторию Карль признали лучшей спортсменкой Германии — подробности

Попавшуюся на допинге спортсменку признали лучшей лыжницей Германии. Ну а что такого?
Андрей Шитихин
Попавшуюся на допинге спортсменку признали лучшей
Аудио-версия:
Виктория Карль пропустит Олимпиаду-2026 в Италии из-за дисквалификации, зато получила «Золотую лыжу».

Немецкий лыжный союз вручил награду олимпийской чемпионке – 2022 в командном спринте Виктории Карль. Она признана лучшей лыжницей Германии сезона-2024/2025, в котором стала бронзовым призёром ЧМ-2025 и заняла второе место в общем зачёте Кубка мира. Всё заслуженно.

Вот только в июне Карль была отстранена от соревнований, поскольку в марте на Всемирных военных играх сдала положительную допинг-пробу со следами кленбутерола – древнего допинга ещё времён ГДР. Но это не помешало руководству лыжных видов спорта Германии сделать свой выбор, да ещё и заявить, что Карль невиновна. Действительно, что не так-то?

В чём обвиняется Виктория Карль?
Ведь Карль же не специально. Доктор сборной Германии взял вину на себя – не слишком, мол, разбираюсь, ошибся, дал препарат с запрещёнкой. Общественность встала на её защиту – она же не специально, «Я/Мы Виктория Карль». Ей и так плохо, она пока под расследованием, от соревнований отстранена, а это несоразмерно нарушению. Давайте её поддержим.

Ну и поддержали, признав лучшей. Это какой-то сюр. Премия вручалась не в мае, а в конце октября. Так что это очень неоднозначное решение. Даже главный тренер сборной Германии Питер Шликенридер признал, что Карль не избежит наказания.

«Я предполагаю, что она пропустит Олимпиаду. Нарушение не было преднамеренным, но ошибки других не освобождают от ответственности. Есть факты, которые просто невозможно обойти. Для Виктории это трагедия», — сказал Шликенридер.

Российский лыжник попался на запрещёнке и честно признался:
По словам наставника, Карль сейчас лучше сосредоточиться на том, чтобы поставить перед собой долгосрочную цель – выступить на Олимпиаде-2030. Даже при худшем развитии событий к тому времени Виктория отбудет срок дисквалификации и вернётся в лыжи.

А Немецкий лыжный союз может заранее готовить для Карль «Золотую лыжу» и по итогам текущего сезона.

Ну а что такого?

