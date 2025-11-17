Горнолыжник из Бразилии выиграл для страны первое золото в истории. Но есть нюанс!

Зимний сезон только начался, а громкие новости уже есть. На втором этапе Кубка мира победу в слаломе одержал горнолыжник из Бразилии. Никогда прежде спортсмены из Южной Америки не выигрывали в этом виде!

Правда, в истории Лукаса Бротена, как говорится, есть нюанс.

Мечты о футболе. Яркий старт

Лукас Перейра Бротен скорее норвежец, чем бразилец. В спортивном смысле – уж точно. Его отец – норвежец, а мать – бразильянка. Когда Бротену было три года, его родители развелись и вместе с мамой он переехал в Бразилию.

Уже тогда он умел кататься на горных лыжах, но особого интереса у мальчика это не вызывало. Лукас, как любой мальчик, живущий в Бразилии, гораздо больше любил футбол. Однако в девять парнишка неожиданно понял, что хотел бы полностью сосредоточиться на горных лыжах. Тогда он переехал в Норвегию, где начал усиленные тренировки вместе с отцом.

Лукас Бротен Фото: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images

Бротен прошёл сильную школу норвежской сборной, отлично выступал за национальную команду скандинавской страны, а в 2018-м талантливый атлет дебютировал на Кубке мира. Под флагом Норвегии, разумеется. Лукас смог стать настоящей звездой буквально за три года: выиграл пять этапов Кубка мира, получил «Малый хрустальный глобус» и 18 раз поднимался на подиум. Правда, на чемпионатах мира и Олимпиадах ему не везло: не попадал даже в топ-5.

Бротен был настоящим лидером норвежской команды, однако за два дня старта сезона-2023/2024 он неожиданно объявил о завершении карьеры.

Поклонники горнолыжного спорта были в шоке и надеялись, что Лукас ещё вернётся. Так и случилось, но горнолыжник сообщил, что больше выступать за Норвегию не будет – с нового сезона он будет представлять Бразилию.

Громкий конфликт. Уход из спорта

Бротен сменил спортивное гражданство из-за конфликта с норвежской федерацией. Споры между Лукасом и Федерацией лыжных видов спорта Норвегии начались ещё в 2020-м. Горнолыжник вместе со своим другом Александером Омодтом Кильде публично конфликтовал с федерацией из-за маркетинговых прав атлетов. То же самое делал и Йоханнес Клебо.

Но в 2023-м Бротен появился в рекламе бренда одежды, конкурирующего с официальным спонсором сборной. Тем самым горнолыжник нарушил правила «эксклюзивности», согласно которым атлеты национальной команды не могут сотрудничать с другими брендами. В итоге норвежцу выписали штраф, а между представителями спортсмена и федерацией разгорелась перепалка, которая завершилась тем, что Бротен объявил о завершении карьеры в 23 года.

«После трёхлетнего изнурительного процесса с норвежской федерацией лыжного спорта у нас осталось впечатление, что мы представляем федерацию с полным отсутствием моральных ориентиров, неуважительным отношением как к процессу, так и в конечном счёте к собственным спортсменам. Я надеюсь, что это дело и процесс, связанный с ним, будут расследованы. Хочу подчеркнуть, что ухожу не в знак протеста и не потому, что я мстительный. Я ухожу, потому что я настолько простой человек, что хочу постоянно делать только то, что делает меня более счастливым», – объяснял ситуацию горнолыжник.

Но, видимо, Лукас понял, что ещё не сказал своего последнего слова в спорте. Он начал искать варианты возвращения, при которых можно было бы избежать конфликтов. И такой способ нашёлся: смена спортивного гражданства. Сделать это было несложно, если учитывать, что бразильский паспорт у Бротена был с рождения, а необходимый карантин он фактически и так отбыл.

Новый флаг. Историческая победа

В сезоне-2024/2025 бывший норвежец дебютировал за новую команду. Результаты были отличными, хоть и не столь впечатляющими, как раньше. За сезон Бротен пять раз поднялся на подиум: три серебра и две бронзы. Такого ранее не достигал ни один горнолыжник из Южной Америки.

И вот на старте сезона-2025/2026 случилась долгожданная первая победа. На втором этапе Кубка мира в Леви (Финляндия) Лукас взял золото в слаломе. После того как спортсмен понял, что стал первым, он не сдержал слёз.

«Vamos, Brasil! (Вперёд, Бразилия!)» – крикнул Бротен по-португальски.

Это золото – первое в истории всей Южной Америки и Бразилии в частности в горнолыжном спорте. Символично, что спортсмены из Норвегии в этой гонке провалились. Лучший из них – Тимон Хауган – замкнул топ-5.

Лукас Бротен Фото: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images

«Я немного в шоке. Это был очень долгий путь. Я принял несколько сложных решений, зная, к каким последствиям это приведёт. Рад быть здесь после того, как преодолел все препятствия. Трудный путь завершился успехом в Леви!

Мне сложно объяснить, насколько эта победа важна для меня. Мне есть над чем подумать в самолёте по пути домой. Это очень многое значит для меня как для человека, но не так много, как для спортсмена», – высказался Бротен.

Понятно, что рассуждать о грядущей Олимпиаде и шансах на ней пока рано – впереди ещё полсезона. Но есть ощущение, что Бротен вполне в состоянии сотворить историю. Лукас может стать первым, и, вероятно, единственным призёром Игр в горнолыжном спорте из солнечной Бразилии.