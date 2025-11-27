10 вопросов к российским лыжам в сезоне-2025/2026. Где спрятаны главные интриги зимы?

На чемпионате и Кубке России ждём ответов от Большунова и Коростелёва, от Непряевой и Пеклецовой, от Сахарова и Никитиной.

Большой лыжный сезон в России берёт свой старт. В другой вселенной, не скованной политическими ограничениями, это был бы кульминационный сезон олимпийского цикла, в котором лучшие лыжники страны едут на Игры в Италию. Но, по всей видимости, нашим чемпионам такой возможности не дадут, и доказывать свою силу вновь придётся на всероссийской арене.

Надо признать, что мощь наших лыж такова, что даже без международного соперничества у нас есть на что и на кого посмотреть. И чтобы выявить интриги предстоящего сезона-2025/2026, мы решили сформулировать 10 главных вопросов этой зимы. Отвечать на них предстоит нашим звёздным лыжникам, причём, разумеется, не словом, а делом.

Расставляем акценты в начале сезона. Ждём ответов. А весной обязательно вернёмся к этому списку и проанализируем, что в итоге получилось.

Вопрос №1. Останется ли Большунов лидером мужской команды?

Самый титулованный российский лыжник Александр Большунов прошлый сезон провёл относительно неудачно по тем меркам, к которым сам приучил болельщиков. Да, по итогам чемпионата и Кубка России он всё равно выиграл больше всех гонок, но лишь за счёт фееричной концовки сезона, когда в Кировске просто разнёс всех соперников во всех гонках. Хотя борьбу за общий зачёт к тому моменту уже проиграл.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

До этого были и болезненные поражения, и очередной конфликт с Сергеем Устюговым, и пропуски гонок, что для самого Александра непривычно. И был настоящий крик души трёхкратного олимпийского чемпиона, когда он заявил, что готовится не к российским стартам, а к Олимпиаде – даже если вероятность участия ничтожна.

Подтвердит ли Большунов свой статус безоговорочного лидера мужской сборной России, если Олимпиады у него не будет? По тем гонкам, которые он провёл летом и в середине ноября, делать выводы невозможно.

Вопрос №2. Коростелёв всех порвёт или на всё забьёт?

Савелий Коростелёв был (и пока ещё остаётся) главным претендентом на поездку на Олимпиаду-2026 от наших лыж. У него не будет проблем с выполнением критериев по нейтральности, у него есть необходимые FIS-пункты, но нет главного – решения, что хоть кто-то из российских лыжников сможет выступать на международных стартах.

Когда это самое решение, казалось, напрашивалось, последовал отказ. Такие удары могут сломать кого угодно. Вспомните Сергея Устюгова того сезона, когда он стал героем ЧМ-2017 и феерил на «Тур де Ски», и сезона следующего, когда его не пустили на Олимпиаду-2018. Причину так никто и не назвал. Устюгов на свой высочайший уровень после этого выходил в считаных гонках.

Как скажется решение FIS на Савелии? Вряд ли обладатель Кубка России на всё забьёт, хоть вероятность этого и существует. Наверняка его распирает дикое желание доказать, что прямо сейчас он лучший лыжник России. А чемпионаты мира и Олимпиады у него ещё точно будут.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

Вопрос №3. Это последний сезон Устюгова?

А вот у Сергея Устюгова, одного из самых любимых болельщиками лыжников, это, скорее всего, последний сезон. У него родился третий ребёнок, сам Сергей уже не выдерживает бегать большое количество гонок и точечно готовится к отдельным стартам. Он начнёт сезон со второго этапа Кубка России в Тюмени, как хотел и в прошлом году, но тогда помешало бесснежье.

Однако главный старт – чемпионат России на Сахалине. Летом Устюгов слетал туда на сбор, познакомился с локацией, прокатился на этапе Кубка России по лыжероллерам. И наверняка попробует сделать так, чтобы его выступление получилось ярчайшим. Лось российских лыж наверняка нацелен повторить успех ЧР-2025, когда он стал чемпионом страны в спринте.

Вопрос №4. Кто ещё из мужчин докажет свою мощь? Ардашев? Терентьев? Кто-то другой?

Вообще, в российских мужских лыжах конкуренция очень плотная. По ходу всего сезона сложно постоянно ждать высоких мест от Алексея Червоткина, Артёма Мальцева и Дениса Спицова, но в значительной части гонок они способны обыграть кого угодно. Как и Иван Горбунов, вернувшийся после тяжёлой травмы.

Сергей Ардашев в прошлом сезоне на самом финише уступил Савелию Коростелёву победу в Кубке России, однако наверняка мечтает о реванше. Ардашев каждый сезон становится всё более универсальным и стабильным.

Сергей Ардашев Фото: РИА Новости

Александр Терентьев в прошлом сезоне забрал спринтерский зачёт, но сможет ли он выиграть все спринты? Ему это по силам, а на «Хибинской гонке» он доказал, что подошёл к первым гонкам Кубка России в шикарной форме.

Вопрос №5. Поднимется ли юниор Сахаров на пьедестал в гонках взрослых?

В прошлом сезоне очень ярко проявил себя юниор Андрей Сахаров, который в нескольких гонках среди взрослых был в топ-6. В дистанционных гонках среди сверстников лыжник, которому только-только исполнилось 19 лет, не знает себе равных. Если он сумеет забежать в одной из гонок на взрослом уровне в топ-3, это не станет большим сюрпризом. Первый шанс у Андрея будет на втором этапе Кубка России в Тюмени на коньковой «десятке».

Вопрос №6. Выиграет ли Пеклецова общий зачёт Кубка России?

Да, уже можно и так формулировать вопрос! Пеклецова в прошлом году сожалела о том, что не может в силу юного возраста бежать все этапы, а это обнуляет шансы на победу в общем зачёте. В нынешнее межсезонье она, кажется, стала ещё сильнее.

Многие, в том числе президент ФЛГР Елена Вяльбе, констатируют, что у Алины «корявая» техника – с такой о больших победах можно не мечтать. Однако тренировавший Пеклецову в юниорской сборной Артемий Гельманов с этим не согласен. По его словам, Алина значительно прибавила и в коньке, и особенно в классике. А один из нынешних тренеров сборной России заявил, что у Пеклецовой оптимальная для её антропометрии техника.

На всероссийских стартах королева горы уже показала свою силу. Возможно, Пеклецова и не сможет выиграть общий зачёт, но точно будет высоко. Теперь она не просто перспективная лыжница, а один из лидеров сборной России.

Вопрос №7. Одержит ли Никитина первую победу в личных гонках?

Ещё одна бывшая юниорка Екатерина Никитина также входит в сезон претендентом на высокие места. Универсальная лыжница способна успешно выступать на любой дистанции, и вопрос, сможет ли она выиграть первое золото в личных гонках? В том, что будет забегать в топ-3, сомнений почти нет.

Екатерина Никитина Фото: РИА Новости

Вопрос №8. Что покажет Степанова после возвращения из декрета?

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова прошлый сезон пропустила из-за рождения дочери. Она предельно аккуратно восстанавливалась, не форсировала возвращение, и на «Хибинской гонке» впервые после родов вышла на лыжню. Степанова показала, что её техника стала ещё лучше, да и с функционалкой всё в порядке. Пожалуй, после объявления о беременности Натальи Терентьевой именно Степанова – фаворит сезона. Однако многое зависит от того, как она расставит приоритеты. Впрочем, с этим у неё никогда проблем не было.

Вопрос №9. Сумеет ли Непряева защитить титул сильнейшей?

Очень интересно, как проведёт сезон обладательница Кубка России Дарья Непряева. Главная претендентка на поездку на Олимпиаду от женской сборной в прошедших предсезонных гонках не впечатлила. Но стартов самого высокого уровня ещё и не было. Гонки покажут, был всплеск прошлого сезона случайным или всё закономерно.

Вопрос №10. Чемпионат России на Сахалине станет ярчайшим?

Хотя на этот вопрос ответ уже известен. Турнир пройдёт хоть и в очень необычной локации, но в те же сроки, что и Олимпиада. Вся подготовка спортсменов выстраивается на четырёхлетний цикл, и именно ЧР-2026 должен стать пиком сезона для всех без исключения. А борьба сильнейших в лучшей форме – это всегда очень круто.