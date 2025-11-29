Скидки
Скандалище в лыжах — Большунов напал на российского соперника со спины и нанёс травму, что случилось

Позорный поступок Большунова. Зачем он ударил соперника в спину после финиша?
Андрей Шитихин
Александр Большунов напал на российского соперника
Лучший российский лыжник жёстко психанул в первой же гонке Кубка России. Саша, ну что же ты творишь?!

Поведение трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова затмило собой всю спортивную часть первого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжам, который проходит в Кировске. Возможно, он потеряет часть своих болельщиков. Нападение со спины, сильный толчок соперника на забор, в результате которого нанесена травма – это необъяснимо. Никакими падениями и столкновениями это оправдать нельзя.

Всё случилось в полуфинале конькового спринта, в котором бежал Александр Большунов. При заходе в поворот на финишную прямую он был на внутреннем радиусе и допустил контакт с Александром Бакуровым, который был на более широком радиусе, но чуть впереди. При этом оба боролись за выход в финал, однако не лидировали.

В результате контакта Большунова развернуло, и он упал. Бакуров же, который мог пройти в финал по времени, не смог сделать этого из-за поломки палки. Бакуров был крайне расстроен этим обстоятельством, махнул сломанной палкой, опёрся руками о борд и опустил на них голову. Большунов доезжал до финиша, явно высматривая Бакурова.

Как Большунов сбил с ног соперника, которому проиграл:
Он подъехал к молодому лыжнику со спины и жёстко ударил в плечо. Бакуров в результате упал и сильно ударился о деревянный барьерчик бедром. Александр-младший с трудом поднялся и едва-едва дохромал до боксов. Степень его травмы пока непонятна. Хочется верить в то, что он избежит серьёзного повреждения.

Александр Большунов напал на Александра Бакурова

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Что касается Большунова, то его поведение необъяснимо. Кадры с его поступком наверняка разлетятся по лыжным СМИ всего мира. Что бы ни было на трассе, какие бы ни были контакты по ходу забега – нужно оставаться человеком. Александр сам не раз об этом говорил, но вновь сорвался.

С его стороны уже было подобное, когда он проигрывал финиш финну Йони Мяки и попытался ударить того палкой со спины, а затем торпедировал. Тогда дело едва не дошло до полиции. А Большунова наказали условной дисквалификацией на несколько турниров. Случались и несколько столкновений с Сергеем Устюговым, в результате которых были громкие крики и разбирательства. Да, Большунов сейчас не в той форме, которая позволяет бороться за победы.

Что случилось между Большуновым и Устюговым в Казани?
«У меня уже накипело!» Устюгов разобрался с Большуновым и стал чемпионом России
«У меня уже накипело!» Устюгов разобрался с Большуновым и стал чемпионом России

Однако, скорее всего, это накопительные эмоции: не может победить, не пустили на Олимпиаду, вновь возникли проблемы со здоровьем перед стартом сезона. Но так себя вести нельзя.

