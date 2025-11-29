Впрочем, ФЛГР и соперники ещё в состоянии изменить ситуацию.

Большунов легко отделался после нападения на соперника. Наказать строже его и не могли!

Дисквалификация Александра Большунова всего на одну гонку после того, как он толкнул в спину Александра Бакурова во время спринта на первом этапе Кубка России – 2025/2026, вызвала возмущение в соцсетях и в лыжных, да и вообще в спортивных чатах. Но дело в том, что к нему нельзя было применить более серьёзное наказание.

«В инциденте с участием Александра Большунова и Александра Бакурова было принято решение дисквалифицировать Большунова. Было нарушено несколько пунктов правил: неуважительное отношение к соперникам, неспортивное поведение. На сегодняшнюю гонку он получил дисквалификацию, с завтрашнего дня он может побежать совершенно спокойно. Данное решение было принято в соответствии с пунктами регламента», — дал свой комментарий ТАСС технический делегат ФЛГР Владимир Озеров.

В официальный протокол внесён такой пункт правил (39.3.2 (352.2.2)): спортсмен угрожает безопасности людей, сохранности имущества, является причиной травмы или ущерба.

Ну то есть Александр Большунов уже отбыл наказание и может стартовать в классической разделке. Он заявлен на гонку под номером 20.

В соцсетях и чатах возмущение – как так? Почему только на одну гонку?

Да просто потому, что жюри может выносить решение только на одну конкретную гонку, по действиям в которой и было разбирательство. Других полномочий у жюри просто нет. Это максимальное наказание с их стороны.

Может ли Александр Большунов понести более серьёзное наказание? Без инициативы со стороны соперников или тренеров – нет. Если последует письменная жалоба в адрес ФЛГР, к которой будут приложены документы о повреждении Александра Бакурова, тогда этот вопрос должен быть вынесен на заседание президиума.

Так, как было, когда шло разбирательство скандала с дракой спортсмена и тренера из Воронежской области – видео с этим инцидентом тогда разошлось по Сети и вызвало большой резонанс.

Но найдутся ли смельчаки, которые сейчас проявят инициативу и сделают запрос в ФЛГР?