«Это очень низко». Лыжный мир в шоке от грязного поступка Большунова

В первой же гонке российского лыжного сезона трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после контакта на трассе напал на лыжника Александра Бакурова со спины на финише сразу же после завершения гонки. Бакуров, не ожидавший атаки, упал так неудачно, что получил внутреннюю гематому. Восстановление спортсмена займёт около двух недель.

Поступок Большунова осудили, кажется, все.

«И вот это — гордость страны?»

Первым, как водится, ситуацию прокомментировал Дмитрий Губерниев. Комментатор был уверен, что лыжники не станут высказываться против Большунова, но ошибался.

«Очень некрасивое поведение Большунова! Спорим, ему за это ничего не будет? Ибо слабаки не смогут поднять руку и наказать «национальное достояние». Большинство лыжников промолчит! Ау, Елена Валерьевна? Не молчите, придумайте миллион отмазок, как обычно. Александр Большунов за своё поведение должен понести серьёзное наказание! Если только дисквал в гонке, это позор», – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Но лыжники молчать не собирались. Первым коротко и ёмко инцидент прокомментировал Савелий Коростелёв.

«И вот это — гордость страны?» – задался вопросом Коростелёв в своём телеграм-канале.

А позже более подробно объяснил своё сообщение: «Это за гранью честной игры. Выясняйте на трассе, после трассы – ну перекиньтесь словами, но зачем рукоприкладствовать? Нельзя такое делать лучшему лыжнику России за последние… за историю России!» – сказал Савелий в эфире «Матч ТВ».

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

«Проигрывать нужно УМЕТЬ»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак также отметила, что Большунов должен понести наказание.

«Коротко о том, что проигрывать тоже нужно УМЕТЬ… Никто не вправе бить в спину другого спортсмена», — написала Ступак на своей странице в соцсетях.

«То, что случилось после финиша, я считаю, абсолютно не норма. Если мы сейчас, образно говоря, дадим этому зелёный свет, то это уже войдёт в определённую норму. Такого быть, конечно, не должно вне зависимости от твоих регалий», – продолжила Юлия в эфире «Матч ТВ».

Александр Терентьев, взявший бронзу в спринте, также осудил действия Большунова.

«Сегодня был сумасшедший спринт… На спринте всё бывает, эмоции и азарт борьбы перекрывают все другие чувства, но это ни в коем случае не позволяет вести себя неподобающим образом, нам, «лидерам», бегающим спринты уже много лет, надо всегда показывать свою сдержанность, не позволять себе выплёскивать свои эмоции на других! Ведь мы пример для будущего поколения!» – высказался Александр Терентьев.

С ним согласился лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев.

«Всё подрастающее поколение и вообще все на него смотрят и пытаются равняться на него, дети будут тоже равняться на него, будут так же дерзить на лыжне. Ты хотя бы скажи в лицо, но точно не удар в спину», – сказал Сергей Ардашев в эфире «Матч ТВ».

Сергей Ардашев Фото: РИА Новости

«В принципе, это статья»

Сергей Волков пошёл дальше и вообще заговорил о возможности снять побои и написать заявление в полицию.

«Это очень низко для человека такого уровня, такого статуса. Это очень некрасиво подходить после финиша, толкать соперника в спину, нанося ему достаточно серьёзную травму, из-за которой он, скорее всего, на старт не выйдет.

В принципе, это статья. Александр Бакуров может пойти снять побои, написать заявление, и оно должно быть рассмотрено, потому что, по сути, это нарушение законодательства Российской Федерации, а не только правил лыжных гонок», — заявил Сергей Волков в эфире «Матч ТВ».

Свою позицию по случившемуся выразила и биатлонистка Виктория Метеля.

«Адекватных людей эта ситуация не могла оставить равнодушными. Большунов – тот человек, на которого равняются, смотрят юные спортсмены, но после вчерашнего поступка, считаю, должно быть стыдно. Это плохой пример. Извиниться? Это нужно было сделать сразу же», – сказала Метеля.

Метеля ещё хорошо пошутила о винтовках: «Жалеете, что за спиной нет винтовки». Метеля — об инциденте с Большуновым

«Большунова довести до такого непросто»

Впрочем, есть и те, кто попытался поддержать Большунова. Например, тренер сборной Юрий Бородавко, тесно работающий с Александром, посчитал, что именно Бакуров довёл именитого соперника до рукоприкладства.

«У Большунова выплеснулись наружу все эмоции. Произошёл инцидент, который его абсолютно не красит. Тут я его совершенно не оправдываю. Однако нужно понимать, что Большунова довести до такого непросто. Это нужно постараться. Саша Бакуров, видимо, постарался вывести его из себя», — заявил Бородавко.

Президент федерации лыжных гонок вскоре сообщила, что Большунов наказан. И, по сути, уже отбыл своё наказание.

«Жюри вынесло решение — дисквалификация со спринтерской гонки. Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции», — заявила Вяльбе.

«Моё мнение: дисквал»

Согласно действующему регламенту, Большунова не могли сразу же отстранить от воскресной гонки, и это решение вызвало негатив среди лыжников.

«Это очень низкий поступок, и я считаю, что санкции, которые к нему применены, должны быть жёстче, чем они есть сейчас», — отметил Волков.

«Вообще не должно быть никакого авторитета у судей. Судьи – те люди, которые не заинтересованы в нашем результате, и никакое имя наше не должно иметь какого-то веса в решении», — сказал Александр Терентьев.

«Моё мнение: дисквал с сегодняшней и завтрашней гонки и какая-то моральная компенсация», — заявила Ступак.

«Я этому даже не удивлён нисколько, потому что это продолжается из года в год, и это всё спускалось на тормозах», — заявил Ардашев.

В оценку ситуации включились и более опытные лыжники. Поступок прокомментировали Александр Панжинский и Глеб Ретивых.

«Моё мнение, что Александр Большунов должен понести наказание куда серьёзнее, чем дисквалификация с сегодняшнего спринта. Возможно, месячная дисквалификация и денежный штраф!

И даже не для того, чтобы научить или поставить на место его самого. А в назидание его многомиллионной аудитории, его поклонникам, которые готовы копировать каждое движение своего кумира и лучшего лыжника России последних лет», — написал Панжинский в своём телеграм-канале.

«Ситуация, конечно, очень печальная. Это не красит Александра. И не красит вообще всю сборную по лыжным гонкам. В первую очередь хочется сказать, что такая же ситуация была несколько лет назад, в 2019 году, когда Сергей Устюгов повздорил на финише с Йоханнесом Клебо. И Сергей даже «приятельских», так сказать, лещей надавал ему по щеке. Но всё было деликатно. Никто никого не впечатывал в забор. И, так сказать, малой кровью, без штрафа, без дисквалификации, без жёлтой карточки всё обошлось», – вспомнил Ретивых.

«Я пока не могу этого понять»

Ну и, конечно, наказание прокомментировал главный пострадавший в этой истории Александр Бакуров:

«Я практически уверен, что он падает по своей вине, я не могу выйти в финал из-за того, что он мне ломает палку, мне наносят травму, я не могу выступить завтра. Только он завтра выйдет и выйдет в Тюмени, а я не выйду, и я пропускаю четыре гонки. Я пока не могу понять, почему я должен пропускать четыре гонки, а спортсмен, который нанёс мне эту травму, 12-е место теряет».

Кстати, на этом всё не закончится. Федерация лыжных гонок России решила созвать заседание президиума, где рассмотрят обстоятельства инцидента и примут решение по дальнейшему наказанию Большунова.

«Сейчас Саша был 100% неправ. Я несколько раз пересмотрела этот кадр. Бакуров никак не мешал Большунову. Конечно, разбираться с рукоприкладством после гонки, извините меня, – это ни в какие рамки не лезет. Если на президиуме вынесем решение о дисквалификации, оно вступит в силу с момента решения», – заявила Вяльбе в эфире «Матч ТВ».