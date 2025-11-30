Большунов винит в своих бедах весь мир. Может, пора посмотреть в зеркало?

Старт российского лыжного сезона, уже четвёртого в условиях вынужденной изоляции, мог остаться незамеченным. Однако интерес к своему виду спорта решил подогреть Александр Большунов. Увы, в стиле Герострата, в сердцах ударив на финише соперника и, видимо, нанеся тому травму.

Александр Бакуров пропустит минимум одну гонку, а результат Большунова в скандальном спринте был аннулирован. Но неужели умышленное нанесение телесных повреждений другому спортсмену закончится всего лишь разовой дисквалификацией? Тем более что наш трёхкратный олимпийский чемпион даже не извинился и, кажется, реально верит, что его статус позволяет вести себя как угодно. Однако не пора ли легенде спуститься с небес на землю?

Центр Вселенной

Стычка Александра Большунова со своим тёзкой Александром Бакуровым (каждый раз хочется назвать это прямым нападением на коллегу по лыжному спорту) изначально смотрелась паршиво. Однако с каждым витком она обретает всё больше тёмных оттенков. После суток молчания Большунов решил высказаться. И, сказать честно, лучше бы молчал, чем говорить такое «в оправдание».

«Хочется честной борьбы, от старта до финиша, но мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъёма было вот это прыгание на лыжи. Понятно, что, может, не видел. Я всё понимаю. Но потом – так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций», – сказал наш прославленный атлет. Ни как таковых извинений, ни признания своей ошибки. Наоборот, обвинения в адрес Бакурова.

Напомним, «волна эмоций» Сан Саныча привела к тому, что Бакуров покидал стадион хромая. Ему диагностировали ушиб мягких тканей, он пропустит как минимум следующую гонку, и непонятно, когда полноценно вернётся в строй. Но Короля лыж волнует только собственное будущее.

«Гонок на пять меня сейчас дисквалифицируют, потому что я, наверное, тот спортсмен, которого все прекрасно любят в кавычках (смеётся) и хотят отыгрываться на мне. Я буду держать удар, как бы там ни было сложно», – продолжает Большунов. И если до его выхода в публичное поле ещё могли оставаться попытки найти оправдание экспрессивному поведению, попытки сослаться на «характер победителя», то эта его речь полностью отражает текущую сущность человека, где он – центр Вселенной, а все – вокруг.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Однако, собственно говоря, долгое время в наших лыжах так и было. После того как их закрыли крышкой международной изоляции, ситуация обострилась, в отсутствие соперничества с норвежцами доминация Большунова достигла каких-то неприличных пределов. Но постепенно Александр сдавал, терял мотивацию, в то время как соперники прибавляли. Перелом случился ещё в прошлом сезоне, а эта зима уже подтверждает заданный тренд. Большунов хоть по старой памяти и главная звезда, однако точно не первая скрипка этой лыжной сборной. От этого у него всё и кипит. Злость на самого себя выплёскивается наружу в виде агрессии на всех остальных. Конфликты с соперниками продолжались весь прошлый сезон, чего стоит хотя бы перепалка в несколько раундов с Сергеем Устюговым. Но если раньше он ограничивался хотя бы нецензурными криками, то теперь перешёл к рукоприкладству.

«И вот это гордость страны?» – молниеносно отреагировал Савелий Коростелёв, новый первый номер мужских лыж. И Савелий бьёт в правильную точку: хоть по результатам Большунов и сдал, да и ряд фактов в биографии с трудом позволит рассчитывать на нейтральный статус, он всё равно остаётся главным лицом лыжного спорта от России. Его отсутствие – важный аргумент в спорах о необходимости вернуть россиян в мир FIS. Но теперь он подарил нашим контрагентам отличный аргумент против, ведь разговоры о «безопасности всех участников» в случае допуска нейтралов перестали быть простой демагогией. Тем более в 2021-м уже был спорный момент – столкновение с финном Йони Мяки. Тогда к разборкам даже подключалась полиция, и спустя годы тот эпизод смотрится уже не как юношеский запал, а как тревожная модель поведения, как систематическая потеря контроля над собой.

Что будет дальше?

Призрачный шанс на участие россиян в гонках олимпийского Милана ещё остаётся – решение CAS по этому вопросу объявят не позже 10 декабря. Но бог с ней, с этой Олимпиадой, нам хотя бы к следующему сезону на Кубок мира вернуться. Только вот многое теперь зависит от реакции ФЛГР на поступок Большунова. Любая попытка отмолчаться, замять этот вопрос и бездействовать будет расценена как карт-бланш на нервные срывы. В норвежской прессе внимательно следят за нашими лыжами и не оставили без внимания этот скандальный инцидент. А ещё, конечно, будут ждать, чем он закончится.

На словах федерация Елены Вяльбе выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте и заявляет безопасность участников как абсолютный приоритет. Теперь настало время доказать это на практике. Дисквалификация на одну гонку – смех, который нет смысла даже обсуждать, что бы ни написано было в регламенте. Но 2 декабря состоится заседание президиума ФЛГР, итогов которого будет ждать весь лыжный мир, не только спортсмены и болельщики в России.

По сути, поведение Большунова выходит за рамки спорта. Прояви Бакуров принципиальность – налицо признаки административного, если не уголовного правонарушения. Даже Вяльбе не подбирает слова, открыто называя произошедшее рукоприкладством. При этом главный вопрос, который, пожалуй, всех сейчас волнует – окажись на месте Александра Большунова кто угодно иной, последствия для нападавшего были бы такими же? Или что позволено Юпитеру, то не дозволено быку? А что, если бы пострадавшим был сам Большунов? Чтобы таких вопросов не возникало, решение должно быть справедливым и объективным, согласно содеянному. И статус прославленного чемпиона, если хотите, в каком-то смысле может быть даже отягчающим обстоятельством. Потому что с большой силой должна приходить и большая ответственность. А пока мы видим лишь безнаказанность.

Возможно, ощутимое наказание заставит Александра задуматься над своим статусом и ролью в российских и мировых лыжах. Свою злость не стоит выплёскивать на других – его соперники в той же самой ситуации.

Пора остыть и посмотреть в зеркало.