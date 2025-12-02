Скандал с Большуновым затмил всё. Но в российских лыжах и без него много интересного!

Первый этап Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске получился огненным. Не только из-за того, что случилось в полуфинале мужского спринта. Это скандальное событие заслонило собой собственно гонки и спортивную борьбу, а там было много интересного. Выделяем главное.

Пеклецова доминирует не только в коньке

Главная героиня этапа – пока ещё 19-летняя Алина Пеклецова. Когда она на ЧР-2023 билась с Екатериной Смирной за победу в коньковой «десятке» в Тюмени, многие были в шоке – да откуда она вообще взялась?

С тех пор Алина ответила на все вопросы. И теперь вышла на очень высокий уровень. Её победа в коньковой разделке в Кировске читалась (может быть, не с преимуществом в 30 секунд, но она была фаворитом). Говорят, в коньке у Пеклецовой уже не будет значительного прогресса, но это не так. Просто он не столь заметен, как в классике.

И если раньше Алина не могла конкурировать с российскими лидерами в классических гонках, то сейчас она готова биться и в них. В Кировске она привезла соперницам от 45 секунд! Интересно посмотреть, что будет дальше!

Даже олимпийская чемпионка Вероника Степанова говорит о том, что постарается в Тюмени навязать борьбу Пеклецовой.

Лидерство Ардашева и Крупицкой в общем зачёте

В жёлтых майках из Кировска уехали Сергей Ардашев и Евгения Крупицкая. Абсолютно справедливо. Именно они были самыми стабильными во всех гонках.

Ардашев вообще показал великолепную готовность на старте сезона. Сергей превосходно провёл обе разделки и был очень близок к призам в спринте. Он отметил, что раньше в гонках с раздельного старта его не хватало на последний отрезок дистанции – теперь же он чувствует, что может даже прибавить.

Очень близко от Евгении в общем зачёте 19-летняя Екатерина Никитина. Универсальная лыжница с отличной техникой идёт поступательно от сезона к сезону.

Сергей Ардашев Фото: РИА Новости

Победа Митрошина и танец Фалеевой

В обсуждаемом мужском спринте красивую победу одержал Егор Митрошин. Лыжник, который специализировался на дистанционных гонках, превращается в отличного конькового спринтера. С ним ничего не смог сделать даже лучший спринтер страны Александр Терентьев. Митрошин показал просто настоящий мастер-класс.

В женском спринте убедительную победу одержала Анастасия Фалеева. А ведь она едва-едва прошла квалификацию и жаловалась на неготовые лыжи, однако в забегах была неудержима. Особенно в финале, когда её преимущество было настолько велико, что Анастасия даже позволила себе танец ещё до пересечения финишной черты.

В женском спринте внезапно второе и третье места заняли Евгения Крупицкая и Татьяна Сорина соответственно, а вот профильная спринтерша Алёна Баранова осталась без медалей. Но она наверняка отыграется в предстоящих спринтах.

Егор Митрошин Фото: РИА Новости

Лёгкий троллинг от Спицова

В коньковой разделке, которая и открывала Кубок России, победил Савелий Коростелёв. А вот вторым стал Денис Спицов, который удивительнейшим образом подходит к каждому олимпийскому сезону в топ-форме.

После гонки он слегка потроллил чемпиона, заявив, что без вопросов выиграл бы гонку, будь у него лыжи под такую погоду. Конечно, Денис говорил с улыбкой. Видимо, рассчитывал набрать немного очков в борьбе за майку самого дерзкого, но факт в том, что даже у сильнейших спортсменов страны не всегда находится пара на сложную погоду.

Поломки креплений у Большунова и Коростелёва

Классические разделки в Кировске проходили в убойную погоду – дождь, сильнейший ветер и трасса, которая превращалась в месиво буквально на глазах. И в таких условиях случились две поломки инвентаря у самых обсуждаемых лыжников России.

Сначала с дистанции в свой день рождения сошёл Савелий Коростелёв. На подъёме у него сломалось крепление и слетела лыжа. Коростелёв посмотрел на лыжу, на крепление, выругался в сердцах, снял в итоге и вторую лыжу и с ними в руках побрёл к финишу.

В том же самом месте, но на другом круге слетело крепление и у Александра Большунова. Однако он поднял лыжу и крепление, сумел поставить его на место и всё же добежал до финиша. Конечно, потерял минуту, но даже с учётом этого финишировал 13-м.