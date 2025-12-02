Непонятно, кто именно из спортсменов получил такую возможность и хватит ли им времени. Ведь остался всего один шанс отобраться на Игры.

Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!

Спортивный арбитражный суд в Лозанне частично удовлетворил апелляцию Ассоциации лыжных видов спорта России, Паралимпийского комитета России и отдельных спортсменов на запрет на участие в международных стартах в нейтральном статусе. Российских спортсменов обязаны допустить до отбора на Игры-2026. Но кого?

Итак, суд постановил, что решение Международной федерации лыжных видов спорта о недопуске российских спортсменов до соревнований даже в нейтральном статусе является дискриминационным и не соответствует правилам самой же FIS. Теперь уже международная федерация должна решить вопрос о нейтральном статусе и допуске таких спортсменов до квалификационных соревнований, если они будут соответствовать всем критериям.

Но о ком идёт речь? Обо всех спортсменах из России, кто соответствует критериям и сможет получить нейтральный статус? Или о конкретных. В пресс-релизе CAS есть такой абзац: «Further requests by the appellants in the RSF appeal to allow other athletes, support personnel and officials from Russia to participate in upcoming competitions were dismissed».

Это говорит о том, что пока только 12 спортсменов, которые подписали апелляцию, могут рассматриваться в качестве нейтральных, если пройдут по критериям. Лыжник среди них только один – Савелий Коростелёв.

Остальные – шестеро паралимпийцев, а также Лана Прусакова (фристайл), Мария Травиничева (сноуборд), Артём Галунин (лыжное двоеборье), Данил Садреев (прыжки с трамплина), Екатерина Ткаченко (горные лыжи).

Обратите внимание – только по одному спортсмену из всех федераций, что входят в Ассоциацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Неужели у остальных нет никаких шансов? И как будут отбираться те, кого допустят? Будут ли вообще отбираться или получат уайлд-кард?

В лыжных гонках распределены почти все квоты. Остались по 10 квот у мужчин и женщин. Чтобы получить их, нужно заработать очки в квалификационных стартах, которыми являются три этапа Кубка мира – 2025/2026. Этап в Финляндии уже завершился. Этап в Норвегии – уже на этой неделе и однозначно мимо, туда наших просто не пустят. Ни Коростелёва, ни кого-то ещё. Остаётся этап в Давосе, где 13-14 декабря будут спринт и дистанционная гонка.

Виза у Савелия есть. Но пока нет решения FIS по нейтральным спортсменам – можно только задавать вопросы. Ответов всё равно не будет до решения Международной федерации.

И как быть остальным? Той же Алине Пеклецовой, например, которая наверняка тоже соответствует критериям нейтральности, однако апелляцию не подписывала. Коллеги из Норвегии задали вопрос в CAS о количестве нейтральных спортсменов и получили неофициальный ответ, что шансы выступить будут у всех спортсменов, кто соответствует критериям. При этом вопрос относительно тренеров и персонала оставили без ответа.

На запрос «Чемпионата» в CAS пока не ответили. Но прокомментировала ситуацию спортивный юрист Анна Анцелиович.

«Я трактую так: все, кто отвечает критериям, могут принимать участие в нейтральном статусе, остальные, если не отвечают — не могут. То есть CAS подтвердил только нейтральный статус. Я думаю, это не зря в параграфе про паралимпийцев. У них не нейтральный статус, так как в IPC нет такого института в принципе.

Я удивлюсь, если CAS ограничат решение только 12 спортсменами, они-то как раз признали, что в целом это дискриминационное решение. Тогда бы отказали RSF, а удовлетворили спортсменам», — сказала Анцелиович «Чемпионату».