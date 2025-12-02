Скидки
Как Александра Большунова наказали после конфликта с Александром Бакуровым: уникальное отстранение от гонок

К Большунову применили уникальное наказание. Как думаете, справедливо?
Михаил Чесалин
Как Александра Большунова наказали
Лучший лыжник России будет отстранён от соревнований, пока пострадавший от его действий Александр Бакуров не выздоровеет.

Громкая история конфликта Александра Большунова и Александра Бакурова после финиша спринта в первый же день Кубка России – 2025/2026, похоже, завершена. По крайней мере, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вынесла своё решение, которое, вероятнее всего, погасит скандал.

Конфликт Большунова и Бакурова

Коротко опишем хронологию событий:

  • в трансляцию попал эпизод после финиша мужского спринта: Большунов в финишной зоне толкает ничего не подозревающего Бакурова, с которым секундами ранее соперничал на дистанции, в спину. Тот падает на ограждение и получает травму;
  • Большунов, согласно регламенту, получает дисквалификацию в спринте, но стартует в разделке на следующий день. Многие соперники Александра, а также просто зрители недовольны отсутствием наказания. ФЛГР обещает рассмотреть инцидент на отдельном заседании президиума 2 декабря;
  • утром 2 декабря Большунов на своей странице в соцсетях выпускает четырёхминутное видео, в котором признаёт, что «поступил неправильно, толкнув соперника плечом». Извиняться непосредственно перед Бакуровым Большунов не стал, зато намекнул на имеющийся конфликт со спортсменами группы Сорина, а также отметил три эпизода, в которых Бакуров неспортивно, по мнению Большунова, боролся в гонке;
  • ФЛГР выносит решение по итогам заседания президиума. Ниже мы приведём выдержки из него. Но если коротко – отстранение от гонок до момента выздоровления Бакурова ради соблюдения баланса интересов. По примерной оценке – на срок около двух недель.
Лыжный мир был недоволен Большуновым:
Как ФЛГР наказала Большунова?

Приведём ниже выдержки из официального пресс-релиза ФЛГР.

«Федерация лыжных гонок России рассмотрела инцидент, произошедший после финиша спринтерской гонки в рамках I этапа ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам в г. Кировске (Мурманская область), в результате которого был травмирован спортсмен Александр Бакуров. Президиум ФЛГР считает данные действия Александра Большунова недопустимыми и противоречащими нормам взаимоотношений в команде, базовым принципам спортивной этики, уважения и безопасности участников соревнований.

По итогам заседания большинством голосов членов президиума принято решение перевести RUS-код Александра Большунова в статус «неактивный» до момента выхода Александра Бакурова на старт. Это решение направлено на обеспечение баланса интересов, поддержку пострадавшего спортсмена и сохранение справедливости в спортивном процессе».

RUS-код – это уникальный цифровой код лыжника на российских соревнованиях. Если он не активен, спортсмена не допускают на старт.

Помимо прочего, ФЛГР призвала всех причастных усилить профилактическую работу по недопущению подобных инцидентов. А ещё – рекомендовала Большунову и Бакурову провести личную беседу «для восстановления уважительных отношений и исключения эскалации данной ситуации».

Это решение очень интересно тем, что вписывается в концепцию «око за око, зуб за зуб» и вообще-то уникально, по крайней мере для российского спорта. Сколько, допустим, в футболе было ситуаций, когда один игрок наносил другому травму и получал за это красную карточку и отстранение на один матч, а пострадавший мучился на костылях несколько месяцев. Однако в данном случае президиум ФЛГР решил добиться «баланса интересов».

К принятому решению можно относиться по-разному, но объяснять его, пожалуй, никому не нужно. Есть в нём какая-то детская, дворовая, может быть, немного наивная справедливость, которой вне спорта так часто не хватает.

Согласны?

