К Большунову применили уникальное наказание. Как думаете, справедливо?

Лучший лыжник России будет отстранён от соревнований, пока пострадавший от его действий Александр Бакуров не выздоровеет.

Громкая история конфликта Александра Большунова и Александра Бакурова после финиша спринта в первый же день Кубка России – 2025/2026, похоже, завершена. По крайней мере, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вынесла своё решение, которое, вероятнее всего, погасит скандал.

Конфликт Большунова и Бакурова

Коротко опишем хронологию событий:

в трансляцию попал эпизод после финиша мужского спринта: Большунов в финишной зоне толкает ничего не подозревающего Бакурова, с которым секундами ранее соперничал на дистанции, в спину. Тот падает на ограждение и получает травму;

Большунов, согласно регламенту, получает дисквалификацию в спринте, но стартует в разделке на следующий день. Многие соперники Александра, а также просто зрители недовольны отсутствием наказания. ФЛГР обещает рассмотреть инцидент на отдельном заседании президиума 2 декабря;

утром 2 декабря Большунов на своей странице в соцсетях выпускает четырёхминутное видео, в котором признаёт, что «поступил неправильно, толкнув соперника плечом». Извиняться непосредственно перед Бакуровым Большунов не стал, зато намекнул на имеющийся конфликт со спортсменами группы Сорина, а также отметил три эпизода, в которых Бакуров неспортивно, по мнению Большунова, боролся в гонке;

ФЛГР выносит решение по итогам заседания президиума. Ниже мы приведём выдержки из него. Но если коротко – отстранение от гонок до момента выздоровления Бакурова ради соблюдения баланса интересов. По примерной оценке – на срок около двух недель.

Как ФЛГР наказала Большунова?

Приведём ниже выдержки из официального пресс-релиза ФЛГР.

«Федерация лыжных гонок России рассмотрела инцидент, произошедший после финиша спринтерской гонки в рамках I этапа ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам в г. Кировске (Мурманская область), в результате которого был травмирован спортсмен Александр Бакуров. Президиум ФЛГР считает данные действия Александра Большунова недопустимыми и противоречащими нормам взаимоотношений в команде, базовым принципам спортивной этики, уважения и безопасности участников соревнований.

По итогам заседания большинством голосов членов президиума принято решение перевести RUS-код Александра Большунова в статус «неактивный» до момента выхода Александра Бакурова на старт. Это решение направлено на обеспечение баланса интересов, поддержку пострадавшего спортсмена и сохранение справедливости в спортивном процессе».

RUS-код – это уникальный цифровой код лыжника на российских соревнованиях. Если он не активен, спортсмена не допускают на старт.

Полное обращение Александра Большунова: Видео: обращение Александра Большунова к общественности после конфликта с Бакуровым

Помимо прочего, ФЛГР призвала всех причастных усилить профилактическую работу по недопущению подобных инцидентов. А ещё – рекомендовала Большунову и Бакурову провести личную беседу «для восстановления уважительных отношений и исключения эскалации данной ситуации».

Это решение очень интересно тем, что вписывается в концепцию «око за око, зуб за зуб» и вообще-то уникально, по крайней мере для российского спорта. Сколько, допустим, в футболе было ситуаций, когда один игрок наносил другому травму и получал за это красную карточку и отстранение на один матч, а пострадавший мучился на костылях несколько месяцев. Однако в данном случае президиум ФЛГР решил добиться «баланса интересов».

К принятому решению можно относиться по-разному, но объяснять его, пожалуй, никому не нужно. Есть в нём какая-то детская, дворовая, может быть, немного наивная справедливость, которой вне спорта так часто не хватает.

