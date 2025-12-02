«Это просто задница». Клебо выбросил соперника с трассы, но пролетел мимо призов

В финской Руке завершился первый этап Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Самого ожидаемого события не случилось – Йоханнес Клебо не смог одержать 100-ю в карьере победу. А после финиша заключительной гонки абсолютный чемпион мира был немногословен и зол.

Что с ним случилось?

Клебо проиграл, выиграл и завалил соперника

Норвежец Йоханнес Клебо уже на первом этапе Кубка мира – 2025/2026 мог отпраздновать юбилей – выиграть 100-ю в карьере гонку. Но пока остановился на отсечке в 99 побед. Нет сомнений, что уже на втором этапе в Тронхейме перед своими болельщиками этот рубеж он преодолеет.

В Руке Клебо предстал в хорошей форме. Не идеальной, но хорошей. Классику Мартину Нюэнгету он во многом проиграл из-за того, что стартовал раньше главного соперника. В классическом спринте Йоханнес просто был в другой лиге и мог танцевать даже раньше, чем в Кировске это делала Анастасия Фалеева.

А в коньковом масс-старте на скользкой трассе, которую раскритиковали примерно все, Клебо не сдюжил. Хотя профиль трассы для Йоханнеса подходит. Более того, по ходу гонки его резкий манёвр стал причиной падения и поломки лыжи американцем Гасом Шумахером. Тот заявил, что просто ничего не мог сделать, поскольку всё случилось мгновенно.

После финиша ставший 15-м Клебо был зол и резок: «Это просто задница. Не получилось вообще ничего».

Биатлонист рвётся в лыжную сборную

23-летний норвежец Эйнар Хедегарт, которого уже нужно считать бывшим биатлонистом, сосредоточился на лыжных гонках и ногами стучится в двери олимпийской сборной!

Эйнар Хедегарт Фото: Niklas Härtig/VOIGT/GettyImages

Он убедительно выиграл коньковую разделку на национальном отборе в Бейтостолене, а в Руке стал вторым на коньковом масс-старте. Совсем немного он уступил Харальду Амундсену. Если Хедегарт и 7 декабря на этапе в Тронхейме на коньковой разделке вновь забежит в призы или как минимум выступит лучше других претендентов на место в этой олимпийской дисциплине, то, скорее всего, сможет целенаправленно готовиться к 13 февраля. Именно в этот день на Олимпиаде состоится коньковая разделка на 10 км среди мужчин.

Доминирование продолжается

Вообще, норвежские лыжники вновь выиграли все гонки на этапе Кубка мира. Но на этот раз хотя бы две бронзы забрали представители других стран. В классике это сделал австриец Мика Фермойлен, друг молодых российских лыжников, который и про интервальные тренировки Александра Большунова может многое рассказать, а в масс-старте – швед-гигант Эдвин Ангер.

В целом же в мужских лыжах норвежцы только между собой меняются.

Шистад бросила вызов шведкам

В классическом спринте у женщин в чём-то даже издевательскую победу одержала мощная норвежка Кристин Шистад. После неудач на домашнем чемпионате мира в Тронхейме Шистад была предельно зла. Готовилась к сезону отдельно от сборной (хотя и не первый год), мотивировала себя шведской музыкой и настраивалась биться именно против шведок, которые в спринтах правят бал.

Всё получилось. Кристин в финале спринта даже намеренно замедлилась. А шведки заняли места со второго по четвёртое. Интересно, как будет складываться это противостояние в следующих спринтах сезона.