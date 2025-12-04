Пеклецова разгромила соперниц на олимпийской дистанции. Алина бьётся за Игры-2026

Алина Пеклецова выиграла третью подряд дистанционную гонку на лыжном Кубке России – 2025/2026. В Тюмени на каше из перемолотого льда и с непривычным рельефом она вновь оказалась сильнее всех. На последнем круге Пеклецова включила просто турборежим и не просто сократила отставание от лидировавшей Евгении Крупицкой, а привезла в итоге солидное преимущество.

До старта гонки старший тренер сборной России Егор Сорин, рассуждая о гонке девушек, заметил, что если Пеклецова и на такой трассе сможет себя проявить, то она действительно докажет своё лидерство в дистанционных гонках. И Пеклецова вновь всем всё доказала. Тут уже не спишешь, что вот, мол, не бежали некоторые лидеры. Алина на данный момент в невероятной форме.

На третьем круге подопечная Андрея Нутрихина просто летела по трассе, хотя условия были очень сложными. Интересно, отправила ли ФЛГР документы на нейтральный статус Пеклецовой? Алина выступает за спортивный клуб ЦСКА, как и Екатерина Никитина, однако разве может это считаться добровольным сотрудничеством с силовой структурой? Алина просто ногами стучит в олимпийскую дверь, но сможет ли её открыть?

Те же вопросы и про Евгению Крупицкую с Екатериной Никитиной. Тоже отличная гонка в их исполнении. Крупицкая вообще лидировала более двух третей дистанции, однако против напора Пеклецовой в итоге не устояла. Никитина отчаянно билась за медаль и своей цели достигла. Понятно, что Екатерина рассчитывала на большее, она максималистка, но эту гонку точно может занести себе в актив.

А вот кто удивил (однако лишь тех, кто раньше не слышал про эту лыжницу), так это Анна Корякова. 18-летняя спортсменка из Карелии, которая тренируется в юниорской группе Артемия Гельманова, стала четвёртой. Она очень ровно и мощно прошла всю дистанцию и в итоге лишь пять секунд уступила Екатерине Никитиной. Анна и стартовала четвёртой, так что ориентира по времени у неё не было. Очень интересно было бы посмотреть на неё в более поздних номерах, но и так её выступление можно назвать шикарным.

Екатерина Смирнова и Елизавета Маслакова замкнули топ-6, а вот Дарья Непряева финишировала лишь восьмой. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова, в ТВ-эфире обещавшая дать бой Пеклецовой, на старт не вышла.