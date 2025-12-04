Скидки
Главная Лыжи Статьи

Кубок России – 2025/2026 по лыжам, Пеклецова выиграла коньковую разделку, Непряева не попала в топ-6

Пеклецова разгромила соперниц на олимпийской дистанции. Алина бьётся за Игры-2026
Андрей Шитихин
Пеклецова выиграла коньковую разделку
Комментарии
Но пустят ли в Италию лыжницу, которая может отобрать медаль у мировых лидеров?

Алина Пеклецова выиграла третью подряд дистанционную гонку на лыжном Кубке России – 2025/2026. В Тюмени на каше из перемолотого льда и с непривычным рельефом она вновь оказалась сильнее всех. На последнем круге Пеклецова включила просто турборежим и не просто сократила отставание от лидировавшей Евгении Крупицкой, а привезла в итоге солидное преимущество.

До старта гонки старший тренер сборной России Егор Сорин, рассуждая о гонке девушек, заметил, что если Пеклецова и на такой трассе сможет себя проявить, то она действительно докажет своё лидерство в дистанционных гонках. И Пеклецова вновь всем всё доказала. Тут уже не спишешь, что вот, мол, не бежали некоторые лидеры. Алина на данный момент в невероятной форме.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
04 декабря 2025, четверг. 08:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
24:52.8
2
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+8.1
3
Екатерина Никитина
Москва
+25.5

На третьем круге подопечная Андрея Нутрихина просто летела по трассе, хотя условия были очень сложными. Интересно, отправила ли ФЛГР документы на нейтральный статус Пеклецовой? Алина выступает за спортивный клуб ЦСКА, как и Екатерина Никитина, однако разве может это считаться добровольным сотрудничеством с силовой структурой? Алина просто ногами стучит в олимпийскую дверь, но сможет ли её открыть?

Те же вопросы и про Евгению Крупицкую с Екатериной Никитиной. Тоже отличная гонка в их исполнении. Крупицкая вообще лидировала более двух третей дистанции, однако против напора Пеклецовой в итоге не устояла. Никитина отчаянно билась за медаль и своей цели достигла. Понятно, что Екатерина рассчитывала на большее, она максималистка, но эту гонку точно может занести себе в актив.

А вот кто удивил (однако лишь тех, кто раньше не слышал про эту лыжницу), так это Анна Корякова. 18-летняя спортсменка из Карелии, которая тренируется в юниорской группе Артемия Гельманова, стала четвёртой. Она очень ровно и мощно прошла всю дистанцию и в итоге лишь пять секунд уступила Екатерине Никитиной. Анна и стартовала четвёртой, так что ориентира по времени у неё не было. Очень интересно было бы посмотреть на неё в более поздних номерах, но и так её выступление можно назвать шикарным.

Екатерина Смирнова и Елизавета Маслакова замкнули топ-6, а вот Дарья Непряева финишировала лишь восьмой. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова, в ТВ-эфире обещавшая дать бой Пеклецовой, на старт не вышла.

