Коростелёв забрал коньковую разделку. И заполнил анкету на нейтральность

Теперь дело за FIS. Квалифицироваться на Олимпиаду можно только на этапе Кубка мира в Давосе.

Мужская коньковая разделка на 10 км – олимпийская дистанция. На этапе Кубка России – 2025/2026 в Тюмени Савелий Коростелёв показал, что на этой дистанции у него соперников нет. Тем более что Александр Большунов из-за громкого скандала в Кировске в гонках пока принимать участие не может.

Савелий с первой же отсечки захватил лидерство и только наращивал преимущество. Обошлось без игры на скрипке на финише, но с прижатым пальцем к губам – такой жест обычно делает Йоханнес Клебо. Показалось, что Коростелёв головой был в гонке не на 100%. Сейчас он больше думает о том, когда FIS одобрит ему нейтральный статус.

Анкету для претендентов на нейтральность Савелий уже заполнил и теперь ждёт ответа как можно быстрее. Сам он считает, что всем критериям соответствует.

Для того чтобы выполнить квалификационные критерии по тем правилам, которые прописаны на сайте FIS, необходимо принять участие в этапе Кубка мира в Давосе. Личные гонки там пройдут 13-14 декабря. Результат неважен – нужно просто стартовать и финишировать.

В Тюмени же вторым стал Сергей Ардашев, а третьим – Сергей Волков. Ардашев слишком много проиграл на первом и втором кругах, а Волков разложился идеально – он на своей профильной гонке забежал наконец-то в топ-3 на Кубке России, что и было одной из его целей на сезон.

В борьбе за бронзу Волков совсем чуть-чуть опередил Ивана Якимушкина, Андрея Кузнецова и юниора Андрея Сахарова. Всех их разделили три секунды. Стоит отметить, что в топ-6 не попали лыжники групп Юрия Бородавко, Олега Перевозчикова и молодёжной команды Петра Седова.