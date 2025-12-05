Клебо добился супердостижения. 100 побед на Кубке мира не одерживал никто из лыжников

Можно как угодно относиться к Йоханнесу Клебо, называть его астматиком или рюкзаком, говорить о том, что он набивает победы, пока россияне забанены, но от этого он не перестанет быть великим лыжником. Норвежец установил достижение, которое вряд ли будет перекрыто в ближайшие 10 лет.

На домашнем этапе Кубка мира – 2025/2026 в Тронхейме Клебо выиграл классический спринт. Как обычно, в доминирующем стиле. Он не стал сильно рваться за победой в квалификации, уступив первое место американцу Бену Огдену, но в забегах не оставил никому шансов.

Вроде бы, все всё знают, но сделать ничего не могут. Клебо выиграл 19-й подряд спринт. Упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира. И добился уникального достижения. Теперь на его счету ровно 100 побед в рамках Кубка мира. Это невероятный результат.

У другого легендарного норвежца, Бьорна Дэли, 46 побед, у главного рок-н-ролльщика мировых лыж Петтера Нортуга – 38, у Владимира Смирнова и Гунде Свана – по 30 побед, у Мартина Йонсруда Сундбю – 28, у Александра Большунова – 28.

Да, Большунов с марта 2022 года не бегает на международных стартах, а Клебо штампует победы, но, кажется, в соперничестве с Александром барьер в 100 выигранных гонок всё равно бы пал. Только не сейчас, а через пару сезонов. Хотя до абсолютного рекорда Клебо пока не добрался.

Его соотечественница Марит Бьёрген выиграла 114 гонок в рамках Кубка мира. Клебо побьёт и этот рекорд, но вряд ли в текущем сезоне.

За спиной Клебо творились удивительные вещи. 21-летний норвежец Оскар Вике и 19-летний швед Алвар Мюльбак оставили без призов признанного мастера классического спринта Эрика Вальнеса. Особенно впечатлил Мюльбак, который на финишной прямой показал просто лютое ускорение и проиграл битву за серебро лишь в разножке.

У женщин забег проходил под диктовку шведок, которые падали, ломали палки и всё равно заняли четыре первых места. Победу одержала Йоханна Хагстрём, второй стала Эмма Рибом, а третьей – Линн Сван, заявившая, что не будет отвечать на вопросы о возможном возвращении россиян на Кубок мира.