Александр Большунов вернулся! Но проиграл бешеный финиш Савелию Коростелёву

Ну что за гонку подарили болельщикам российские лыжники на этапе Кубка России – 2025/2026 в Тюмени! Финиш, в котором лицом к лицу или плечом к плечу сошлись Савелий Коростелёв и Александр Большунов, получился просто огненным. В итоге всё решили даже не сантиметры, а миллиметры.

Для Большунова эта гонка стала первой после скандальной дисквалификации. Тогда после финиша спринта в Кировске Александр не сдержался и грубо толкнул в спину своего тёзку Бакурова. Большунов был дисквалифицирован на тот период, пока Бакуров не сможет выходить на гонки. Бакуров на масс-старт тоже вышел.

Гонка получилась с многочисленными падениями, тычками, разворотами. Подмороженная лыжня привела к бешеной скорости, не всем в толпе удавалось контролировать хоть свои, хоть чужие действия. В такой мясорубке выжил, казалось, только Большунов. Он избежал контакта с упавшим на повороте перед выкатом на стадион Иваном Горбуновым и создал себе небольшой задел.

Единственным, кто смог за ним удержаться, стал Коростелёв. Савелий споткнулся о Горбунова, однако не остановился, как, например, Сергей Ардашев, Сергей Забалуев, Александр Терентьев, Арсений Поздеев.

После поворота на саму финишную прямую Большунов был впереди, но Коростелёв накатил. Такие гонки нам нужны! Это была принципиальнейшая борьба не просто спортсменов двух поколений, один из которых уже выиграл всё, а другой только мечтает об этом, а соперников, которые после того самого спринта в Кировске не скрывали своих чувств друг к другу.

Миллиметры в разножке выиграл Савелий, который сразу после этапа в Тюмени улетит в Швейцарию в надежде на допуск к этапу Кубка мира в Давосе 13-14 декабря. Возможно, кроме него отправятся в Давос лишь Сергей Волков и Дарья Непряева – только их президент ФЛГР Елена Вяльбе назвала в числе 100-процентных кандидатов на нейтральный статус.