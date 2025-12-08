Российским лыжникам не нужна Олимпиада? Спортсмены сами лишают себя шансов

Как же долго мы все говорили о том, что российские лыжники вынуждены соревноваться только между собой – проклятые скандинавы лишили наших героев международных стартов. Но вот CAS вынес решение, а FIS согласилась, что несправедливо не дать россиянам возможность отобраться на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. И что дальше?

Вот только рвение попасть в Италию проявили немногие.

Коростелёв полетит в Европу в надежде на допуск: Вяльбе заявила, что Коростелёв с Кубка России полетит в Швейцарию, где пройдёт Кубок мира

Савелий Коростелёв сразу после отлично проведённого этапа Кубка России в Тюмени рванул в Швейцарию. Имея на руках только визу и заполненную анкету FIS по нейтральному статусу, Коростелёв пытается играть на опережение. Он пожертвовал этапом Кубка страны в Чусовом ради небольшого шанса выступить на этапе Кубка мира в Давосе и гарантировать себе по спортивному принципу путёвку на Игры-2026. Никаких гарантий от FIS нет и быть не может, но он действует. Единственный из всей сборной.

А что остальные? По мнению главы ФЛГР Елены Вяльбе, наиболее высокие шансы получить нейтральный статус, помимо Коростелёва, ещё у Дарьи Непряевой и Сергея Волкова. И у юниора Андрея Сахарова, но у того даже FIS-пунктов нет. Елена Валерьевна говорит, что знает ровно то же, что и остальные, и спортсмены владеют той же информацией или даже знают больше, поскольку общаются с международной федерацией напрямую.

Однако почему только Коростелёв так яростно и громко бьётся за свой шанс? Если послушать, что говорят остальные, то они даже не видят смысла в том, чтобы писать в FIS. Понятна позиция офицеров силовых структур Алексея Червоткина и Дениса Спицова. Но даже юная Алина Пеклецова, которая могла бы громко заявить о себе на весь мир, грустно заметила, что она не подходит по критериям. То есть её выступление за спортивный клуб ЦСКА ставит крест на всех надеждах? Или это уже точно добровольное сотрудничество с силовой структурой?

Да почему не попробовать? Ну откажут, так откажут, хуже ведь не будет. Зачем самим упускать эту возможность? Неужели вновь, как и перед Парижем-2024, куда не поехали, например, наши пловцы и борцы, принято какое-то коллективное решение?

«От меня тут мало что зависит. Я должна быть готова в любой момент. Если мне скажут: «Жень, надо ехать» – то надо ехать. А так – вот эти лишние разговоры… Не хочу обсуждать. Если скажут подаваться, то буду подаваться. Пока не подавалась», — сказала лидер общего зачёта Кубка России 23-летняя Евгения Крупицкая. Лидер мужского Кубка России Сергей Ардашев высказался примерно в том же духе – нужно подождать, посмотрим, что будет дальше.

«Скажут – подамся, не скажут – не подамся». Да кто сказать должен? Тот, кто пловцам в 2024-м что-то говорил про Олимпиаду в Париже? Государство взяло курс на то, чтобы участвовать в любых международных стартах, куда есть допуск. Уже вернули флаг и гимн паралимпийцам, дзюдоистам, самбистам.

А лыжники всё ещё на кого-то смотрят? Спортсмены, это ведь ваша жизнь, вам и решать, как её жить. Если слова Жени Крупицкой и есть решение (не только её), это тоже выбор. Здесь гарантированная работа, зарплата, спортивный график, подготовленные лыжи и прочее, прочее. Выходить из такой зоны комфорта сложно.

Но можно хотя бы попробовать что-то изменить, а не говорить потом – ну да, хотелось бы попробовать себя в борьбе с сильнейшими в мире. Ведь если совсем ничего не делать, то ничего и не изменится.