19-летняя лыжница одержала сенсационную победу на Кубке России. Кто такая Алёна Плечёва?

Женский масс-старт на Кубке России – 2025/2026 по лыжным гонкам закончился громкой сенсацией. После 20 км жёсткой борьбы на ледяной трассе победу одержала 19-летняя юниорка Алёна Плечёва, которая на финишную прямую выкатилась последней в группе лидеров. Однако на этой самой прямой она мощнейшим ускорением сумела опередить лыжниц из основной сборной России и одержала пока самую громкую победу в карьере.

Что вообще известно об Алёне? Откуда она взялась?

Как Алёна попала в сборную России?

На Кубке России Алёна дебютировала в прошлом сезоне в Вершине Тёи. Помимо того этапа, Плечёва в прошлом сезоне выступила ещё и на чемпионате России, но назвать её выступления яркими сложно. На юниорском уровне она выступала гораздо лучше: на первенстве России среди спортсменов 19-20 лет выиграла классический спринт и стала второй в классической разделке.

Именно перед началом прошлого сезона лыжница из Златоуста и была приглашена в юниорскую сборную России в группу Артемия Гельманова. Так что Алёна весь сезон тренировалась рядом с нынешними лидерами уже взрослой команды Алиной Пеклецовой и Екатериной Никитиной.

«Конечно, это дополнительная мотивация. За ними можно и нужно тянуться. Но я понимаю, что у меня свой путь, и, если пытаться постоянно держаться за ними на тренировках, ничего хорошего из этого не выйдет. Да я, может, всего пару раз и держалась за Катей, может быть, круг, может, чуть больше. Чтобы всю тренировку – такого не было. Слежу за своим состоянием, пульсом и выполняю свою работу. Но если состояние хорошее – можно и подержаться, свой темп увеличить. Ведь если ты постоянно в зоне комфорта будешь, то и роста никакого не будет», – рассказывала Алёна в интервью проекту «На лыжи!»

Алёна Плечёва на пьедестале Фото: ФЛГР

У неё четыре сестры – старшие Дарья и Екатерина, младшие София и Полина. Алёна – главная и единственная спортсменка в семье. Старшая сестра долгое время занималась водным поло и едва не увлекла за собой Алёну. Однако из-за того, что у неё были проблемы со здоровьем, с этим видом спорта не срослось.

В чём главная сила Плечёвой?

Гельманов, описывая новичков, про Плечёву тогда сказал, что она безумно сильная физически. А спустя год работы отметил, что у спортсменки из Челябинской области очень сильные и взрывные ноги, практически как у Анастасии Фалеевой, безоговорочного лидера российского спринта.

«У нас в семье все такие, немного коренастые, я бы сказала. Но и тренер, конечно, к этому руку приложил, поскольку технику ставил от толчка. Если силы не будет – не побежишь. Летом, в отличие от девочек, я работала не над тем, чтобы мышечную массу набрать, а над тем, чтобы быть более выносливой. С первым тренером мы больше над техникой работали, а когда пять лет назад я перешла к Владимиру Петровичу Усанову, мы силовой работе очень много внимания уделять стали», – отмечала сама Алёна.

Алёна Плечёва (справа) Фото: ФЛГР

Результаты Алёны в сезоне-2025/2026

Нынешнее межсезонье у Алёны Плечёвой началось сложно.

«У меня была травма пятки, из-за которой я не могла бегать, толкаться ногами на роллерах, что коньком, что классикой. И почти весь сбор в Малиновке я каталась дабл-полингом и делала тренировки на велосипеде, тянула тренажер. Прокачивала скилл к Тюмени, как знала (смеётся). Стало легче только дома, когда я начала кататься коньком. На следующем сборе уже тренировалась с минимальными ограничениями, а к началу сезона восстановилась».

У неё самый могучий одновременный бесшажный ход в юниорской сборной. А масс-старт в Тюмени показал, что и не только в юниорской. Плечёва одержала красивейшую победу, выкатив в группе лидеров на финишную прямую последней. Она финишировала вне накатанной лыжни, сумев не просто догнать, но и опередить уже практически праздновавшую победу Екатерину Никитину.

Правда, на мини-тур в Чусовом Алёна Плечёва не поедет – она вместе с юниорской командой останется в Тюмени, где в середине декабря пройдут Всероссийские соревнования, один из важных этапов отбора в молодёжную команду. В юниорском возрасте Алёна бегает последний сезон.