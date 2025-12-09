Скидки
Российский лыжник Савелий Коростелёв — биография, фото, сколько лет, достижения, личная жизнь, отношения с Большуновым, Олимпиада

Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026
Татьяна Постникова
Савелий Коростелёв
Талантливый спортсмен, кажется, был обречён стать чемпионом. Хочется верить, что он проявит себя на мировой арене.

Савелий Коростелёв этой зимой стал главной надеждой наших лыжных гонок. Ведь у молодого российского спортсмена появился шанс попасть на Олимпийские игры. Если всё получится и Савелий действительно поедет в Италию, то, вполне вероятно, сможет побороться там за медали.

Давайте познакомимся с молодой звездой нашего спорта поближе.

Как Коростелёв пришёл в лыжи?

Савелий родился 30 ноября 2003 года в Перми в очень спортивной семье. Мама Савелия – бронзовый призёр Олимпиады-2010 в лыжных гонках Наталья Коростелёва, отец – бывший биатлонист и лыжник, экс-сервисёр сборной России по биатлону Павел Коростелёв (Верещагин), дядя бронзовый призёр Олимпиады-2010 Николай Морилов, да и бабушка с дедушкой Алевтина и Сергей Мориловы – тренеры по лыжным гонкам.

«Савелий рос на лыжах, и это не преувеличение. Я тренировалась до последнего дня, буквально в пятницу покаталась, а в субботу поехала в роддом. 30 ноября 2003 года, в День матери, родился Савелий. А через месяц уже начала снова тренироваться. Савелий жил на лыжной базе, спал в коляске на лыжне, пока я бегала», – вспоминала Наталья Коростелёва в интервью «СЭ».

Фото: РИА Новости

В детстве Коростелёв занимался не только лыжными гонками, но и плаванием, однако гены всё-таки взяли своё. Первыми наставниками мальчика были бабушка с дедушкой, потом шефство над ним взял Александр Кравченко.

Каким было начало карьеры Коростелёва?

В 2018 году Савелий начал выступать на юношеских турнирах. Бегал парень хорошо и довольно стабильно, но всё никак не мог добраться до медалей. Прорыв случился лишь в феврале 2019 года, тогда лыжник финишировал вторым в спринте на первенстве России.

Каким был Коростелёв на старте карьеры:
Вскоре Савелий стал одним из наиболее успешных юниоров страны. Он регулярно попадал на подиум на внутренних турнирах и неплохо проявлял себя на международных стартах. Активно о Коростелёве стали говорить после чемпионата мира – 2022 до 20 лет. Там Савелий взял золото в эстафете и в разделке классическим стилем, а также серебро в масс-старте на 30 км.

Победы и достижения Коростелёва

Коростелёв периодически появлялся на взрослых турнирах ещё с 2019 года, однако полноценно на самом высоком уровне он стал выступать с 2022 года. К сожалению, вся на данный момент профессиональная карьера Савелия выпала на период отстранения российских лыжников от международных стартов.

Впрочем, отстранение не помешало Коростелёву прекрасно проявить себя. Молодой лыжник неоднократно побеждал в гонках Кубка России и чемпионата страны, а также много раз становился призёром. В сезоне-2023/2024 Савелий занял второе место в общем зачёте Кубка России, уступив лишь Александру Большунову, а в сезоне-2024/2025 стал его победителем.

Характер и шалости Коростелёва

Болельщики в России особенно любят Савелия. И связано это не только с шикарными результатами молодого лыжника. Коростелёв привлекает к себе внимание ещё и за счёт своего озорного и весёлого характера.

Молодой лыжник постоянно устраивал какие-то шалости: то наряжался в Джокера, то красил волосы в цвета флага Татарстана, а ещё – получал звание «самого дерзкого лыжника». Весь сезон-2024/2025 Савелий вёл шуточную дуэль с Сергеем Ардашевым: лыжники постоянно шутили друг над другом.

Фото: РИА Новости

Коростелёв довольно открыт для общения с аудиторией. Лыжник активно ведёт свой телеграм-канал, а в интервью честно говорит то, что думает.

«Давать интервью лично мне не сложно. Я привык к этому с детства, так как всё время был рядом с мамой, а её это окружало постоянно. Но у меня в голове никогда не было такого, чтобы я мечтал о том, что подрасту и буду тоже раздавать интервью после гонок. Жил сегодняшним днём и в будущее не заглядывал», – рассказывал Савелий «Чемпионату».

Отношения между Коростелёвым и Большуновым

В последние годы звездой №1 российских лыжных гонок был Александр Большунов, однако теперь Савелий активно навязывает Александру борьбу. Впрочем, молодой лыжник с уважением относится к чемпиону.

«Считаю ли я себя лидером российских лыж? Нет, конечно. Вот когда я завоюю медаль на Олимпиаде или хотя бы на чемпионате мира, тогда можно о чём-то говорить. «Большой хрустальный глобус» или даже «Малый» на Кубке мира – тоже нормально. Александр Большунов – настоящее лицо не только российских, но и мировых лыж. В каждой гонке на двух Олимпиадах подряд он завоёвывал медали, такое не удавалось никому в истории!» – говорил Савелий в 2022-м.

Однако авторитета Большунова Коростелёв не боится. Например, в декабре 2025-го Савелий был первым, кто открыто раскритиковал трёхкратного олимпийского чемпиона за то, что тот ударил в спину Александра Бакурова.

«Я считаю, что произошедшее в этот раз – перебор, и это надо пресекать. А для этого – предавать огласке. Вот и высказался, чтобы точно не сошло на нет, как было в прошлые разы», – объяснял лыжник в интервью «Спортсу».

Личная жизнь Савелия Коростелёва

Несмотря на свою открытость, Коростелёв не любит говорить о личной жизни. Известно, что пару лет Савелий встречался с сотрудницей Федерации лыжных гонок Татарстана, однако летом 2025-го пара рассталась. О том, встречается ли с кем-то Савелий сейчас, ничего не известно.

Фото: РИА Новости

Отношение к нейтральному статусу и Олимпиаде

В настоящий момент Коростелёв планирует получить нейтральный статус и, выступив на этапе Кубка мира в Давосе, отобраться на Олимпийские игры – 2026. Савелий – один из немногих российских лыжников, открыто высказывавшихся о желании почти любой ценой поехать на Игры.

«Олимпиада – мой упор (смеётся). Говорил, что шансы поехать 95%? А что? Я же сказал, что внутренне так чувствую. Народу понравилось. Сейчас дам уже 95,5% (улыбается)», – признавался Савелий в августе, задолго до того как FIS сначала оставила российских лыжников без международных турниров, а потом была вынуждена отменить своё решение под давлением вердикта CAS.

