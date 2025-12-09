Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026

Талантливый спортсмен, кажется, был обречён стать чемпионом. Хочется верить, что он проявит себя на мировой арене.

Савелий Коростелёв этой зимой стал главной надеждой наших лыжных гонок. Ведь у молодого российского спортсмена появился шанс попасть на Олимпийские игры. Если всё получится и Савелий действительно поедет в Италию, то, вполне вероятно, сможет побороться там за медали.

Давайте познакомимся с молодой звездой нашего спорта поближе.

Как Коростелёв пришёл в лыжи?

Савелий родился 30 ноября 2003 года в Перми в очень спортивной семье. Мама Савелия – бронзовый призёр Олимпиады-2010 в лыжных гонках Наталья Коростелёва, отец – бывший биатлонист и лыжник, экс-сервисёр сборной России по биатлону Павел Коростелёв (Верещагин), дядя бронзовый призёр Олимпиады-2010 Николай Морилов, да и бабушка с дедушкой Алевтина и Сергей Мориловы – тренеры по лыжным гонкам.

«Савелий рос на лыжах, и это не преувеличение. Я тренировалась до последнего дня, буквально в пятницу покаталась, а в субботу поехала в роддом. 30 ноября 2003 года, в День матери, родился Савелий. А через месяц уже начала снова тренироваться. Савелий жил на лыжной базе, спал в коляске на лыжне, пока я бегала», – вспоминала Наталья Коростелёва в интервью «СЭ».

Наталья Коростелёва, мама Савелия Фото: РИА Новости

В детстве Коростелёв занимался не только лыжными гонками, но и плаванием, однако гены всё-таки взяли своё. Первыми наставниками мальчика были бабушка с дедушкой, потом шефство над ним взял Александр Кравченко.

Каким было начало карьеры Коростелёва?

В 2018 году Савелий начал выступать на юношеских турнирах. Бегал парень хорошо и довольно стабильно, но всё никак не мог добраться до медалей. Прорыв случился лишь в феврале 2019 года, тогда лыжник финишировал вторым в спринте на первенстве России.

Вскоре Савелий стал одним из наиболее успешных юниоров страны. Он регулярно попадал на подиум на внутренних турнирах и неплохо проявлял себя на международных стартах. Активно о Коростелёве стали говорить после чемпионата мира – 2022 до 20 лет. Там Савелий взял золото в эстафете и в разделке классическим стилем, а также серебро в масс-старте на 30 км.

Победы и достижения Коростелёва

Коростелёв периодически появлялся на взрослых турнирах ещё с 2019 года, однако полноценно на самом высоком уровне он стал выступать с 2022 года. К сожалению, вся на данный момент профессиональная карьера Савелия выпала на период отстранения российских лыжников от международных стартов.

Впрочем, отстранение не помешало Коростелёву прекрасно проявить себя. Молодой лыжник неоднократно побеждал в гонках Кубка России и чемпионата страны, а также много раз становился призёром. В сезоне-2023/2024 Савелий занял второе место в общем зачёте Кубка России, уступив лишь Александру Большунову, а в сезоне-2024/2025 стал его победителем.

Характер и шалости Коростелёва

Болельщики в России особенно любят Савелия. И связано это не только с шикарными результатами молодого лыжника. Коростелёв привлекает к себе внимание ещё и за счёт своего озорного и весёлого характера.

Молодой лыжник постоянно устраивал какие-то шалости: то наряжался в Джокера, то красил волосы в цвета флага Татарстана, а ещё – получал звание «самого дерзкого лыжника». Весь сезон-2024/2025 Савелий вёл шуточную дуэль с Сергеем Ардашевым: лыжники постоянно шутили друг над другом.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

Коростелёв довольно открыт для общения с аудиторией. Лыжник активно ведёт свой телеграм-канал, а в интервью честно говорит то, что думает.

«Давать интервью лично мне не сложно. Я привык к этому с детства, так как всё время был рядом с мамой, а её это окружало постоянно. Но у меня в голове никогда не было такого, чтобы я мечтал о том, что подрасту и буду тоже раздавать интервью после гонок. Жил сегодняшним днём и в будущее не заглядывал», – рассказывал Савелий «Чемпионату».

Отношения между Коростелёвым и Большуновым

В последние годы звездой №1 российских лыжных гонок был Александр Большунов, однако теперь Савелий активно навязывает Александру борьбу. Впрочем, молодой лыжник с уважением относится к чемпиону.

«Считаю ли я себя лидером российских лыж? Нет, конечно. Вот когда я завоюю медаль на Олимпиаде или хотя бы на чемпионате мира, тогда можно о чём-то говорить. «Большой хрустальный глобус» или даже «Малый» на Кубке мира – тоже нормально. Александр Большунов – настоящее лицо не только российских, но и мировых лыж. В каждой гонке на двух Олимпиадах подряд он завоёвывал медали, такое не удавалось никому в истории!» – говорил Савелий в 2022-м.

Однако авторитета Большунова Коростелёв не боится. Например, в декабре 2025-го Савелий был первым, кто открыто раскритиковал трёхкратного олимпийского чемпиона за то, что тот ударил в спину Александра Бакурова.

«Я считаю, что произошедшее в этот раз – перебор, и это надо пресекать. А для этого – предавать огласке. Вот и высказался, чтобы точно не сошло на нет, как было в прошлые разы», – объяснял лыжник в интервью «Спортсу».

Личная жизнь Савелия Коростелёва

Несмотря на свою открытость, Коростелёв не любит говорить о личной жизни. Известно, что пару лет Савелий встречался с сотрудницей Федерации лыжных гонок Татарстана, однако летом 2025-го пара рассталась. О том, встречается ли с кем-то Савелий сейчас, ничего не известно.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

Отношение к нейтральному статусу и Олимпиаде

В настоящий момент Коростелёв планирует получить нейтральный статус и, выступив на этапе Кубка мира в Давосе, отобраться на Олимпийские игры – 2026. Савелий – один из немногих российских лыжников, открыто высказывавшихся о желании почти любой ценой поехать на Игры.

«Олимпиада – мой упор (смеётся). Говорил, что шансы поехать 95%? А что? Я же сказал, что внутренне так чувствую. Народу понравилось. Сейчас дам уже 95,5% (улыбается)», – признавался Савелий в августе, задолго до того как FIS сначала оставила российских лыжников без международных турниров, а потом была вынуждена отменить своё решение под давлением вердикта CAS.