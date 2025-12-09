Савелий Коростелёв ради Олимпиады сам полетел в Европу. А всем остальным пока в лучшем случае светит выступление на Кубке мира.

Российские лыжники ждут свой нейтральный статус. Почему это не гарантия участия в ОИ-2026?

И всё-таки российские лыжники смогут выступить в текущем сезоне на международных стартах! В случае получения нейтрального статуса они смогут принять участие в соревнованиях на тех этапах Кубка мира, куда их пустят местные организаторы. Но на Олимпиаду смогут поехать максимум двое россиян. И то – если успеют выступить 13-14 декабря в Давосе.

Давайте разберём процесс допуска по шагам для обеих ситуаций: если кто-то из россиян всё-таки пробьётся на Олимпиаду и если никто этого не сумеет.

Итак, что должны делать наши лыжники?

1. Подать заявку на нейтральный статус

Отправить письмо в FIS, заполнить анкету, получить реквизиты на оплату, перевести 2000 швейцарских франков (примерно 190 тыс. рублей) и ждать решения специальной комиссии, которая рассмотрит заявление. Международная федерация отводит себе 30 дней на рассмотрение заявки, но может сделать это раньше.

Этот шаг многие (но не все) российские спортсмены уже сделали. Заявки на нейтральный статус отправлены в FIS. В том числе и от тех лыжников/лыжниц, которые выступают за спортивный клуб ЦСКА, однако не имеют званий.

Заявки отправлены не только от спортсменов, но и от сервисёров, физиотерапевтов, врачей. То есть на тот персонал, без которого невозможно показать высокие результаты.

2. Успеть заявиться на этап Кубка мира в Давосе

При одобрении нейтрального статуса необходимо успеть заявиться на этап Кубка мира в Давосе, а именно на спринт и коньковую разделку, которые пройдут 13 и 14 декабря. Только эти гонки являются квалификационными к Олимпиаде-2026, согласно правилам отбора FIS. Дело в том, что наши спортсмены не участвовали в предыдущих квалификационных стартах, и эти два старта – единственная оставшаяся возможность.

Однако чтобы стартовать в Давосе, уже в нейтральном статусе спортсмену нужно отправить заявку непосредственно в FIS, дедлайном считается время за два часа до собрания представителей команд накануне гонки. Кроме того, необходимы одобренная Международной федерацией экипировка для нейтралов и лыжи без малейших следов фтора.

По информации «Чемпионата», компания-экипировщик ФЛГР уже оперативно подготовила гоночные комбинезоны, которые будут соответствовать требованиям, а сервисёры подготовили чистые лыжи.

Из российских спортсменов в Швейцарии уже находится Савелий Коростелёв, который на месте сможет оперативно отреагировать хоть в случае выдачи нейтрального статуса, хоть в случае отказа. Сергей Волков и Дарья Непряева, у которых, по мнению Елены Вяльбе, 100-процентные шансы на получение статуса, в Европу пока не полетели, но готовы сделать это в любой момент в случае положительного решения – необходимые визы у них есть.

3. Просто пробежать гонку на Кубке мира

Это меньшая из проблем. В Давосе нужно просто пробежать, даже не гнаться за какими-то местами. Любой результат даст нашим спортсменам необходимое количество FIS-пунктов, чтобы получить олимпийскую квоту.

4. Если не получилось, то просто ждать чуда

В том случае, если российские лыжники не успеют стартовать в Давосе, шансов выступить на Олимпиаде уже не будет – квалификационный олимпийский период закончится. А шансы на уайлд-кард ничтожны. Но если успеют, то квоты получат только одна лыжница и один лыжник. Таковы правила, к сожалению. И после этого Олимпиада не гарантирована – нужно будет пройти ещё фильтры комиссии МОК и получить специальное приглашение.

Однако те, у кого будет нейтральный статус, в любом случае получат возможность выступать на Кубке мира – 2025/2026. А это «Тур де Ски» в Италии, этапы в Германии и Швейцарии. С этапами в Финляндии, Швеции и Норвегии могут возникнуть проблемы из-за правил въезда в эти страны, но и тут есть варианты. А вот для финала сезона в США нужна американская виза.

В любом случае нужно действовать, исходя из решений FIS. Даже два-три российских лыжника на международных стартах лучше, чем вообще никого.