Двух российских лыжников вернули на Кубок мира! Теперь и до Олимпиады рукой подать

Обладатели Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв и Дарья Непряева уже в ближайшие выходные смогут выступить на этапе Кубка мира в Давосе и обеспечить себе олимпийскую квоту. Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда одобрила молодым российским спортсменам нейтральный статус.

Кому одобрен нейтральный статус?

В опубликованном на официальном сайте FIS списке пока трое представителей России – лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева и фристайлистка Анастасия Таталина. Помимо них, в списке ещё шесть белорусов, включая ранее выступавшую за Россию горнолыжницу Марию Шканову.

Когда и какие гонки россияне смогут пробежать на Кубке мира?

В пресс-релизе FIS сказано, что спортсменам одобрен нейтральный статус для участия в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026, при этом спортсмены должны понимать и принимать все существующие правила отбора и квоты.

Согласно этим правилам, у российских лыжников остался только один этап Кубка мира, чтобы гарантировать себе олимпийскую квоту по спортивному принципу. Этот этап пройдёт в Давосе 12-14 декабря.

Командный спринт 12 декабря в плане отбора – мимо. А вот коньковые спринт и разделка – именно квалификационные гонки.

13 декабря состоится коньковый спринт, в 15:45 мск начнётся квалификация, а в 18:15 – забеги на выбывание. 14 декабря пройдут гонки с раздельного старта: в 11:50 – мужская, в 15:45 — женская. Все гонки будут в прямом эфире показаны на Okko.

Успеют ли россияне добраться до Давоса?

Савелий Коростелёв уже на месте, а Дарья Непряева уехала из Чусового, куда прибыла для участия в третьем этапе Кубка России. Ещё несколько человек ждут от FIS офферов на оплату, чтобы запустить процесс обязательной проверки на нейтральность. Как сообщил один из лыжников российской команды, даже если скажут в пятницу, реально добраться до Швейцарии к воскресной гонке.

Как нужно пробежать, чтобы гарантировать олимпийскую квоту?

По сути, Коростелёву и Непряевой нужно просто финишировать. Даже лыжники из Ливана, Марокко и Израиля, добравшиеся в Тронхейме до финиша, набрали необходимое количество FIS-пунктов для того, чтобы претендовать на олимпийскую путёвку. При этом они проиграли семь-восемь минут победителю.

Уровень россиян не настолько низок, чтобы ориентироваться на этих спортсменов. Так что наши ребята в любом случае наберут нужные очки. Однако вряд ли они едут только для того, чтобы просто появиться на Кубке мира.