Даже сама Алина в это не верит. А ведь в Италии она могла бы блеснуть на весь мир.

Пеклецова обыграла Степанову в крутой зарубе. Неужели у неё нет шансов на Олимпиаду?

Лыжница Алина Пеклецова одержала четвёртую победу подряд в гонках с раздельного старта в Кубке России – 2025/2026. В гонке классическим стилем на 10 км в рамках третьего этапа в Чусовом она предприняла бешеное ускорение на последних 2 км и вырвала победу у олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

Гонка проходила в сложнейших условиях в сильнейший снегопад. В прошлом сезоне 18 спортсменок на классической «десятке» в Чусовом выбежали из 31 минуты – да, тогда была гонка преследования, но всё равно. Сейчас этот рубеж не смог преодолеть никто, даже Пеклецова.

Алина ориентировалась на результат стартовавшей на 17 номеров раньше Степановой. Вероника отлично проводила гонку и лидировала на всех промежуточных отсечках. Разрыв между ней и Пеклецовой составлял от 6,7 до 8,4 секунды, но что сотворила Алина на последнем отрезке?! Она победила в том же стиле, в котором выиграла коньковую разделку в Тюмени. Там Пеклецова проигрывала Евгении Крупицкой, однако в решающий момент сумела добавить и уверенно победила.

Сейчас юная лыжница из Вологды тоже включила турборежим и вырвала победу, опередив Степанову на одну секунду! Хотя в онлайн-хронометраже сначала было показано её отставание в 19 секунд, и Алина разочарованно посмотрела на табло. Но очень скоро ошибка была исправлена.

Пеклецова вновь доказала, что в разделках она в нынешнем сезоне главный фаворит. Даже на фоне такой Вероники Степановой, которая показала, что возвращается в боевую форму. И это здорово, потому что многие потенциальные соперницы Пеклецовой и Степановой на старт вообще не вышли. Екатерина Никитина этап в Чусовом пропускает, Дарья Непряева срочно улетела в Давос, Лидия Горбунова, Екатерина Смирнова и Елизавета Маслакова не вышли на старт. А Евгения Крупицкая стала третьей, проиграв больше 45 секунд!

Острая борьба для прогресса нужна всем, и Степанова показала, что готова её навязывать.

Жаль только, что шансов выступить на Олимпиаде ни у Пеклецовой, ни у Степановой практически нет. Вероника не скрывала своего отношения к нейтральному статусу, а Алина выступает за спортивный клуб ЦСКА, получает там заработную плату, и это можно расценить как добровольное сотрудничество с силовой структурой. Да и сама спортсменка грустно сказала: «Кажется, я не прохожу по критериям».

Шансы, что FIS успеет обновить список нейтральных спортсменов, ещё есть, однако в реальности уже сложно успеть в Давос на квалификационный к Играм-2026 этап Кубка мира.