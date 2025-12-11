Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Дарья Непряева: биография, карьера, личная жизнь, титулы российской лыжницы, возраст, фото, отношения с сестрой, шансы на ОИ-2026

Стала лучшей лыжницей России и прорвалась на мировые старты! Кто такая Дарья Непряева?
Татьяна Постникова
Кто такая Дарья Непряева?
Комментарии
23-летнюю лыжницу раньше сравнивали со старшей сестрой Натальей. Но перед Олимпиадой-2026 именно Дарья — лидер сборной!

10 декабря 2025 года Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) одобрила нейтральные статусы двум российским представителям лыжных гонок. Дарье Непряевой и Савелию Коростелёву разрешили принять участие в этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) и получить олимпийскую лицензию.

Подробная информация о Коростелёве:
Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026
Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026

Долгие годы Дарья оставалась в тени своей старшей сестры Натальи (ныне – Терентьевой). Но в последние годы она очень ярко заявила о себе. Давайте же поближе познакомимся с вероятной участницей Олимпиады-2026.

Дарья Михайловна Непряева
Дарья Михайловна Непряева
лыжница сборной России

Дата рождения: 18 мая 2002 года (23 года).
Место рождения: Тверь, Россия.
Вид спорта: лыжные гонки.
Достижения: чемпионка мира среди юниоров (2022), двукратная чемпионка России (2025) и многократный призёр турнира, обладательница Кубка России — 2024/2025, многократный победитель и призёр этапов Кубка России.

Как Непряева пришла в лыжи?

Дарья родилась в Твери в 18 мая 2002 года в семье Ирины и Михаила Непряевых. Возможно, девочка не пришла бы в лыжный спорт, если бы у неё не было старшей сестры Натальи, занимавшейся лыжными гонками с мамой. Маленькая Даша всё детство смотрела на Наташу и захотела пойти по её стопам.

«Мы с Наташей ходили по лесу, много катались по горкам. В лыжах важно сделать так, чтобы ребёнку нравилось кататься на лыжах. И так постепенно она всё серьёзнее и серьёзнее начинала заниматься спортом. А Дарья лет с пяти ездила с нами на сборы Натальи и тоже начинала приучаться к лыжам. Причём она более миниатюрная, гибкая, её даже наши друзья-знакомые с детства в художественную гимнастику пытались забрать. Но нет, мы лыжники!» – рассказывала Ирина «Комсомольской правде».

Дарья и Наталья Непряевы

Дарья и Наталья Непряевы

Фото: РИА Новости

Дальше карьера Непряевой-младшей развивалась, как и у сестры: она тренировалась вместе с мамой и Александром Смирновым в школе олимпийского резерва. Кстати, у Дарьи и Натальи есть ещё и младший брат Дмитрий. Он тоже занимается лыжными гонками.

Достижения и титулы Непряевой

Дарья быстро прогрессировала и вскоре вошла в состав юниорской сборной России. В 2020 году Непряева поехала на юношеские Олимпийские игры, правда, высоких результатов там не показала.

Однако уже в 2022-м Дарья уверенно проявила себя на юниорском чемпионате мира. Видимо, вдохновившись победами старшей сестры на недавней Олимпиаде в Пекине, она выиграла гонку с раздельным стартом на 5 км и взяла серебро в эстафете. После удачного выступления на ЮЧМ Непряеву хотели вызвать в сборную на Кубок мира, но, увы, всех россиян отстранили.

Та самая победа Непряевой:
«Новая» Непряева стала чемпионкой мира, победив подругу по команде. На финише плакали обе
«Новая» Непряева стала чемпионкой мира, победив подругу по команде. На финише плакали обе

Первые три года выступлений Дарьи на взрослом уровне пришлись на период отстранения наших лыжников от международных стартов. А на российских турнирах молодая лыжница постепенно пробивала себе путь к вершине.
С 2022 по 2025 год она неоднократно становилась призёром гонок Кубка и чемпионата России. В сезоне-2024/2025 Дарья наконец-то добралась до первых побед на обоих турнирах. Более того, Непряева настолько хорошо выступала весь сезон, что заняла первое место в общем зачёте Кубка России, опередив значительно более опытных соперниц.

Дарья Непряева

Дарья Непряева

Фото: РИА Новости

Отношения Дарьи и Натальи Непряевых

Дарья признавалась, что в детстве у них с Натальей часто бывали стычки, но сейчас обе сестры крайне близки и постоянно поддерживают друг друга.

«А я всегда буду на стороне моей сестры, даже если она сделает что-то не так, я всегда буду за неё. Она для меня один из самых близких людей.

С самого детства, когда мы были маленькие, она меня опекала. У нас семь лет разница, раньше это сильно ощущалось, сейчас уже мы практически сравнялись, я не чувствую разницу в возрасте. Она знает все мои секреты, я – её. Да, иногда она и сейчас пытается навязать своё мнение, потому что она старше, опытнее и мудрее, но мне и самой хочется что-то решать. Несмотря на то что я младше, она может прислушаться к моим советам, для меня это очень ценно», – рассказывала Непряева в интервью «РИА Новости».

Большое интервью с Дарьей о жизни и о спорте:
«Не скрываю: очень хочется на Олимпиаду». Дарья Непряева — о сестре, Милане и хейтерах
Эксклюзив
«Не скрываю: очень хочется на Олимпиаду». Дарья Непряева — о сестре, Милане и хейтерах

В начале взрослой карьеры Дарьи многие зрители лыжных гонок часто воспринимали именно как младшую сестру лучшей на тот момент лыжницы страны. Теперь же Дарья сама стала лучшей: сравнения с сестрой больше на неё не давят, потому что они с Натальей стали равными соперницами.

Личная жизнь Дарьи Непряевой

Ещё в юниорской сборной Дарья начала встречаться с лыжником Сергеем Волковым. Молодые спортсмены вместе и по сей день.

«Мне кажется, тяжело быть вместе с человеком, который не из твоей сферы, потому что ты постоянно на сборах, дома бываем только одну неделю в месяц.

Сергей очень здорово меня поддерживает, даёт мне советы. Я постоянно у него что-то спрашиваю, он очень умный и начитанный. Мне кажется, если бы не он, возможно, у меня бы и не получилось стать чемпионкой мира среди юниоров. Весь год он мне говорил, как и что делать», – вспоминала Непряева.

Наталья Непряева и Сергей Волков

Наталья Непряева и Сергей Волков

Фото: Из личного архива Дарьи Непряевой

Отношение к нейтральному статусу и Олимпиаде

Сразу после отстранения Дарья заявляла, что готова вернуться на международные турниры только в случае, если россиянам вернут флаг и гимн. Со временем же спортсменка стала менее категорично относиться к нейтральному статусу.

К тому же, несмотря на отстранение, Непряева до последнего верила, что российских лыжников допустят на Олимпиаду-2026.

«Конечно, хочется верить, но, если не получится, не буду унывать. Буду выполнять свою работу дальше. Для меня это всё новое. Я не пробовала себя на взрослых международных стартах, а всегда бегала в России. Жду возвращения на мировую арену, хочется себя попробовать, но нет такого, что убиваюсь», – говорила она в августе 2025 года.

Какой настрой у Непряевой был на Олимпиаду?
«Жду возвращения на мировую арену, но не убиваюсь по этому». Как дела у Дарьи Непряевой?
Эксклюзив
«Жду возвращения на мировую арену, но не убиваюсь по этому». Как дела у Дарьи Непряевой?

В декабре 2025-го Дарья подала заявку на нейтральный статус и получила его. Прямо с Кубка России в Чусовом лыжница отправилась в Давос, где пройдёт этап Кубка мира. Это последний шанс для наших спортсменов отобраться на Олимпиаду. Будем верить, что у Непряевой всё получится!

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android