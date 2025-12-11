Стала лучшей лыжницей России и прорвалась на мировые старты! Кто такая Дарья Непряева?

23-летнюю лыжницу раньше сравнивали со старшей сестрой Натальей. Но перед Олимпиадой-2026 именно Дарья — лидер сборной!

10 декабря 2025 года Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) одобрила нейтральные статусы двум российским представителям лыжных гонок. Дарье Непряевой и Савелию Коростелёву разрешили принять участие в этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) и получить олимпийскую лицензию.

Долгие годы Дарья оставалась в тени своей старшей сестры Натальи (ныне – Терентьевой). Но в последние годы она очень ярко заявила о себе. Давайте же поближе познакомимся с вероятной участницей Олимпиады-2026.

Дарья Михайловна Непряева лыжница сборной России Дата рождения: 18 мая 2002 года (23 года).

Место рождения: Тверь, Россия.

Вид спорта: лыжные гонки.

Достижения: чемпионка мира среди юниоров (2022), двукратная чемпионка России (2025) и многократный призёр турнира, обладательница Кубка России — 2024/2025, многократный победитель и призёр этапов Кубка России.

Как Непряева пришла в лыжи?

Дарья родилась в Твери в 18 мая 2002 года в семье Ирины и Михаила Непряевых. Возможно, девочка не пришла бы в лыжный спорт, если бы у неё не было старшей сестры Натальи, занимавшейся лыжными гонками с мамой. Маленькая Даша всё детство смотрела на Наташу и захотела пойти по её стопам.

«Мы с Наташей ходили по лесу, много катались по горкам. В лыжах важно сделать так, чтобы ребёнку нравилось кататься на лыжах. И так постепенно она всё серьёзнее и серьёзнее начинала заниматься спортом. А Дарья лет с пяти ездила с нами на сборы Натальи и тоже начинала приучаться к лыжам. Причём она более миниатюрная, гибкая, её даже наши друзья-знакомые с детства в художественную гимнастику пытались забрать. Но нет, мы лыжники!» – рассказывала Ирина «Комсомольской правде».

Дарья и Наталья Непряевы Фото: РИА Новости

Дальше карьера Непряевой-младшей развивалась, как и у сестры: она тренировалась вместе с мамой и Александром Смирновым в школе олимпийского резерва. Кстати, у Дарьи и Натальи есть ещё и младший брат Дмитрий. Он тоже занимается лыжными гонками.

Достижения и титулы Непряевой

Дарья быстро прогрессировала и вскоре вошла в состав юниорской сборной России. В 2020 году Непряева поехала на юношеские Олимпийские игры, правда, высоких результатов там не показала.

Однако уже в 2022-м Дарья уверенно проявила себя на юниорском чемпионате мира. Видимо, вдохновившись победами старшей сестры на недавней Олимпиаде в Пекине, она выиграла гонку с раздельным стартом на 5 км и взяла серебро в эстафете. После удачного выступления на ЮЧМ Непряеву хотели вызвать в сборную на Кубок мира, но, увы, всех россиян отстранили.

Первые три года выступлений Дарьи на взрослом уровне пришлись на период отстранения наших лыжников от международных стартов. А на российских турнирах молодая лыжница постепенно пробивала себе путь к вершине.

С 2022 по 2025 год она неоднократно становилась призёром гонок Кубка и чемпионата России. В сезоне-2024/2025 Дарья наконец-то добралась до первых побед на обоих турнирах. Более того, Непряева настолько хорошо выступала весь сезон, что заняла первое место в общем зачёте Кубка России, опередив значительно более опытных соперниц.

Дарья Непряева Фото: РИА Новости

Отношения Дарьи и Натальи Непряевых

Дарья признавалась, что в детстве у них с Натальей часто бывали стычки, но сейчас обе сестры крайне близки и постоянно поддерживают друг друга.

«А я всегда буду на стороне моей сестры, даже если она сделает что-то не так, я всегда буду за неё. Она для меня один из самых близких людей.

С самого детства, когда мы были маленькие, она меня опекала. У нас семь лет разница, раньше это сильно ощущалось, сейчас уже мы практически сравнялись, я не чувствую разницу в возрасте. Она знает все мои секреты, я – её. Да, иногда она и сейчас пытается навязать своё мнение, потому что она старше, опытнее и мудрее, но мне и самой хочется что-то решать. Несмотря на то что я младше, она может прислушаться к моим советам, для меня это очень ценно», – рассказывала Непряева в интервью «РИА Новости».

В начале взрослой карьеры Дарьи многие зрители лыжных гонок часто воспринимали именно как младшую сестру лучшей на тот момент лыжницы страны. Теперь же Дарья сама стала лучшей: сравнения с сестрой больше на неё не давят, потому что они с Натальей стали равными соперницами.

Личная жизнь Дарьи Непряевой

Ещё в юниорской сборной Дарья начала встречаться с лыжником Сергеем Волковым. Молодые спортсмены вместе и по сей день.

«Мне кажется, тяжело быть вместе с человеком, который не из твоей сферы, потому что ты постоянно на сборах, дома бываем только одну неделю в месяц.

Сергей очень здорово меня поддерживает, даёт мне советы. Я постоянно у него что-то спрашиваю, он очень умный и начитанный. Мне кажется, если бы не он, возможно, у меня бы и не получилось стать чемпионкой мира среди юниоров. Весь год он мне говорил, как и что делать», – вспоминала Непряева.

Наталья Непряева и Сергей Волков Фото: Из личного архива Дарьи Непряевой

Отношение к нейтральному статусу и Олимпиаде

Сразу после отстранения Дарья заявляла, что готова вернуться на международные турниры только в случае, если россиянам вернут флаг и гимн. Со временем же спортсменка стала менее категорично относиться к нейтральному статусу.

К тому же, несмотря на отстранение, Непряева до последнего верила, что российских лыжников допустят на Олимпиаду-2026.

«Конечно, хочется верить, но, если не получится, не буду унывать. Буду выполнять свою работу дальше. Для меня это всё новое. Я не пробовала себя на взрослых международных стартах, а всегда бегала в России. Жду возвращения на мировую арену, хочется себя попробовать, но нет такого, что убиваюсь», – говорила она в августе 2025 года.

В декабре 2025-го Дарья подала заявку на нейтральный статус и получила его. Прямо с Кубка России в Чусовом лыжница отправилась в Давос, где пройдёт этап Кубка мира. Это последний шанс для наших спортсменов отобраться на Олимпиаду. Будем верить, что у Непряевой всё получится!