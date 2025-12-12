Савелий Коростелёв и Дарья Непряева впервые выступят на самом высоком уровне. И место на пьедестале будет настоящим чудом.

Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?

13 и 14 декабря российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв примут участие в этапе Кубка мира в Давосе, где им предстоит пробежать коньковый спринт и коньковую разделку и обеспечить квоты на участие в Олимпийских играх – 2026. Каковы шансы у ребят? Делаем прогнозы.

Вопрос №1. Россияне приедут и всех победят?

Не нужно ждать, что Дарья и Савелий с ходу начнут разрывать всех соперников на Кубке мира. Требовать от них медалей под лозунгом «вы же так туда рвались!» – просто смешно. Да, у обоих есть опыт участия в международных стартах – они выступали на юниорском и молодёжном ЧМ-2022 в норвежском Люгне, где выиграли золотые медали. Но это было почти четыре года назад, тогда они были совсем зелёными юниорами, и опыта борьбы с теми соперниками, которые побеждают на Кубке мира сейчас, у них нет вообще.

Коньковый спринт и коньковая разделка непрофильные дистанции у обоих, но и Дарья, и Савелий показывают на них хорошие и даже отличные результаты. Чтобы получить олимпийскую путёвку в спринте, обоим даже в забеги на выбывание проходить необязательно, можно быть где-то рядом с топ-30 по итогам квалификации. А чтобы гарантировать путёвку в коньковую разделку, нужно не проиграть больше пяти минут победителю. Но это, конечно, совсем не те цели, на которые ориентируются российские лыжники.

Если у ребят будут результаты в топ-10 – это уже отлично, если в топ-6 – шикарно, а если в топ-3 – чудо.

Вопрос №2. Что повлияет на результат?

Непряева и Коростелёв – универсалы, которые способны хорошо бегать как спринт, так и дистанции, как конёк, так и классику. Об этом красноречивее всего говорят их победы в общем зачёте Кубка России – 2024/2025. Но можно ли хоть как-то перенести результаты с российских стартов на международные?

Ответ – нет! Вообще никак. Лыжи – это не плавание и не лёгкая атлетика, где время однозначно характеризует результат. В лыжах играют роль многочисленные факторы: рельеф и протяжённость трасс, подготовка лыж, качество снега, погода, высота над уровнем моря и так далее.

Снег в Европе другой – не такой, как в России. Но к этому Непряева и Коростелёв могли привыкнуть за время сборов в Европе – как в прошлом сезоне, так и в текущем. Рельеф – к этому привыкнуть нельзя, тут ты либо готов биться на любых трассах, либо не готов. Савелий сейчас близок к своему максимуму, а вот Дарья пока далека от лучшей формы – ещё на первом этапе Кубка России в Кировске она говорила, что только вкатывается в сезон и свою форму ещё наберёт. При этом в пользу наших тот факт, что несколько сильных иностранных спортсменов и спортсменок решили пропустить швейцарский этап.

Высота в Давосе от 1560 м над уровнем моря на стадионе до 1650 м в верхней точке трассы. К этой высоте наши спортсмены должны быть привычны, так как с горным стажем у обоих полный порядок.

Вопрос №3. С лыжами всё будет в порядке?

Непосредственно с лыжами у спортсменов не должно быть проблем. Есть и совершенно новые, и те, что были очищены от фтора. С подготовкой лыж также проблем быть не должно — в Давос уже летит отчим и сервисёр Савелия Коростелёва Евгений Уфтиков. Профи, которого взяли бы в любую сервис-бригаду мира.

Не стоит забывать, что в сборной России долгие годы работает эстонская бригада сервиса во главе с Урмасом Вяльбе. И у них как раз нет никаких проблем с тем, чтобы доехать в Швейцарию и подготовить лыжи российским спортсменам. Они тоже могут помочь.

Придётся бежать без фтора? Непривычно, но на тренировках в Европе наши лыжники много раз это делали.

Единственное – россиянам придётся привыкать отдавать лыжи на проверку на фтор. Все остальные с этим работают уже давно. На каждом этапе присутствует назначенный FIS сотрудник с оборудованием. Он тестирует лыжи и в случае положительного результата сообщает об этом жюри.

Если слишком поздно отдать лыжи на проверку – велик риск недопуска к старту. Если опоздать, но в рамках разумного – денежный штраф.

Заявляться на гонки нейтральные спортсмены из России должны исключительно сами – раньше за них это делала национальная федерация. Дарья и Савелий побегут в комбинезонах BIVIUM – официального экипировщика сборной России по лыжным гонкам. Форма, естественно, без национальных символов.

Остаётся только пожелать ребятам удачи.