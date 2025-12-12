Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева выступят на этапе Кубка мира в Давосе – прогноз, будут ли у российских лыжников медали?

Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?
Андрей Шитихин
Савелий Коростелёв и Дарья Непряева
Комментарии
Савелий Коростелёв и Дарья Непряева впервые выступят на самом высоком уровне. И место на пьедестале будет настоящим чудом.

13 и 14 декабря российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв примут участие в этапе Кубка мира в Давосе, где им предстоит пробежать коньковый спринт и коньковую разделку и обеспечить квоты на участие в Олимпийских играх – 2026. Каковы шансы у ребят? Делаем прогнозы.

Полный календарь Кубка мира. Во сколько гонки?

Вопрос №1. Россияне приедут и всех победят?

Не нужно ждать, что Дарья и Савелий с ходу начнут разрывать всех соперников на Кубке мира. Требовать от них медалей под лозунгом «вы же так туда рвались!» – просто смешно. Да, у обоих есть опыт участия в международных стартах – они выступали на юниорском и молодёжном ЧМ-2022 в норвежском Люгне, где выиграли золотые медали. Но это было почти четыре года назад, тогда они были совсем зелёными юниорами, и опыта борьбы с теми соперниками, которые побеждают на Кубке мира сейчас, у них нет вообще.

Коньковый спринт и коньковая разделка непрофильные дистанции у обоих, но и Дарья, и Савелий показывают на них хорошие и даже отличные результаты. Чтобы получить олимпийскую путёвку в спринте, обоим даже в забеги на выбывание проходить необязательно, можно быть где-то рядом с топ-30 по итогам квалификации. А чтобы гарантировать путёвку в коньковую разделку, нужно не проиграть больше пяти минут победителю. Но это, конечно, совсем не те цели, на которые ориентируются российские лыжники.

Если у ребят будут результаты в топ-10 – это уже отлично, если в топ-6 – шикарно, а если в топ-3 – чудо.

Российские лыжники выступят на Кубке мира впервые с 2022 года:
Двух российских лыжников вернули на Кубок мира! Теперь и до Олимпиады рукой подать
Двух российских лыжников вернули на Кубок мира! Теперь и до Олимпиады рукой подать

Вопрос №2. Что повлияет на результат?

Непряева и Коростелёв – универсалы, которые способны хорошо бегать как спринт, так и дистанции, как конёк, так и классику. Об этом красноречивее всего говорят их победы в общем зачёте Кубка России – 2024/2025. Но можно ли хоть как-то перенести результаты с российских стартов на международные?

Ответ – нет! Вообще никак. Лыжи – это не плавание и не лёгкая атлетика, где время однозначно характеризует результат. В лыжах играют роль многочисленные факторы: рельеф и протяжённость трасс, подготовка лыж, качество снега, погода, высота над уровнем моря и так далее.

Снег в Европе другой – не такой, как в России. Но к этому Непряева и Коростелёв могли привыкнуть за время сборов в Европе – как в прошлом сезоне, так и в текущем. Рельеф – к этому привыкнуть нельзя, тут ты либо готов биться на любых трассах, либо не готов. Савелий сейчас близок к своему максимуму, а вот Дарья пока далека от лучшей формы – ещё на первом этапе Кубка России в Кировске она говорила, что только вкатывается в сезон и свою форму ещё наберёт. При этом в пользу наших тот факт, что несколько сильных иностранных спортсменов и спортсменок решили пропустить швейцарский этап.

Высота в Давосе от 1560 м над уровнем моря на стадионе до 1650 м в верхней точке трассы. К этой высоте наши спортсмены должны быть привычны, так как с горным стажем у обоих полный порядок.

Знакомимся с нашим лыжниками на Кубке мира:
Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026 Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026
Стала лучшей лыжницей России и прорвалась на мировые старты! Кто такая Дарья Непряева? Стала лучшей лыжницей России и прорвалась на мировые старты! Кто такая Дарья Непряева?

Вопрос №3. С лыжами всё будет в порядке?

Непосредственно с лыжами у спортсменов не должно быть проблем. Есть и совершенно новые, и те, что были очищены от фтора. С подготовкой лыж также проблем быть не должно — в Давос уже летит отчим и сервисёр Савелия Коростелёва Евгений Уфтиков. Профи, которого взяли бы в любую сервис-бригаду мира.

Не стоит забывать, что в сборной России долгие годы работает эстонская бригада сервиса во главе с Урмасом Вяльбе. И у них как раз нет никаких проблем с тем, чтобы доехать в Швейцарию и подготовить лыжи российским спортсменам. Они тоже могут помочь.

Придётся бежать без фтора? Непривычно, но на тренировках в Европе наши лыжники много раз это делали.

Единственное – россиянам придётся привыкать отдавать лыжи на проверку на фтор. Все остальные с этим работают уже давно. На каждом этапе присутствует назначенный FIS сотрудник с оборудованием. Он тестирует лыжи и в случае положительного результата сообщает об этом жюри.

Если слишком поздно отдать лыжи на проверку – велик риск недопуска к старту. Если опоздать, но в рамках разумного – денежный штраф.

А кто сейчас лидирует в Кубке мира?
Клебо добился супердостижения. 100 побед на Кубке мира не одерживал никто из лыжников
Клебо добился супердостижения. 100 побед на Кубке мира не одерживал никто из лыжников

Заявляться на гонки нейтральные спортсмены из России должны исключительно сами – раньше за них это делала национальная федерация. Дарья и Савелий побегут в комбинезонах BIVIUM – официального экипировщика сборной России по лыжным гонкам. Форма, естественно, без национальных символов.

Остаётся только пожелать ребятам удачи.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android