Российская лыжница пробежит гонку в Европе без нейтрального статуса. Так делал Большунов

13 декабря в швейцарском Давосе состоится долгожданное возвращение российских лыжников на Кубок мира, где их не было с весны 2022 года. Но в этот же день в Европе будет выступать ещё одна топ-спортсменка. В Австрии классическую гонку-челленджер на 15 км в рамках марафонской серии Ski Classics пробежит Варвара Прохорова. Та самая, которая билась за нейтральный статус и рвалась на Олимпиаду-2026. Не в лыжах, а в ски-альпинизме.

Год назад она искала 5000 евро для оплаты проверки на нейтральный статус, нашла деньги, получила возможность выступать, но… Из-за череды травм прошлый сезон у спортсменки совсем не сложился. Неудачные выступления на Кубке мира по ски-альпинизму поставили крест на её олимпийской мечте. В «скимо» Варвара ещё побегает, но про Кубок мира в этом сезоне уже не думает. И зимой она решила бегать там, где просто будет получать удовольствие.

«Я хочу этот сезон больше по фану провести, бежать то, что будет нравиться. Я очень устала морально, куча травм за последние пару сезонов. Поэтому я хочу немного перекурить, чтобы дальше выступать. Очень тяжело себя ощущаю. Чувствую, что начинаю на что-то целенаправленно готовиться, и начинает просто тошнить от всего этого. Понимаю, что это временное состояние. Мне нужно просто немного отдохнуть и набраться положительных эмоций, да и глобально активный режим поддерживать, чтобы форму не терять», – объяснила Варвара.

Варвара Прохорова Фото: РИА Новости

Прямо сейчас Варвара находится в Австрии и 13 декабря пробежит гонку-челленджер в Бад-Гаштайне. Там же пройдёт пролог серии Ski Classics, который откроет сезон классических марафонов, а гонка-спутник – обязательное мероприятие практически для всех желающих. Правда, заявиться именно в Австрии на гонку для россиян было бы сложно, но Прохоровой помогла марафонская команда Ski Willy – единственная, за которую она выступала в Ski Classics. Её заявили вместе с ещё несколькими спортсменами команды.

Интересно, что нейтральный статус, который действует у Прохоровой в ски-альпинизме, для марафонской серии не подходит. Нужно подавать заявку в FIS, то есть идти по пути Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой. Пока же Варвара пошла по пути Александра Большунова – помните, как трёхкратный олимпийский чемпион бежал ночной марафон в Италии?

«Меня ведь из команды никто не убирал. Мы так и остались в прекрасных отношениях, постоянно были на связи. Когда я ездила на этап Кубка мира по ски-альпинизму в Шладминг, то виделась со всеми друзьями-знакомыми. Вот и сейчас я тренировалась в Италии, но без конкретных планов. И от моих австрийских друзей поступило предложение пробежать челленджер.

Подумала – почему бы и нет? За четыре часа доехала на поезде в Австрию. Только дистанцию выбрала не 30, а 15 км. Эта гонка не входит в Pro-тур и проходит не под эгидой FIS. Если честно, я немного сомневалась, так как мало тренировок провела именно на беговых лыжах, всё-таки была заточена на ски-альпинизм. Успела пообщаться с теми ребятами, с которыми пересекалась, когда сама бегала марафоны. В частности, с норвежцами – приветливые, никаких проблем в общении. Я уж не говорю про девочек, которые в нашей команде.

Все очень дружелюбны. При желании можно и в марафонскую серию вернуться, вопрос только в статусе. Не уверена, что готова делать это в текущем сезоне. Во всяком случае в первой его половине. Возможно, пробегу ещё несколько «челленджеров», потренируюсь, а потом уже решать буду. От предстоящей гонки хочу просто удовольствие получить, а ещё поддержать таким образом Савелия и Дашу. Мы все очень соскучились по международным стартам».

Гонка с участием Варвары Прохоровой стартует в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» обязательно расскажет вам о том, как выступила россиянка.