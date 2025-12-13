Скидки
Лыжные гонки, Кубок мира — 2025/2026: прямая онлайн-трансляция гонки с участием Коростелёва и Непряевой в Давосе 13 декабря

Российские лыжники вернулись на Кубок мира! Первая гонка Коростелёва и Непряевой. LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Савелий Коростелёв
Савелий и Дарья не просто дебютируют на высочайшем мировом уровне, но и сражаются за квоты на Олимпиаду-2026.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Суббота, 13 декабря 2025 года — знаменательный день не только для наших лыжных гонок, но и для всего российского спорта в целом. Впервые с начала 2022 года наши лыжники примут участие в Кубке мира.

Да, наши спортсмены лишены флага и гимна и выступают в нейтральном статусе. Да, их пока всего двое. Но все соперники, включая лидеров Кубка мира, прекрасно знают, что Савелий Коростелёв и Дарья Непряева — это талантливые российские лыжники, победители Кубка России прошлого сезона. И их надо если уж не бояться, то точно принимать во внимание.

Первой гонкой для россиян на этапе в Давосе (Швейцария) станет коньковый спринт. Начало квалификации — в 15:45 мск. Забеги на выбывание стартуют в 18:15. А борьба за медали развернётся после 19:35.

Сложно сказать, смогут ли россияне претендовать на медали в первый же свой день на Кубке мира, однако они определённо должны получить необходимые очки FIS и квалифицироваться на Олимпиаду-2026. Для этого достаточно, грубо говоря, не потерять на трассе лыжи и финишировать не на последних местах.

Расписание и результаты гонок Кубка мира - 2025/2026
