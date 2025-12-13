Колесо Сансары. Коростелёв был последним, кто побеждал с флагом России до отстранения

А теперь он стал одним из первых звёздных спортсменов, вернувшихся на мировой уровень. Это очень символично.

13 декабря 2025 года российский лыжник Савелий Коростелёв вернётся на международную арену. И это событие важно не только из-за того, что он получит возможность отобраться на Олимпиаду-2026.

Парень из Перми – автор последнего мирового успеха наших лыж. 25 февраля 2022-го на юниорском чемпионате мира – 2022 в Норвегии он выиграл разделку на 10 км классикой. И последним из наших в спорте финишировал с флагом до массового отстранения практически всех отечественных атлетов.

Савелий – последний из российских лыжников, в честь кого звучал гимн и поднимался триколор. «Надеюсь, это только начало моей карьеры. Дальше – больше», – писал в тот день спортсмен в социальных сетях.

18-летний Савелий тогда не знал, что буквально через несколько дней Россию надолго отрежут от мирового спорта и его запланированный уже дебют на Кубке мира состоится только через четыре долгих года.

30 ноября 2025-го лыжнику исполнилось 22. В России он больше не подающий надежды юноша, а лидер молодого поколения. Да, в строю Александр Большунов и парни, с которыми он вместе побеждал в Пекине, но Коростелёв уже знает, как их всех обыгрывать. Кубок России – 2024/2025 он взял.

Пусть и с некоторым запозданием, но всё равно вовремя – перед Олимпиадой – в мировом спорте началась оттепель. Спортивный арбитражный суд в Лозанне призвал Международную федерацию лыжных гонок допустить лыжников из России к соревнованиям, и FIS не просто подчинился, а даже не стал тянуть время, оставив тому же Коростелёву шанс попасть на Игры-2026.

Да, во многих видах спорта атлеты из России уже выступают. Те же пловцы добывали золото на чемпионате мира почти без ограничений. Однако что касается зимних видов, то возвращение Коростелёва – знаковое. Во-первых, это лидер лыжной сборной прямо сейчас. Он в лучшей форме действительно может тягаться с норвежцами, а не быть статистом для галочки.

Во-вторых, это просто очень символично. В феврале 2022-го на победе Савелия всё закончилось. А теперь – с его новым стартом, дебютным на Кубке мира, кажется, всё только начинается. История сделала оборот за четыре года и вернулась к тому, с чего всё началось. К нашему яркому парню в Давосе будет приковано внимание не только российских, но и мировых болельщиков. И он становится символом нового поколения нашего спорта. Лидером тех атлетов, которые перетерпели отстранение и теперь готовы рвать и метать.

Старт квалификации в коньковом спринте у женщин – в 15:45 мск (там выступит россиянка Дарья Непряева), а мужской пролог начнётся в 16:25. Сражение за медали стартует в Давосе после 18:00 мск.