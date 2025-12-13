Возможно, вы удивитесь, но многие рады видеть лыжников из России на Кубке мира.

«Легко верить, что они злодеи». Реакция Клебо и других скандинавов на возвращение россиян

Пока Савелий Коростелёв тренировался в Давосе с членами итальянской и американской сборных, скандинавы активно комментировали возвращение российских лыжников. Оказалось, что даже у самых радикально настроенных к нашим спортсменам норвежцев и шведов мнения разделились.

«Встреча была приятной»

Иностранцы начали вспоминать о существовании россиян ещё до того, как Коростелёв отправился в Давос. О знакомстве с ним рассказал 23-летний швед Эдвин Ангер. Вместе с Савелием теперь уже двукратный бронзовый призёр ЧМ-2025 выступал на юниорском чемпионате мира в 2022-м.

«Он был хорош, очень хорош. Я получил от него урок. Правда, я выступил ужасно, но его уровень был действительно высоким.

Все мы в юниорской сборной задавались вопросом, что они (российские лыжники-юниоры. – Прим. «Чемпионата») ели на завтрак. Они были на несколько минут быстрее нас, и я говорю не только про Коростелёва. Трое из них были просто невероятно сильными», – вспоминает Ангер.

Норвежский экс-биатлонист Эйнар Хедегарт на прошлом этапе лыжного Кубка мира выиграл первую гонку, а в Давосе уже успел пообщаться с Коростелёвым и остался приятно удивлён.

«Он был очень милым. Легко верить, что все россияне – злодеи, но они такие же, как и мы», – отметил Хедегарт.

Россиянина, кажется, с распростёртыми объятиями готов встретить даже лучший лыжник мира Йоханнес Клебо, который ранее высказывался очень сдержанно.

«С нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелёв сможет показать, хочу поприветствовать всех нейтральных атлетов. Я уже видел его, встреча была приятной», – сказал Клебо.

«Многие не хотят, чтобы они здесь были»

Однако, конечно, без ложки дёгтя не обошлось. Среди норвежцев нашёлся и тот, кто высказал своё «фи» нашим спортсменам – Ивер Тильдхейм Андерсен.

«В идеале я бы хотел, чтобы им вообще не разрешали участвовать. Но нужно уважать это решение и относиться к ним как ко всем остальным.

Поскольку многие не хотят, чтобы они здесь были, не хотят, чтобы они побеждали. Однако есть и много тех, кто не хочет, чтобы норвежцы занимали пьедестал почёта», – заявил Андерсен.

К счастью, мнение Ивера – не решающее. Россияне, хоть и нейтральные, начали своё возвращение! Ждём, когда Савелий покажет, на что он способен!