Лыжи

Что думают о возвращении россиян на Кубок мира по лыжным гонкам: Коростелёв, Клебо, Ангер, Хедегарт, Андерсен

«Легко верить, что они злодеи». Реакция Клебо и других скандинавов на возвращение россиян
Юлия Сидорова
Реакция на возвращение россиян на Кубок мира
Возможно, вы удивитесь, но многие рады видеть лыжников из России на Кубке мира.

Пока Савелий Коростелёв тренировался в Давосе с членами итальянской и американской сборных, скандинавы активно комментировали возвращение российских лыжников. Оказалось, что даже у самых радикально настроенных к нашим спортсменам норвежцев и шведов мнения разделились.

«Встреча была приятной»

Иностранцы начали вспоминать о существовании россиян ещё до того, как Коростелёв отправился в Давос. О знакомстве с ним рассказал 23-летний швед Эдвин Ангер. Вместе с Савелием теперь уже двукратный бронзовый призёр ЧМ-2025 выступал на юниорском чемпионате мира в 2022-м.

«Он был хорош, очень хорош. Я получил от него урок. Правда, я выступил ужасно, но его уровень был действительно высоким.

Все мы в юниорской сборной задавались вопросом, что они (российские лыжники-юниоры. – Прим. «Чемпионата») ели на завтрак. Они были на несколько минут быстрее нас, и я говорю не только про Коростелёва. Трое из них были просто невероятно сильными», – вспоминает Ангер.

Норвежский экс-биатлонист Эйнар Хедегарт на прошлом этапе лыжного Кубка мира выиграл первую гонку, а в Давосе уже успел пообщаться с Коростелёвым и остался приятно удивлён.

«Он был очень милым. Легко верить, что все россияне – злодеи, но они такие же, как и мы», – отметил Хедегарт.

Россиянина, кажется, с распростёртыми объятиями готов встретить даже лучший лыжник мира Йоханнес Клебо, который ранее высказывался очень сдержанно.

«С нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелёв сможет показать, хочу поприветствовать всех нейтральных атлетов. Я уже видел его, встреча была приятной», – сказал Клебо.

«Многие не хотят, чтобы они здесь были»

Однако, конечно, без ложки дёгтя не обошлось. Среди норвежцев нашёлся и тот, кто высказал своё «фи» нашим спортсменам – Ивер Тильдхейм Андерсен.

«В идеале я бы хотел, чтобы им вообще не разрешали участвовать. Но нужно уважать это решение и относиться к ним как ко всем остальным.

Поскольку многие не хотят, чтобы они здесь были, не хотят, чтобы они побеждали. Однако есть и много тех, кто не хочет, чтобы норвежцы занимали пьедестал почёта», – заявил Андерсен.

К счастью, мнение Ивера – не решающее. Россияне, хоть и нейтральные, начали своё возвращение! Ждём, когда Савелий покажет, на что он способен!

