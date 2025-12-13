Пустая угроза. Шведские лыжницы отказались бойкотировать гонки после возвращения россиян

Ох, сколько гневных речей мы все услышали за то время, пока российских лыжников не было на Кубке мира. Шведы с норвежцами радовались, что рядом нет Александра Большунова и Натальи Непряевой, и разыгрывали медаль за медалью между собой. Периодически в СМИ появлялась информация о возможном допуске россиян, и тогда особо горячие головы просыпались и порой даже грозились бойкотом, если нашим дадут зелёный свет
И всё это, конечно, были пустые угрозы.
Наверное, особенно тоскливо сейчас приходится именитой шведской лыжнице Линн Сван, которая словно мантру повторяла слова о бойкоте.
Вот, например, её слова во время дискуссии о допуске России на ЧМ-2023:
«Да, я была бы готова бойкотировать чемпионат мира. Когда я буду стоять там, надеюсь, что буду вести себя так же, как я думаю здесь и сейчас», – приводит позицию Сван Inside the Games. Позицию тогда проверить не вышло.
И вот 2 декабря 2025-го CAS де-факто обязал FIS вернуть россиян на международные старты. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральные статусы и заявились на гонки в Давос. И у Линн Сван наконец-то появился реальный шанс показать свою решимость. Но она несколько дней просто молчала, а потом даже тренерский штаб сборной Швеции заявил, что ограничивает доступ СМИ к спортсменке. Тренеры сослались на утомляемость головного мозга Линн после травмы. Однако скандинавские журналисты до неё всё-таки добрались. И Сван выдала что-то труднопонимаемое.
«Я не знаю, как себя почувствую, если окажусь на Олимпиаде и они (российские лыжники. – Прим. «Чемпионата») будут там. Может быть, буду в суперформе, а ведь у меня ещё никогда не было медалей на Олимпиаде… Но я могу лишь надеяться, что у меня хватит твёрдости в тот момент. Потому что последнее, чего я хочу – это потерять свою принципиальность в таком вопросе. Есть вещи важнее спорта», – приводит её слова издание Expressen.
Наверное, Линн для себя отложила решение принципиального вопроса до Олимпиады, где она уж точно-точно решится на бойкот! Потому что в коньковом спринте 13 декабря она выступила. И вот незадача – в стартовом городке она наверняка пересеклась с Дарьей Непряевой. Жаль, что мы не могли увидеть эмоции Сван в этот момент.
Линн в своих суждениях не одинока, ведь было ещё несколько спортсменов из скандинавских стран, которые грозили кулаком FIS и МОК. А на деле – ничего.
Призёр Олимпиады-2022 Майя Дальквист заявляла о бойкоте, однако тоже вышла на старт. Йонна Сундлинг вообще говорила, что у неё будет крутить живот при виде спортсменов из России и Беларуси. Что ж, верим, что ей не пригодились туалетные комнаты рядом с трассой в Давосе.
Ни один из спортсменов, принимающих участие в мужских или женских соревнованиях на Кубке мира, не заявил публично, что пропустит гонки в Давосе, после того как стало известно об участии в них россиян Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой.
Все яркие заявления были пустыми угрозами и нелепой бравадой.