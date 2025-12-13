Пустая угроза. Шведские лыжницы отказались бойкотировать гонки после возвращения россиян

Победительницы этапов Кубка мира поступились собственными принципами. Ну как же так, девушки?!

Ох, сколько гневных речей мы все услышали за то время, пока российских лыжников не было на Кубке мира. Шведы с норвежцами радовались, что рядом нет Александра Большунова и Натальи Непряевой, и разыгрывали медаль за медалью между собой. Периодически в СМИ появлялась информация о возможном допуске россиян, и тогда особо горячие головы просыпались и порой даже грозились бойкотом, если нашим дадут зелёный свет

И всё это, конечно, были пустые угрозы.

Наверное, особенно тоскливо сейчас приходится именитой шведской лыжнице Линн Сван, которая словно мантру повторяла слова о бойкоте.

Вот, например, её слова во время дискуссии о допуске России на ЧМ-2023:

«Да, я была бы готова бойкотировать чемпионат мира. Когда я буду стоять там, надеюсь, что буду вести себя так же, как я думаю здесь и сейчас», – приводит позицию Сван Inside the Games. Позицию тогда проверить не вышло.

И вот 2 декабря 2025-го CAS де-факто обязал FIS вернуть россиян на международные старты. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральные статусы и заявились на гонки в Давос. И у Линн Сван наконец-то появился реальный шанс показать свою решимость. Но она несколько дней просто молчала, а потом даже тренерский штаб сборной Швеции заявил, что ограничивает доступ СМИ к спортсменке. Тренеры сослались на утомляемость головного мозга Линн после травмы. Однако скандинавские журналисты до неё всё-таки добрались. И Сван выдала что-то труднопонимаемое.

«Я не знаю, как себя почувствую, если окажусь на Олимпиаде и они (российские лыжники. – Прим. «Чемпионата») будут там. Может быть, буду в суперформе, а ведь у меня ещё никогда не было медалей на Олимпиаде… Но я могу лишь надеяться, что у меня хватит твёрдости в тот момент. Потому что последнее, чего я хочу – это потерять свою принципиальность в таком вопросе. Есть вещи важнее спорта», – приводит её слова издание Expressen.

Наверное, Линн для себя отложила решение принципиального вопроса до Олимпиады, где она уж точно-точно решится на бойкот! Потому что в коньковом спринте 13 декабря она выступила. И вот незадача – в стартовом городке она наверняка пересеклась с Дарьей Непряевой. Жаль, что мы не могли увидеть эмоции Сван в этот момент.

Линн в своих суждениях не одинока, ведь было ещё несколько спортсменов из скандинавских стран, которые грозили кулаком FIS и МОК. А на деле – ничего.

Призёр Олимпиады-2022 Майя Дальквист заявляла о бойкоте, однако тоже вышла на старт. Йонна Сундлинг вообще говорила, что у неё будет крутить живот при виде спортсменов из России и Беларуси. Что ж, верим, что ей не пригодились туалетные комнаты рядом с трассой в Давосе.

Ни один из спортсменов, принимающих участие в мужских или женских соревнованиях на Кубке мира, не заявил публично, что пропустит гонки в Давосе, после того как стало известно об участии в них россиян Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой.

Все яркие заявления были пустыми угрозами и нелепой бравадой.