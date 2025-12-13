Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Российские лыжники выступят на Олимпиаде-2026 — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева завоевали необходимые квоты

Да, да, да! Российские лыжники завоевали квоты на Олимпиаду-2026!
Андрей Шитихин
Савелий Коростелёв и Дарья Непряева
Комментарии
Ещё две недели назад в это вообще не верилось.

Российские лыжники должны поехать на Олимпиаду-2026!

Это стало ясно после того, как Дарья Непряева и Савелий Коростелёв выступили в квалификации конькового спринта на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Давосе и завоевали необходимые квоты. Менее двух недель назад о таком и мечтать было нельзя!

Дарья и Савелий не смогли попасть в топ-30, которые побегут забеги на выбывание, но набрали достаточное количество FIS-пунктов для квалификации на Игры. Никто из основных соперников – а это представители экзотических для лыжных гонок стран – улучшить их показатели не сможет. Российские лыжники выполнили необходимые критерии.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 16:24 МСК
Окончено
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

Могло ли быть лучше? Ну да, могло бы быть и попадание в топ-30, тогда было бы очень хорошо. Мы уже объясняли, что от Савелия и Дарьи не стоит сразу ждать высоких результатов. Слишком долго не было россиян на международных стартах. Ещё в октябре 2023 года старший тренер сборной России Юрий Бородавко говорил, что если не вернуться «на мир» очень быстро, то будет потеряно ощущение тех скоростей, которые были там.

Почему от россиян не стоит ждать медалей на Кубке мира?
Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?
Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?

Говорил он это тогда, когда в самом прайме был Александр Большунова. Вот наши вернулись – и на коньковом спринте получили по шапке. На гонках Кубка мира всё другое, просто всё – лыжи, снег, протяжённость трасс, скорости, да сами движения другие. Как у нас – так там не получится. Но ведь квалификация спринта нужна была совершенно для другого – для завоевания квот на Олимпиаду. Эта задача была решена.

Подробнее о наших на Кубке мира:
Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026 Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026
Стала лучшей лыжницей России и прорвалась на мировые старты! Кто такая Дарья Непряева? Стала лучшей лыжницей России и прорвалась на мировые старты! Кто такая Дарья Непряева?

А что, собственно, означает завоевание необходимых квот? То, что на Олимпиаде-2026 россияне смогут стартовать во всех личных гонках. Может ли на Олимпиаду поехать кто-то другой из россиян? Строго говоря, Савелий и Дарья завоевали квоты, а не именные путёвки, однако только они выполнили необходимое условие олимпийской квалификации для «личников» — поучаствовали в первом блоке Кубка мира.

Тут, конечно, есть тонкий момент. Дело в том, что каждый из нейтральных спортсменов должен рассматриваться индивидуально. То есть если трактовать буквально, то сколько бы «нейтралов» ни выполнили нормативы, столько квот им и должно быть выдано. Но даже в официальных документах о нейтральности FIS разделяет россиян и белорусов, то есть рассматривает их как страны. И никто всех нейтралов на Олимпиаду не пустит. Одна страна – один лыжник и одна лыжница максимум. Как для Мексики, Таиланда, Хорватии и других «грандов».

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв

Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Просто у других россиян в лыжах вообще нет нейтрального статуса. Тому же Сергею Волкову в FIS напомнили, что на рассмотрение заявок отводится 30 дней. Квалификация после Давоса будет закрыта, а окончательный состав участников Игр-2026 в лыжных гонках будет объявлен 18 января.

Впрочем, пока можно говорить только, что выполнены спортивные критерии попадания на Олимпиаду. Чтобы точно говорить о поездке в Италию, нужно пройти фильтр МОК по нейтральности (да, там свой) и получить приглашение на Игры. Однако это уже мелочи, если учитывать то, что ещё две недели назад ни у одного российского лыжника не было вообще никаких шансов.

Каким было возвращение россиян на мировую арену?
Россияне вернулись на Кубок мира! И сходу квалифицировались на Олимпиаду-2026
Россияне вернулись на Кубок мира! И сходу квалифицировались на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android