Да, да, да! Российские лыжники завоевали квоты на Олимпиаду-2026!

Российские лыжники должны поехать на Олимпиаду-2026!

Это стало ясно после того, как Дарья Непряева и Савелий Коростелёв выступили в квалификации конькового спринта на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Давосе и завоевали необходимые квоты. Менее двух недель назад о таком и мечтать было нельзя!

Дарья и Савелий не смогли попасть в топ-30, которые побегут забеги на выбывание, но набрали достаточное количество FIS-пунктов для квалификации на Игры. Никто из основных соперников – а это представители экзотических для лыжных гонок стран – улучшить их показатели не сможет. Российские лыжники выполнили необходимые критерии.

Могло ли быть лучше? Ну да, могло бы быть и попадание в топ-30, тогда было бы очень хорошо. Мы уже объясняли, что от Савелия и Дарьи не стоит сразу ждать высоких результатов. Слишком долго не было россиян на международных стартах. Ещё в октябре 2023 года старший тренер сборной России Юрий Бородавко говорил, что если не вернуться «на мир» очень быстро, то будет потеряно ощущение тех скоростей, которые были там.

Говорил он это тогда, когда в самом прайме был Александр Большунова. Вот наши вернулись – и на коньковом спринте получили по шапке. На гонках Кубка мира всё другое, просто всё – лыжи, снег, протяжённость трасс, скорости, да сами движения другие. Как у нас – так там не получится. Но ведь квалификация спринта нужна была совершенно для другого – для завоевания квот на Олимпиаду. Эта задача была решена.

А что, собственно, означает завоевание необходимых квот? То, что на Олимпиаде-2026 россияне смогут стартовать во всех личных гонках. Может ли на Олимпиаду поехать кто-то другой из россиян? Строго говоря, Савелий и Дарья завоевали квоты, а не именные путёвки, однако только они выполнили необходимое условие олимпийской квалификации для «личников» — поучаствовали в первом блоке Кубка мира.

Тут, конечно, есть тонкий момент. Дело в том, что каждый из нейтральных спортсменов должен рассматриваться индивидуально. То есть если трактовать буквально, то сколько бы «нейтралов» ни выполнили нормативы, столько квот им и должно быть выдано. Но даже в официальных документах о нейтральности FIS разделяет россиян и белорусов, то есть рассматривает их как страны. И никто всех нейтралов на Олимпиаду не пустит. Одна страна – один лыжник и одна лыжница максимум. Как для Мексики, Таиланда, Хорватии и других «грандов».

Савелий Коростелёв Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Просто у других россиян в лыжах вообще нет нейтрального статуса. Тому же Сергею Волкову в FIS напомнили, что на рассмотрение заявок отводится 30 дней. Квалификация после Давоса будет закрыта, а окончательный состав участников Игр-2026 в лыжных гонках будет объявлен 18 января.

Впрочем, пока можно говорить только, что выполнены спортивные критерии попадания на Олимпиаду. Чтобы точно говорить о поездке в Италию, нужно пройти фильтр МОК по нейтральности (да, там свой) и получить приглашение на Игры. Однако это уже мелочи, если учитывать то, что ещё две недели назад ни у одного российского лыжника не было вообще никаких шансов.