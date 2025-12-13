Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?

Возвращение российских лыжников на Кубок мира получилось противоречивым. С одной стороны – подтверждены олимпийские квоты. На Играх-2026 наши спортсмены точно выступят. С другой стороны, 39-е место Дарьи Непряевой и 52-е место Сергея Коростелёва – это настоящий шок для тысяч болельщиков. Неужели наши лыжники настолько слабы?

Конечно, все мы рассчитывали на большее. На топ-30 – точно. А в итоге проиграли представителям Словении, Эстонии, Китая. Кошмар и ужас? Или этому есть разумное объяснение? Давайте разбираться без эмоций.

1. Высота. В России гонки в таких условиях просто не проводятся

Дарью и Савелия в Давосе просто придавила высота – 1560 м над уровнем моря. Плюс высокая влажность. Одно дело – тренироваться в таких условиях, совсем другое – показывать свой максимум в самый ответственный момент. В телеграм-канале «Комитет спортсменов» Непряева сказала, что дышать было очень сложно, да и вообще гонка прошла невероятно тяжело. Коростелёв был ещё более краток, употребив эпитет «дерьмо». В России лыжные гонки на высоте не проводятся. Единственное место для проведения соревнований высокого уровня – Сочи, но ФЛГР туда не стремится.

2. Это не спринт «а-ля русс». Здесь нужно показать максимум на километре

В Давосе очень своеобразная спринтерская трасса – два круга чуть меньше чем по 600 м. В России таких спринтерских трасс нет. Вернее, эти конфигурации упорно не используются. У нас спринты от 1500 м и больше, вплоть до 1900. Это совершенно другая динамика, другая раскладка. Это в России можно на спринте палку сломать, успеть получить другую от тренера и занять высокое место в квалификации. Да что там, даже в забегах на выбывание можно успеть всех догнать и обогнать. На Кубке мира такое невозможно. Результаты Коростелёва и Непряевой красноречиво говорят об уровне российского спринта.

Дарья Непряева Фото: EPA/TASS

3. Другой снег. Другие скорости. Лыжи без фтора. Всё это новое и почти незнакомое

Снег на Кубке мира другой – с Вершиной Тёи или Чусовым не сравнить. Скольжение тоже другое, не такое «тупое», как в России. Фактически спринт на Кубке мира – это как спринт в России в просмотре на скорости х2. К такому просто нужно быть готовым. Юрий Бородавко бил в набат ещё два года назад, утверждая, что на Кубке мира бегут намного быстрее. Плюс лыжи без фтора – понятно, что Евгений Уфтиков, который готовил лыжи в Давосе, прекрасно знает, как готовить лыжи без фтора. Но нужно привыкнуть к тому, чтобы на них бегать. Кстати, стоит отметить, что ни Дарья, ни Савелий на лыжи после квалификации не жаловались. Вероятно, инвентарь был подготовлен хорошо.

4. Мандраж. Он был, какие бы бравые интервью ни давал Савелий

Безусловно, сказался и мандраж. Савелий перед стартом раздал массу интервью, старался быть позитивным и дружелюбным, не вестись на провокационные вопросы. Но для Непряевой и Коростелёва это оказался дебют на Кубке мира. А ожидания от них были колоссальные. Теперь дебют состоялся, главная задача выполнена – сейчас можно сбросить этот груз с плеч и бежать так, как они могут. У Дарьи и Савелия в Давосе ещё коньковые разделки на 10 км. Наверняка там они будут намного выше.