Лыжи

У Клебо сдали нервы после гонки Кубка мира — норвежец швырнул палки и убежал со стадиона

Клебо психанул на Кубке мира! Норвежец упал, швырнул палки и убежал со стадиона
Андрей Шитихин
У Клебо сдали нервы после гонки Кубка мира
Это первое поражение Йоханнеса в спринте почти за два года.

Сенсацией завершился мужской спринт на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Давосе. Норвежец Йоханнес Клебо, доминатор спринтерских гонок, который не знал поражений почти два года, не смог пройти даже в полуфинал! Абсолютный чемпион мира – 2025 после своего забега дал волю эмоциям – такое бывает крайне редко.

Клебо, конечно, был безоговорочным фаворитом личного спринта. Особенно после того, как он легко накануне разобрался со всеми конкурентами в спринте командном. Однако в квалификации Йоханнес показал лишь третий результат, а в своём четвертьфинальном забеге допустил несколько ошибок.

Он поскользнулся в первом же крутом повороте и практически упал, сразу отстав от остальных. Но поскольку это случилось в начале забега, Клебо успел догнать остальных и даже выбрался в лидеры. Однако на втором круге в повороте перед финишем его вынесло на внешний радиус, и норвежец отлетел сразу на пятое место.

Клебо предпринял финишное ускорение, но метров за 10 до финиша прекратил толкаться, поняв, что выше четвёртого места в забеге ему не подняться. После окончания забега он с размаху швырнул подальше палки, затем снял номер, оделся и покинул стадион. В это время он ещё оставался лаки-лузером. Кажется, Клебо так выплёскивал эмоции лишь после марафона на ЧМ-2021, когда в столкновении с ним сломал палку Александр Большунов.

В итоге норвежца выбили – другие забеги оказались быстрее. Последний раз Клебо не проходил в полуфинал спринта в Лиллехаммере в 2018-м, когда сломал палку. Без него в финале крутейшую зарубу устроили Люка Шанава и Федерико Пеллегрино – победил француз, который чуть раньше начал делать разножку.

У женщин очередную победу одержала шведка Йонна Сундлинг, а норвежка Кристин Шистад схлопотала дисквалификацию за создание помех сопернице.

