Возвращение российских лыжников на Кубок мира. Вторая гонка Коростелёва и Непряевой. LIVE

Савелий и Дарья пробегут 10 км с раздельным стартом. Олимпийские квоты уже добыты, пришло время показывать себя!

В воскресенье, 14 декабря, российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева продолжат свой турнирный путь на Кубке мира — 2025/2026. Накануне наши спортсмены, буквально несколько дней назад получившие нейтральный статус, дебютировали на высочайшем международном уровне и завоевали для себя квоты на Олимпийские игры — 2026. Теперь надо улучшать результаты!

Приятно удивить болельщиков в коньковом спринте Савелий и Дарья, к сожалению, не смогли: заняли в квалификации 52-е и 39-е места соответственно и не отобрались в забеги на выбывание. Теперь им предстоит выступить в гонках на 10 км с раздельным стартом. И сегодня шансов проявить себя с лучшей стороны у российских лыжников, кажется, больше.