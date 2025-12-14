Российские лыжи остались в тени Кубка мира. А в Чусовом было интересно!

В Чусовом (Пермский край) завершился третий этап Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Он проходил в формате мини-тура, то есть здесь можно было заработать намного больше очков, чем на отдельно взятом этапе.

Чем же завершился этот этап? Выделяем главные события.

Степанова и Ардашев — лучшие в общем зачёте

Сергей Ардашев стал просто безоговорочно лучшим. Он выиграл классическую разделку, коньковый спринт и спокойно финишировал первым в коньковом преследовании. На данный момент Ардашев – самый стабильный лыжник России, и он заслуженно с огромным преимуществом лидирует в общем зачёте. У соперников даже не было шансов побороться с ним.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова вернулась уже по-настоящему. Отличная классическая гонка в борьбе с Алиной Пеклецовой, убедительная победа в спринте и полный контроль в гонке преследования. Вероника мгновенно переместилась на шестое место в общем зачёте Кубка России и наверняка будет подниматься выше.

Пеклецова непобедима в дистанционных гонках

Слабое место Алины Пеклецовой в таких многодневных гонках – спринты. В Чусовом она даже прошла квалификацию, но из четвертьфинала выйти не смогла. И на преследование вышла с отставанием в 44 секунды от Вероники Степановой. При этом Пеклецова выиграла классическую разделку. Вот что значит успешное выступление в спринте.

В гонке преследования Алина отыгрывала у Вероники много, сокращала отставание до 13 секунд, однако в итоге уступила 26. Тем не менее по чистому времени она вновь была лучшей и в нынешнем сезоне дистанционные гонки, в которых участвует, не проигрывает. Да, и в общем зачёте Кубка России Пеклецова поднялась на второе место, уступая только Евгении Крупицкой.

Большунов постепенно возвращает кондиции

Александр Большунов в общем зачёте мини-тура стал вторым, как и в прошлом сезоне. Но если тогда он в борьбе проиграл Илье Семикову, то теперь против Сергея Ардашева у него просто не было шансов. Однако Большунов возвращает свои кондиции – это видно и по движениям. Пока это ещё не тот Сан Саныч, который рвал всех не только в России, но и в мире, тем не менее он явно набирает форму. Жаль только, что он не сможет показать свою силу на международных стартах, как и Сергей Ардашев.

Юниор Сахаров впервые поднялся в топ-3 на Кубке России

Великолепно провёл мини-тур 19-летний Андрей Сахаров. В общем зачетё он стал пятым, показав третий результат по чистому времени в гонке преследования. Для юного лыжника, который очень громко заявил о себе в прошлом сезоне, это первое попадание в топ-3 на этапе Кубка России. Впереди оказались только Павел Соловьёв и Артём Мальцев – признанные мастера коньковых гонок.

Сахаров в Кубке России довольно высоко, но сейчас все поедут в Ижевск, а Андрей отправится в Тюмень, где пройдут важные Всероссийские старты среди юниоров и молодёжи.

Долгожданный подиум Юлии Ступак

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак, которая попала в сборную России по особым критериям, забежала в топ-3 в спринте. В дистанционных гонках она показала очень скромные результаты, однако спринт провела если не отлично, то хорошо.

Впрочем, Дарья Непряева и Савелий Коростелёв показали, что призовые места в спринтах на Кубке России на международном уровне ничего не значат.