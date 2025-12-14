Российский лыжник стал лишь 25-м в коньковой разделке на 10 км на Кубке мира в Давосе.

Коростелёв проиграл норвежцам очень много. Будет ли лучше к Олимпиаде?

Савелий Коростелёв пробежал в одни ноги с худшим из норвежцев коньковую разделку на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе. Это же круто? Как смотреть. Ведь всем остальным норвежцам он уступил от 40 секунд и больше, а победителю проиграл очень много. Для российского лыжника дебют на таком уровне получился сложным. Но зато он подтвердил олимпийскую квоту, на которую расщедрилась международная федерация.

Коростелёв в коньковой разделке, которую он отлично бегает на Кубке России, не смог составить конкуренцию сильнейшим лыжникам мира. Он неплохо начал гонку, однако уже к концу первого круга стал заметно проседать, а в итоге финишировал только 25-м. Менее секунды Савелий выиграл у норвежца Ивера Андерсена, который этой гонкой поставил крест на своих амбициях на участие в Олимпиаде.

А вот занявший восьмое место Андреас Рее привёз Коростелёву более 40 секунд, все остальные норвежцы – ещё больше. Победителю, бывшему биатлонисту Эйнару Хедегарту, Савелий Коростелёв проиграл 1 минуту и 20 секунд. Это много? Это очень много!

Но вопрос не в текущем состоянии Коростелёва – чудес в Давосе от него не ждали, хотя место в топ-20 на десятке, наверное, ему было по силам. Вопрос в том, что можно сделать, чтобы в дальнейшем результаты Савелия были выше. Коростелёв наверняка побежит «Тур де Ски» и остальные этапы Кубка мира, поскольку смысла возвращаться на Кубок России уже нет.

Нужно именно в Европе проводить подготовку к Олимпиаде. Оставаться на высоте, бегать по европейскому снегу на лыжах без фтора, привыкать к скоростям. Потенциал Савелия намного выше, чем места в третьем десятке в дистанционных гонках. Такие гонки, как в Давосе, были необходимы для того, чтобы понять, что делать дальше. Получить представление о том уровне, на котором бегают на Кубке мира.

И готовиться к тому, чтобы сокращать это отставание.