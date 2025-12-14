Скидки
Лыжи

Савелий Коростелёв проиграл норвежцам минуту в коньковой разделке на Кубке мира — могло ли быть лучше

Коростелёв проиграл норвежцам очень много. Будет ли лучше к Олимпиаде?
Андрей Шитихин
Савелий Коростелёв
Российский лыжник стал лишь 25-м в коньковой разделке на 10 км на Кубке мира в Давосе.

Савелий Коростелёв пробежал в одни ноги с худшим из норвежцев коньковую разделку на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе. Это же круто? Как смотреть. Ведь всем остальным норвежцам он уступил от 40 секунд и больше, а победителю проиграл очень много. Для российского лыжника дебют на таком уровне получился сложным. Но зато он подтвердил олимпийскую квоту, на которую расщедрилась международная федерация.

Российские лыжники пробились на Олимпиаду!
Да, да, да! Российские лыжники завоевали квоты на Олимпиаду-2026!
Да, да, да! Российские лыжники завоевали квоты на Олимпиаду-2026!

Коростелёв в коньковой разделке, которую он отлично бегает на Кубке России, не смог составить конкуренцию сильнейшим лыжникам мира. Он неплохо начал гонку, однако уже к концу первого круга стал заметно проседать, а в итоге финишировал только 25-м. Менее секунды Савелий выиграл у норвежца Ивера Андерсена, который этой гонкой поставил крест на своих амбициях на участие в Олимпиаде.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8

А вот занявший восьмое место Андреас Рее привёз Коростелёву более 40 секунд, все остальные норвежцы – ещё больше. Победителю, бывшему биатлонисту Эйнару Хедегарту, Савелий Коростелёв проиграл 1 минуту и 20 секунд. Это много? Это очень много!

Но вопрос не в текущем состоянии Коростелёва – чудес в Давосе от него не ждали, хотя место в топ-20 на десятке, наверное, ему было по силам. Вопрос в том, что можно сделать, чтобы в дальнейшем результаты Савелия были выше. Коростелёв наверняка побежит «Тур де Ски» и остальные этапы Кубка мира, поскольку смысла возвращаться на Кубок России уже нет.

Коростелёв дебютировал на Кубке мира. И стал 52-м:
Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?
Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?

Нужно именно в Европе проводить подготовку к Олимпиаде. Оставаться на высоте, бегать по европейскому снегу на лыжах без фтора, привыкать к скоростям. Потенциал Савелия намного выше, чем места в третьем десятке в дистанционных гонках. Такие гонки, как в Давосе, были необходимы для того, чтобы понять, что делать дальше. Получить представление о том уровне, на котором бегают на Кубке мира.

И готовиться к тому, чтобы сокращать это отставание.

