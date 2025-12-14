Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Дарья Непряева заняла 20-е место в коньковой разделке на этапе Кубка мира в Давосе — это успех или неудача?

Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Андрей Шитихин
Дарья Непряева на Кубке мира
Комментарии
Дарья финишировала в топ-20 в коньковой разделке в Давосе.

Первый после долгого перерыва этап Кубка мира для российских лыжников завершён. В женской коньковой разделке на 10 км, которая закрывала соревнования в Давосе, Дарья Непряева заняла 20-е место. Её выступление получилось очень похожим на то, что показал несколькими часами ранее в аналогичной мужской гонке Савелий Коростелёв.

Как провёл разделку Савелий:
Коростелёв проиграл норвежцам очень много. Будет ли лучше к Олимпиаде?
Коростелёв проиграл норвежцам очень много. Будет ли лучше к Олимпиаде?

Дарья очень неплохо выглядела на разгоне, но была гораздо аккуратнее Савелия. Она не бросалась сломя голову вперёд и в целом держала темп, однако на второй половине первого круга, бо́льшую часть которой составляла спусковая часть, российская лыжница резко теряла по сравнению с теми, с кем по отсечкам была рядом. На первой половине второго круга Непряева более-менее сохранила свои позиции, но на второй – ситуация повторилась.

В итоге Дарья финишировала 20-й, что можно считать вполне приличным результатом. Это точно не провал, хотя успехом, наверное, было бы место в топ-15. Однако для этого нужно набираться опыта и адаптироваться к тому, что происходит на Кубке мира. Если судить только по результату, то Непряева выступила лучше Коростелёва, да и победительнице она уступила меньше, чем Савелий.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Каролине Симпсон-Ларсен
Норвегия
26:34.9
2
Моа Илар
Швеция
+2.1
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+2.2

А выиграла женскую гонку 28-летняя норвежка Каролине Симпсон-Ларсен, которая до этапа в Давосе звёзд с неба не хватала, да и на Кубке мира выступала лишь время от времени. Но коньковая десятка – её профильная дисциплина. Норвежка сумела опередить и свою соотечественницу Астрид Слинн, и шведку Моа Илар. Стоит отметить, что на десятке в Швейцарии не выступали несколько сильнейших лыжниц.

Кубок мира теперь продолжится многодневкой «Тур де Ски», которая в нынешнем сезоне целиком пройдёт в Италии. Российские лыжники должны принять в ней участие.

И ещё. У Савелия и Дарьи было достаточное количество FIS-пунктов, чтобы бежать на Олимпиаде все личные дистанции. Однако эти очки были заморожены. А в разделках они показали результаты, позволившие им вновь набрать достойные FIS-пункты и гарантировавшие им практически полноценное участие в Играх-2026 (за исключением командных гонок).

Почему россиянам сложно на Кубке мира:
Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?
Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android