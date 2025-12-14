«В России недостаточно высокий уровень». Что сказали в Норвегии о наших лыжниках

На Кубке мира – 2025/2026 по лыжным гонкам завершился этап в Давосе, где после почти четырёхлетней паузы наконец-то случилось возвращение российских спортсменов — Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой. Выступление оказалось далеким от триумфального, но ребята выполнили главную задачу – набрали квалификационные очки для участия в Олимпиаде.
Россияне традиционно были угрозой для норвежских лыжников. Поэтому в этой стране особенно внимательно следили за возвращением наших.
«Это будет захватывающе»
Коростелёв и Непряева дебютировали на Кубке мира в субботу. Но ещё до их выхода на дистанцию многие норвежцы неожиданно в положительном ключе отзывались о возвращении россиян на мировую арену.
«Мы встретим их с распростёртыми объятиями, как только будет принято решение», – заявил комментатор Viaplay Ян Кристиан Бьёрн.
«Это будет действительно захватывающе, чисто в спортивном плане», – добавил эксперт Viaplay Никлас Дюрхауг.
Такой же позиции придерживался и чемпион мира из Норвегии Эмиль Иверсен.
«С чисто спортивной точки зрения это позитивно. Немного жаль для спорта, что столько сильных норвежцев и нет конкуренции», – сказал лыжник.
«Она будет гораздо сильнее»
В первой гонке этапа – спринте – россиянам было очень непросто. Дарья заняла 39-е место, Савелий – 52-е. Оба не смогли пройти квалификацию. И пока Коростелёв называл своё выступление «дерьмом», иностранцы довольно позитивно смотрели в будущее наших молодых спортсменов.
«Думаю, завтра она будет гораздо сильнее», – заявил эксперт NRK Торгейр Бьорн о Дарье Непряевой.
«Это было тяжёлое столкновение, брутальная встреча с Кубком мира для Коростелёва. Он не входит в мировую элиту в спринте. Его разгромили Шанава, Огден и Клебо», – продолжил Бьорн.
«Нет ничего удивительного»
Результат Савелия в спринте оценил и норвежский ТВ-эксперт Петтер Скинстад. Он отметил, что по-настоящему оценить уровень российских лыжников получится после «Тур де Ски».
«В этом (результате Коростелёва. — Прим. «Чемпионата») нет ничего удивительного. В России сейчас недостаточно высокий уровень соревнований, чтобы показывать результаты высокого класса на Кубке мира.
Савелий Коростелёв
Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС
Он выступает лучше в дистанционных гонках, посмотрим, что будет завтра, прежде чем давать какие-то оценки. Думаю, ему, как и другим отстранённым спортсменам, нужно время, чтобы войти в ритм. После «Тур де Ски» можно будет понять их состояние», – объяснил Скинстад.
Действительно неплохие результаты для первого в жизни этапа Кубка мира наши ребята продемонстрировали во второй день – в дистанционных гонках свободным стилем. Непряева замкнула двадцатку сильнейших, а Коростелёв, показавший одну из лучших скоростей в начале гонки, занял 25-е место.
«К этому рывку, наверное, следует отнестись с долей скептицизма. Ему пришлось нелегко», – заявил эксперт норвежского телеканала NRK Фредрик Окленд.
Возможно, норвежцы тоже ожидали большего от российских лыжников. Однако как бы то ни было, дебют состоялся. Впереди – «Тур де Ски» в Италии, и там нашим ребятам должно быть намного проще.