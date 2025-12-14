Кажется, скандинавские эксперты ждали от Коростелёва и Непряевой большего.

«В России недостаточно высокий уровень». Что сказали в Норвегии о наших лыжниках

На Кубке мира – 2025/2026 по лыжным гонкам завершился этап в Давосе, где после почти четырёхлетней паузы наконец-то случилось возвращение российских спортсменов — Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой. Выступление оказалось далеким от триумфального, но ребята выполнили главную задачу – набрали квалификационные очки для участия в Олимпиаде.

Россияне традиционно были угрозой для норвежских лыжников. Поэтому в этой стране особенно внимательно следили за возвращением наших.

«Это будет захватывающе»

Коростелёв и Непряева дебютировали на Кубке мира в субботу. Но ещё до их выхода на дистанцию многие норвежцы неожиданно в положительном ключе отзывались о возвращении россиян на мировую арену.

«Мы встретим их с распростёртыми объятиями, как только будет принято решение», – заявил комментатор Viaplay Ян Кристиан Бьёрн.

«Это будет действительно захватывающе, чисто в спортивном плане», – добавил эксперт Viaplay Никлас Дюрхауг.

Такой же позиции придерживался и чемпион мира из Норвегии Эмиль Иверсен.

«С чисто спортивной точки зрения это позитивно. Немного жаль для спорта, что столько сильных норвежцев и нет конкуренции», – сказал лыжник.

«Она будет гораздо сильнее»

В первой гонке этапа – спринте – россиянам было очень непросто. Дарья заняла 39-е место, Савелий – 52-е. Оба не смогли пройти квалификацию. И пока Коростелёв называл своё выступление «дерьмом», иностранцы довольно позитивно смотрели в будущее наших молодых спортсменов.

«Думаю, завтра она будет гораздо сильнее», – заявил эксперт NRK Торгейр Бьорн о Дарье Непряевой.

«Это было тяжёлое столкновение, брутальная встреча с Кубком мира для Коростелёва. Он не входит в мировую элиту в спринте. Его разгромили Шанава, Огден и Клебо», – продолжил Бьорн.

«Нет ничего удивительного»

Результат Савелия в спринте оценил и норвежский ТВ-эксперт Петтер Скинстад. Он отметил, что по-настоящему оценить уровень российских лыжников получится после «Тур де Ски».

«В этом (результате Коростелёва. — Прим. «Чемпионата») нет ничего удивительного. В России сейчас недостаточно высокий уровень соревнований, чтобы показывать результаты высокого класса на Кубке мира.

Савелий Коростелёв Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Он выступает лучше в дистанционных гонках, посмотрим, что будет завтра, прежде чем давать какие-то оценки. Думаю, ему, как и другим отстранённым спортсменам, нужно время, чтобы войти в ритм. После «Тур де Ски» можно будет понять их состояние», – объяснил Скинстад.

Действительно неплохие результаты для первого в жизни этапа Кубка мира наши ребята продемонстрировали во второй день – в дистанционных гонках свободным стилем. Непряева замкнула двадцатку сильнейших, а Коростелёв, показавший одну из лучших скоростей в начале гонки, занял 25-е место.

«К этому рывку, наверное, следует отнестись с долей скептицизма. Ему пришлось нелегко», – заявил эксперт норвежского телеканала NRK Фредрик Окленд.

Возможно, норвежцы тоже ожидали большего от российских лыжников. Однако как бы то ни было, дебют состоялся. Впереди – «Тур де Ски» в Италии, и там нашим ребятам должно быть намного проще.