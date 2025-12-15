Экс-биатлонист перешёл в лыжи и легко обыгрывает самого Клебо! Чудеса от Эйнара Хедегарта

Буквально за две недели на Кубке мира норвежец с вероятностью 99,9% гарантировал себе право выступить на Олимпиаде-2026.

Согласитесь, слышать о том, как успешны в биатлоне бывшие лыжники, приходится часто. А вот обратный сюжет, когда в лыжных гонках зажигает кто-то, недавно державший в руках винтовку, встречается редко.

Редко, зато метко. В начале сезона-2025/2026 мир удивил бывший норвежский биатлонист Эйнар Хедегарт, который вообще не церемонится с коренными жителями лыжного мира, затыкая за пояс даже Йоханнеса Клебо.

На старте Кубка мира 24-летний Эйнар пробежал три личные гонки. 30 ноября в масс-старте на 20 км свободным стилем в Руке он проиграл только Харальду Амундсену. Затем в Тронхейме выиграл олимпийскую коньковую «десятку», а через неделю закрепил победу золотом на такой же дистанции в Давосе.

Да что же это за гений лыжных гонок такой?

В биатлоне не сложилось

Решение о переходе в лыжные гонки Эйнар, вероятно, принял не сразу, поскольку его карьера в биатлоне была многообещающей.

В 2023 году норвежец взял сразу несколько медалей на юниорском чемпионате мира в Щучинске (Казахстан): золото в мужской эстафете (с Исаком Фреем в составе), серебро – в индивидуальной гонке и пасьюте. Тогда же он попал в основную сборную Норвегии на домашний этап в Осло, где в спринте стал 28-м, а в гонке преследования опустился на 40-ю строчку протокола. Вроде бы достойно для новичка, но среди норвежцев, имевших расширенную квоту на этап, это были лишь седьмой и восьмой результаты соответственно.

Эйнар Хедегарт в биатлоне Фото: Zuma/ТАСС

Сезон-2023/2024 у Хедегарта в биатлоне уже получился не таким замечательным. На международном уровне он пробежал всего лишь спринт на ЧЕ в Брезно-Осрблье (Словения), где занял скромное 77-е место.

Буквально через несколько недель он заявился на чемпионат Норвегии по лыжным гонкам, где стал седьмым в коньковой разделке на 10 км, оставив позади себя Эвена Нортуга. Это был знак, который Эйнар разглядел.

Если в дверь стоит очередь, почему бы не зайти в окно?

Рождение большой звезды

В феврале 2025-го Эйнар Хедегарт добился первого серьёзного успеха в лыжах, одержав победу в гонке на 20 км коньком на Кубке Норвегии. Затем у него случилось ещё несколько успешных гонок на внутренних стартах.

Благодаря расширенной квоте на домашний этап Кубка мира в Осло (на этот раз лыжного), парня позвали в норвежскую основу. 16 марта 2025 года в дебютной гонке на высочайшем уровне он стал вторым, разобравшись и с Клебо, и с десятками других опытных спортсменов. Это была суперсенсация!

Возможно, кому-то тот успех показался случайностью, однако в декабре 2025-го говорить можно только о закономерности и недюжинном таланте. Тем более что и перед стартом зимнего сезона Эйнар был хорош и выиграл важный предсезонный турнир в Бейтостолене.

Двумя победами на олимпийской 10-километровой дистанции Хедегарт почти гарантировал себе место в составе сборной Норвегии на Играх-2026. Именно он будет главным фаворитом, и даже опытные Симен Крюгер и Харальд Амундсен, имеющие богатый опыт побед на «десятке», остались у него за спиной.

Эйнар Хедегарт Фото: GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

«Многим это режет глаз»

Заметим, что яркий норвежец с биатлоном не закончил, а только поставил многоточие в этой главе своей книги. И вот как Хедегарт комментирует тот факт, что некоторые бывалые лыжники на финише остаются позади него.

«Я должен сказать, что все здесь очень дружелюбные. Но, конечно, многим наверняка больше режет глаз то, что я их обгоняю, а не то, что это делает кто-то, на 100% сосредоточенный на лыжах. Однако именно это делает ситуацию ещё более весёлой», – приводит слова Хедегарта Aftonbladet.

Хедегарт может больше и не вернуться в биатлон. Посмотрите, как он уверенно себя чувствует в лыжных гонках: после финиша победной для себя разделки в Тронхейме, сидя в кресле лидера, он вёл трансляцию в социальных сетях.

Эйнар Хедегарт Фото: Кадр из трансляции

За эфиром наблюдали почти шести тысяч пользователей. Всё было бы круто, только спортсмену прилетело от официального вещателя Кубка мира в Норвегии – компании NRK – за нарушение прав трансляции.

В Давосе после финиша Хедегарт не стримил, зато раздавал комментарии налево и направо. «Я больше доволен этой победой, чем первой. Именно так я и хотел побеждать, хотел разгромить остальных», – ликовал Эйнар, пока все остальные норвежские лыжники мирились с участью «разгромленных».

Интересно, что Хедегарт находился среди тех, кто позитивно воспринял возвращение россиян на Кубок мира. «Он был очень милым. Легко думать, что все россияне – злодеи, но они такие же, как и мы», – говорил Хедегарт о Коростелёве.

После этапа в Давосе в СМИ появилась информация, что Эйнар может пропустить «Тур де Ски» ради подготовки к Олимпиаде. С учётом того, с какой лёгкостью Хедегарту даются победы на «десятке», легко предположить, что золото Игр в Италии – главная цель экс-биатлониста этой зимой.

Что ж, последить за этим сюжетом будет очень интересно.