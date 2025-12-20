«Хотел спросонья по башке дать». Истории про допинг-пробы от российского участника ОИ-2026

Однажды допинг-офицеры чудом нашли Никиту Филиппова. Хотя он был на месте и никуда убегать не собирался.

Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян пробился на Олимпийские игры – 2026 в Италию по спортивному принципу. Перед стартом нынешнего сезона он вновь получил нейтральный статус, а 19 декабря дождался официального приглашения на Олимпиаду от МОК.

Одним из необходимых условий получения статуса было выполнение обязательных критериев по соблюдению антидопинговых правил. В проекте «Вершина-2026» Никита рассказал интересные истории про допинг-контроль.

Как и когда приходят допинг-офицеры? Неудобно ли сдавать пробу при постороннем человеке? Какие нюансы нужно знать, чтобы избежать проблем?

Далее – ответ на все эти вопросы от первого лица.

«И тут два подозрительных мужика подходят…»

«Немного расскажу про допинг-контроль и как это всё работает.

Сейчас я нахожусь в расширенном пуле РУСАДА и в международном пуле тестирования. В международный пул меня включили после окончания прошлого сезона, примерно 25 июня, когда я был на сборе в Кисловодске. И уже через несколько дней приехали допинг-офицеры, брали кровь и мочу. Это был мой первый обязательный внесоревновательный допинг-тест из трёх. Два других я сдал во время сборов на Домбае и в Красной Поляне.

Если тебя включили в международный пул тестирования, значит, ты представляешь определённый интерес, показываешь какие-то результаты. Я в прошедшем сезоне выступил относительно неплохо, вот тоже туда и попал. Естественно, я зарегистрирован в системе ADAMS, куда каждый квартал нужно вносить информацию о своём местонахождении, тренировках, соревнованиях. Самое главное в этой системе – указывать часовое окно, где тебя точно могут найти допинг-офицеры. Я обычно указываю часовой интервал с шести до семи утра вне зависимости от того, где нахожусь – даже дома на Камчатке.

А вот с указанием своего местонахождения у меня однажды смешная ситуация вышла. Хотя могла и печально закончиться. Перед юношескими Олимпийскими играми мы небольшой командой с Камчатки поехали на сбор в Терскол. Сняли там домик, у которого ни названия какого-то, ни на карте он не указан. Я в ADAMS расписал, как мог, где допинг-офицеры могут меня найти.

Моего друга, который тогда тоже был со мной на сборах, пристроили в местную балкарскую школу, чтобы он занятия не пропускал. Ему приходилось в 4:30 каждый день вставать, чтобы успеть сделать тренировку до начала уроков. Так вот, бегает он около пяти утра вдоль дороги, делает специальные беговые упражнения, и тут у нему два каких-то подозрительных мужика подходят.

На улице вообще никого – только мой друг и эти мужики. И вот они у него спрашивают – ты не знаешь, как такой-то домик найти? Как он рассказывал потом, посмотрел на них косо и спросил – зачем? А они ему – да нам Никита Филиппов нужен, мы его на допинг должны проверить. В общем, Саня привёл их в пять утра в домик, ворвался в комнату, врубил свет. Я спросонья хотел ему по башке дать – что ты творишь?! А Санёк орёт – тебя проверять пришли! И следующую секунду эти мужики в комнату заходят – давайте тест сдадим.

Повезло мне, что друг ни свет ни заря пошёл на тренировку – не нашли бы и всё, флажок. А вообще, допинг-офицеры любят по утрам приходить. В Кисловодске было то же самое. Я на сборах обычно в семь утра встаю, умываюсь и на зарядку, а тут ровно шесть – и в дверь начали стучать. Сначала подумал – батя, что ли? Да не, особенно когда батя – тренер, не станет он так делать.

Никита Филиппов Фото: Из личного архива спортсмена

Потом подумал – комнатой ошиблись, сейчас уйдут. Ага, уйдут. Долбят и долбят. Пошёл разбираться, открыл, а мне удостоверение в лицо – пойдёмте на допинг-тест. Хорошо, я сказать ничего лишнего не успел (улыбается). Кстати, когда у нас пробы берут шапероны из международного агентства ITA – всё только в электронном виде, когда из РУСАДА – в бумажном. Разницы в итоге нет, всё равно в итоге в баночку писать нужно, но вот такой нюанс.

«Тебя под руки берут — и на допинг-тест»

Я знаю, что у многих спортсменов часто возникают проблемы, чтобы пописать в баночку на глазах другого человека. У меня с этим сложностей вообще нет. Приятно – не приятно, а ты обязан зайти в туалет с шапероном одного с тобой пола, повернуться к нему так, чтобы было видно, что контейнер ты наполняешь естественным образом, а не наливаешь туда заранее припасённую мочу.

Но помочиться, когда на тебя смотрят, для многих дополнительный стресс. Тут и так нужно выдавить из себя необходимое количество жидкости, а это не всегда может получиться. Перед финалом спринта участники практического поголовно идут в туалет, чтобы избавиться от лишних 200 мл жидкости, чтобы с ним в гору не бежать. А как финал закончился, тебя под руки берут – и на допинг-тест. Будь добр, ещё баночку наполни.

Я так после Спартакиады-2024 впервые в жизни с трудом нацедил необходимое количество жидкости – 92 мл при положенных 90 (улыбается). Парой миллилитров меньше – и сиди, пока не наполнишь столько, сколько нужно. Набрал – разлей тогда ещё и во второй контейнер для пробы «Б». Герметичность контейнеров и совпадение номеров на пробах сам должен проверить. Распаковал, наполнил, закрыл обратно, чтобы манипуляции исключить.

«Не буду есть то, в чём малейшие сомнения»

Со сдачей крови – свои нюансы. Нужно обязательно указывать всё: например, даже то, если ты ходил в баню накануне. Конечно, про всё спортивное питание, которое ты употребляешь, лучше всё написать – гели, изотоники, БАДы. Я вообще пишу про всё-всё-всё, что употребляю. Веду дневник, куда сам записываю всё, что употреблял в последние две недели.

БАДами практически не пользуюсь – слишком большой риск, что они могут оказаться загрязнёнными. Некоторые ребята говорят, что оставляют в банке капсулы или часть порошка на донышке и сохраняют. На тот случай, если проба покажет что-то не то, у тебя будет шанс отдать эти остатки на анализ и доказать свою чистоту. Честно говоря, я так не делаю, поскольку практически не употребляю БАДы. В основном пью витамины, особенно во время горных тренировочных сборов – магний В6 и что-то в таком роде.

Никита Филиппов Фото: Из личного архива спортсмена

Изотоники пью, но только проверенной фирмы, которой доверяю. Продукцию этой фирмы многие элитные атлеты используют, и, если бы что-то было не так, давно бы всплыло, случился бы громкий скандал.

Вообще, я достаточно мнительный человек и лишний раз не буду есть или пить что-то такое, в чём у меня даже малейшие сомнения. Слежу за своими фляжками, бутылками. Я в своих сокомандниках уверен, однако мне рассказывали случай, как в другом виде спорта один товарищ подсыпал другому в бутылку запрещёнку только потому, что был запасным, а тот – основным. Доказать трудно, но вроде бы все знали, кто это сделал, и своё тот парень получил. Однако вопрос в том, что и тот парень, которому подмешали в питьё, на Олимпиаду не поехал. К сожалению, такие случаи тоже бывают.

В любом случае спортсмен несёт полную ответственность за то, что оказывается в его организме, и тут нужно быть внимательным и аккуратным».